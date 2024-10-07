Кому и почему не понравилось заявление посла РФ в Израиле Викторова: "Стоит ли рисковать своими жизнями и здоровьем"

Израильские политики передёргивают заявление посла РФ в Тель-Авиве о риске для российских граждан

8:45 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

После известия о бомбардировке штаб-квартиры "Хезболлы" в Бейруте и ликвидации её лидера Хасана Насраллы авиакомпании, которые до сих пор на свой страх и риск продолжали летать в Израиль, стали массово отменять рейсы. Это происходило за несколько дней до Роша-Шана (нового года), и многим израильтянам придётся отменить отпуск за границей, а многим и застрять за границей.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

В то же время, несмотря на проблематичность ситуации, международный аэропорт "Бен-Гурион” в Тель-Авиве работает практически без остановок. Там 27 сентября в связи с угрозой ракетного обстрела из Йемена сигнал тревоги также прозвучал. Были приостановлены посадка и отправка самолетов. После того, как угроза миновала, аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

1 октября из-за ракетной атаки Ирана аэропорт прервал свою работу на пару часов. Естественно, что в этот день многие из всё ещё летающих в Израиль авиакомпаний изменили или отложили свои рейсы. В этот день своё воздушное пространство закрыли и Ирак, и Иордания.

Сейчас Израиль переживает, вероятно, самый крупный кризис авиасообщения в своей истории. Угроза ракетных обстрелов со стороны Ливана, Йемена и Ирана привела к отмене многих рейсов. Более 30 авиакомпаний на данный момент отменили полёты в Израиль. А наряду с рекомендацией Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) не летать в Израиль до конца октября, продолжающие летать, в том числе и израильские авиакомпании, повышают цены. Но главное, что все израильские компании продолжают летать по часам, даже увеличивая частоту рейсов.

Американские авиакомпании давно приняли решение прекратить полёты: United бессрочно (до следующего сообщения), American до апреля 2025 года, а Delta до 31 декабря 2024 года.

В то же время Росавиация смягчила введённые 1 октября ограничения на полёты российских авиакомпаний в Израиль, Иран и Ирак. При этом пилотам рекомендовано проявлять повышенную бдительность в воздушном пространстве этих стран и выбирать альтернативные маршруты. А в связи с массированным иранским ракетным ударом по еврейскому государству и закрытием воздушного пространства Ираном, Ираком, Иорданией и Израилем Росавиация рекомендовала российским компаниям воздержаться от полётов в эти государства. Тем не менее, рейсы продолжаются.

Содержание заявления посла заострили

Однако естественно, что в преддверии ожидаемого ответного удара Израиля по Ирану ситуация может резко выйти из-под контроля, и практически всё небо Ближнего Востока будет закрыто для коммерческих рейсов.

В этой связи посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в интервью ТАСС призвал граждан России "подумать о том, чтобы покинуть Израиль, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов, которые осуществляет ряд авиакомпаний, включая израильскую авиакомпанию El Al".

Призыв посла опубликовали в четверг центральные российские СМИ и многие израильские русскоязычные СМИ, однако при этом явно заострив содержание — ведь, как гласят заголовки, россиян призывают "эвакуироваться из Израиля".

Хотя это и понятно. В условиях информационных конфликтов медиа, находящиеся под контролем оппонента, прибегают к различным манипулятивным техникам. Они стремятся исказить смысл даже подлинных высказываний представителей противоположной стороны, придавая им негативный оттенок через заголовки и пояснительные комментарии. Эти действия направлены на формирование у аудитории предвзятого мнения и дискредитацию оппонентов.

Хотя на официальном сайте посольства РФ опубликованные рекомендации более чем конкретны и не подразумевают разночтение. При этом свою рекомендацию дипломат подкрепляет "указаниями" израильского Управления тылом, которое порекомендовало гражданам быть готовыми в случае тревоги перейти в защищённое пространство, и "напоминанием" о существовании коммерческих авиарейсов между Израилем и Россией.

