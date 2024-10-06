ATM: Израиль атакует Иран для "переигрывания войны Судного дня"

Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца?

Израиль начнет войну с Ираном в годовщину Войны Судного дня, случившейся 6 октября 1973 года.

Фото: commons.wikimedia.org by IDF Spokesperson's Unit, CC BY-SA 3.0

Она получила такое название, потому что наступление египетских и сирийских войск началось во время иудейского праздника Йом Кипур — "Судный день".

Внезапная атака Египта и Сирии на Синайском полуострове и Голанских высотах началась ровно в 14 часов. Арабская коалиция стремилась вернуть земли, которые были потеряны в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Тогда Израиль напал на Египет, Иорданию и Сирию, захватив Палестину, египетскую пустыню Синай и Голанские высоты. За шесть дней войны израильская армия нанесла серьёзный урон силам трёх арабских стран и заняла территорию, которая в три с половиной раза превышала её собственную.

В первые дни "Войны Судного дня" арабская коалиция добилась значительного успеха, прорвав израильские укрепления на линии Бар-Лева и открыв путь к столице. Израиль потерял тысячи солдат и офицеров, около тысячи танков и несколько сотен самолётов. Это были огромные потери для маленького государства, и оно было близко к поражению.

Историки выяснили, что премьер-министр Израиля Голда Меир всё же отдала приказ подготовиться к применению "протокола Самсон" — использованию ядерного оружия в режиме "уходя, гасите всех" (как библейский Самсон разрушил храм, похоронив врагов вместе с собой).

Однако ядерные удары не были нанесены, а войска Тель-Авива дождались подкрепления. Промедление арабов позволило Голде Мейр организовать мощный ответный удар. Армия вышла к берегу Суэцкого канала, форсировала его и создала угрозу разгрома египетской армии.

Боевые действия прекратились 24 октября 1973 года под давлением СССР и США. Советский Союз предупредил Израиль о готовности высадить десант для предотвращения дальнейшего наступления, а США заявили о готовности поддержать Израиль войсками.

Однако никто не хотел прямого столкновения армий СССР и США, то есть Третьей мировой войны. В итоге соглашение о разведении войск закрепило ситуацию, которая была до войны, с захваченными Израилем высотами, Газой и Палестиной.

Хотя Израиль победил в "Войне Судного дня", она стала тяжёлой национальной травмой. Армия обороны Израиля потеряла от 3000 до 8000 человек убитыми, от 7000 до 12000 ранеными, и от 300 до 500 человек попали в плен.

Как отмечают мировые СМИ, в Израиле до сих пор размышляют о том, что произошло полвека назад, сравнивая это с текущими событиями и мечтая "переиграть войну" — считают эксперты рассылки ATM.

В 51-ю годовщину войны Иордания получила предупреждение о возможном нападении Израиля на Иран в ближайшие часы (вероятно, по ядерным объектам).

Войскам США на Ближнем Востоке приказано быть готовыми немедленно укрыться в убежищах.

При этом Иран, по некоторым данным, уже обладает тремя ядерными зарядами (по другим — в шести месяцах от создания ядерных боеголовок).

Уточнения

Го́лда Ме́ир (ивр. ‎, фамилия по мужу — Меерсон (ивр. מאירסון‎), урождённая Мабович (идиш מאַבאָוויטש‎); 21 апреля [3 мая] 1898 года, Киев, Российская империя — 8 декабря 1978 года, Иерусалим, Израиль) — израильская политическая и государственная деятельница, 4-й премьер-министр Израиля (1969—1974).



Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

