Лукашенко призвал больше не припоминать Хатынь близким людям на Украине. Зачем он это делает?

Александр Лукашенко продолжает заигрывать с Украиной. Чем вызвано такое поведение самого важного союзника России?
На встрече с работниками ОАО "Парохонское" президент Белоруссии призвал белорусов "не смотреть зверьём" на украинцев.
"Слушайте, ну в годы войны чего не было. Украинцы у нас Хатынь сжигали. А что они творили на Припяти, управляемые фашистами, — это кошмар. Так что мы будем тем временем жить всю жизнь до смерти? Давайте эту Волынскую резню помнить — и зверьём смотреть друг на друга?" — сказал Лукашенко, удивившись такому поведению поляков.
Не надо "смотреть зверьём" на украинцев, вспоминая Хатынь, — это не контекст.
Хатынь надо помнить всегда, чтобы фашизм не повторился, а он повторился на Украине. Бандеровцы* дорвались до власти и переформатировали украинский народ в идеологии ненависти к русским, России.
Лукашенко далее заявил, что Белоруссия будет поддерживать Украину в случае польского вторжения:
"Если только поляки влезут на Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы".
А вот российский президент Владимир Путин заявил, что если поляки войдут во Львов, то он оставит всё как есть — пусть сами разбираются.
По словам Лукашенко, восстанавливать Украину придётся Белоруссии, потому что Дональд Трамп, придя к власти, её бросит:
"Властям Украины надо взять голову в руки и понять, что им надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов".
На это буквально на следующий день ему ответил один из "близких людей" — депутат Верховной рады от "Слуги народа" Олег Дунда. Он заявил, что важно перенести войну в Белоруссию.
"Абсолютно важно переносить войну не только на Брянск и в Курск, но и в Белоруссию. Я глубоко уверен, если мы зайдём относительно небольшим подразделением в Белоруссию, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность — это знание. А это большой удар под дых Москве — показать, что она не контролирует эту территорию, она не готова защищать эти территории", — сказал Дунда на мероприятии русофобов под названием "Форум свободной России", проходящий в Вильнюсе.
Лукашенко также сказал, что белорусам надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы:
"Нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Белоруссия не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены".
То есть Россия существует сама по себе, а Белоруссия — сама по себе. Лукашенко, вероятно, считает, что российские солдаты будут умирать за Белоруссию в случае вторжения поляков, а он будет восстанавливать Украину и получать ресурсы из России по внутрироссийским ценам.
Как говорится, хорошо устроился.
Чем вызвано такое поведение, без иронии, самого верного союзника РФ (держит смоленское направление), ибо другие союзники — вообще не союзники? Есть несколько вариантов на суд читателю:
*- Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), организация, признанная в России экстремистской и запрещённая 17.11.2014.
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