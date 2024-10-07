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Любовь Степушова

Лукашенко призвал больше не припоминать Хатынь близким людям на Украине. Зачем он это делает?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко продолжает заигрывать с Украиной. Чем вызвано такое поведение самого важного союзника России?

Лукашенко призвал больше не припоминать Хатынь близким людям на Украине. Зачем он это делает?
Фото: Own work by Joakim Berndes, CC BY-SA 4.0

Хатынь — это не "чего только не было"

На встрече с работниками ОАО "Парохонское" президент Белоруссии призвал белорусов "не смотреть зверьём" на украинцев.

"Слушайте, ну в годы войны чего не было. Украинцы у нас Хатынь сжигали. А что они творили на Припяти, управляемые фашистами, — это кошмар. Так что мы будем тем временем жить всю жизнь до смерти? Давайте эту Волынскую резню помнить — и зверьём смотреть друг на друга?" — сказал Лукашенко, удивившись такому поведению поляков.

Не надо "смотреть зверьём" на украинцев, вспоминая Хатынь, — это не контекст.

Хатынь надо помнить всегда, чтобы фашизм не повторился, а он повторился на Украине. Бандеровцы* дорвались до власти и переформатировали украинский народ в идеологии ненависти к русским, России.

"Близкие люди" на Украине хотят повторить "Курск" в Белоруссии

Лукашенко далее заявил, что Белоруссия будет поддерживать Украину в случае польского вторжения:

"Если только поляки влезут на Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы".

А вот российский президент Владимир Путин заявил, что если поляки войдут во Львов, то он оставит всё как есть — пусть сами разбираются.

По словам Лукашенко, восстанавливать Украину придётся Белоруссии, потому что Дональд Трамп, придя к власти, её бросит:

"Властям Украины надо взять голову в руки и понять, что им надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов".

На это буквально на следующий день ему ответил один из "близких людей" — депутат Верховной рады от "Слуги народа" Олег Дунда. Он заявил, что важно перенести войну в Белоруссию.

"Абсолютно важно переносить войну не только на Брянск и в Курск, но и в Белоруссию. Я глубоко уверен, если мы зайдём относительно небольшим подразделением в Белоруссию, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность — это знание. А это большой удар под дых Москве — показать, что она не контролирует эту территорию, она не готова защищать эти территории", — сказал Дунда на мероприятии русофобов под названием "Форум свободной России", проходящий в Вильнюсе.

Союзное государство — это для Лукашенко фикция

Лукашенко также сказал, что белорусам надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы:

"Нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Белоруссия не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены".

То есть Россия существует сама по себе, а Белоруссия — сама по себе. Лукашенко, вероятно, считает, что российские солдаты будут умирать за Белоруссию в случае вторжения поляков, а он будет восстанавливать Украину и получать ресурсы из России по внутрироссийским ценам.

Как говорится, хорошо устроился.

Зачем это всё Лукашенко?

Чем вызвано такое поведение, без иронии, самого верного союзника РФ (держит смоленское направление), ибо другие союзники — вообще не союзники? Есть несколько вариантов на суд читателю:

  1. У Лукашенко широкая душа русского православного человека — всех жалеет, всех прощает.
  2. Пытается усидеть на двух стульях до сих пор, хотя никто ни в РФ, ни на Западе это не ценит, разве что общество в Белоруссии, которое будет скоро голосовать опять за него.
  3. Играет с Путиным в доброго и злого полицейского.
  4. Страдает стокгольмским синдромом, когда жертва работает на террориста, его восхваляя и поддерживая. То есть в победу России он не верит.

*- Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), организация, признанная в России экстремистской и запрещённая 17.11.2014.

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Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года).

Сою́зное госуда́рство (бел. Саюзная дзяржава) — надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
 

Уничтожение Хаты́ни — акция 22 марта 1943 года, провёденная карательным отрядом (118-й батальон шуцманшафта и особый батальон СС «Дирлевангер») из мести за убийство нескольких немецких военнослужащих окрестными партизанами: в соответствии с принципом коллективного наказания 149 жителей Хатыни (в том числе 75 детей) были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи этим партизанам.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы белоруссия александр лукашенко
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