Стоит отметить, что "воздержаться от поездок в Израиль без крайней необходимости" МИД РФ рекомендовал своим гражданам ещё в 2023 году, с тех пор новых официальных рекомендаций не появлялось. Естественно, что в Израиле уже давно ряд как политиков, так и СМИ передёргивают понятия "гражданин России" с гражданами Израиля, выходцами из России и сохранивших при этом российское гражданство. То есть заголовок "призвал российских граждан покинуть Израиль, пока есть возможность", по мнению авторов, должен создать понимание в обществе, что всех "россиян"-израильтян зовут домой, пока не поздно.

А для непонятливых, что "русские плохие", добавлена ещё одна фраза с провокационным заявлением. Якобы заявления посла, по мнению ряда СМИ, "хотя и не означает изменения официальной позиции российского правительства(что имело бы последствия для отношений между Москвой и Иерусалимом) — это лишь посильный вклад в информационную войну Ирана против Израиля".

То есть забота посольства и МИД РФ о своих гражданах — это "вклад" в информационную войну "Ирана против Израиля".

Хотя израильские официальные лица явно думают по-другому. Как отмечает ТАСС, в посольстве Израиля в Москве заявили: "Израиль считает важным поддержание отношений с РФ, несмотря на существование абсолютных разногласий между двумя странами". "Отношения между Израилем и РФ важны и значимы, даже если есть ключевые вопросы, по которым наши позиции абсолютно не совпадают", — подчеркнули в нашем дипломатическом представительстве.

Но горе-провокаторы явно другого мнения и, как говорится в Писании, видят "соринку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном".

Реальные участники информационной войны?

Но если идти по их меркам, то тогда выходит, что ещё больший вклад в информационную войну "Хезболлы" с Израилем уже третий месяц подряд вносят американцы и французы, которые неоднократно просили всех своих граждан покинуть Ливан и даже организовывали дополнительные рейсы и перевалочную базу на Кипре.

А американское посольство в Израиле тогда вообще занимается паникёрством, показывая всему миру "свою боязнь перед Ираном". Так, в преддверии иранской атаки посольство США приказало своим сотрудникам прекратить работу и отправиться домой, чтобы быть готовыми немедленно зайти в защищённое пространство (странно, а что, в самом посольстве нет бомбоубежища? Или американцы не надеются на него, считая, что обычная "защищённая комната" (мамад) в жилом доме справится лучше?).

При этом служба безопасности посольства США подняла уровень готовности до наивысшего.

Из-за ситуации в сфере безопасности посольство США в Израиле также объявило, что запрещает своим сотрудникам ездить в Афулу и населённые пункты к северу от неё. Помимо этого, сотрудникам посольства запрещено ездить по шоссе номер 71 (Афула — Бейт-Шеан — граница с Иорданией), которое пролегает южнее Афулы. Американские граждане, желающие проехать в обстреливаемые районы израильского севера, могут сделать это только с одобрения посольства и только на защищённом транспортном средстве.

Интересно, а почему те же СМИ, что писали о русском "вкладе" в информационную войну "Ирана против Израиля", не отметят публичную "трусость" американцев перед иранцами, что явно льёт воду на мельницу иранской пропаганды, заявляющей, что "все янки — трусы и боятся открытого столкновения с Ираном"?

Так, может, всё же не будем высасывать сенсацию из пальца или другого места, а конкретно, без заднего смысла, вчитаемся в рекомендации российского посла, проявляющего естественную заботу о здоровье и безопасности граждан своей страны? Ведь в наше более чем непростое для Израиля время посол Викторов заявил очень ясно: "Нужно крепко подумать, насколько это обоснованно, и стоит ли рисковать своими жизнями и здоровьем".

Уточнения

Изра́иль официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².



Аэропорт имени Бе́н-Гурио́на (ивр. נמל תעופה בן-גוריון‎, нема́ль те'уфа́ Бéн Гуриóн; ИАТА: TLV, ИКАО: LLBG) — международный аэропорт, расположенный в Тель-Авиве, главный израильский аэропорт.

