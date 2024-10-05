Байден готовит американцев к гражданской войне. Пусть убивают друг друга, а не нас

Байден сомневается, что выборы президента в США будут мирными. Ненависть в американском обществе зашкаливает, граждане готовы убивать друг друга.
Джо Байден в четверг решился на прямое общение с журналистами, впервые появившись в пресс-центре Белого дома за почти четыре года своего президентства.
Журналисты интересовались насущным — не скатится ли Америка в хаос после выборов. Байдена спросили, "будут ли выборы свободными, справедливыми и мирными".
"Я уверен, что это будет справедливо. Я не знаю, будет ли это мирно", — ответил президент США.
Он подчеркнул, что республиканцы даже не признали итоги предыдущих выборов.
"Я заметил, что кандидат в вице-президенты от Республиканской партии (Вэнс) не сказал, что примет результаты выборов, и даже не принял результаты прошлых выборов, я обеспокоен тем, что они собираются делать", — сказал Байден.
Беспокоится уже поздно, пора готовится к худшему.
Вот прошёл сокрушительный ураган "Хелен", жертвами которого, предположительно, могли стать до 600 человек, согласно официальным данным. Более 2,2 млн потребителей остались без электроэнергии во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине. Жильё многих пришло в негодность.
В среду министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) не может удовлетворить неотложные потребности этих штатов, так как у него нет достаточного финансирования. Первоначальная помощь пострадавшим выделяется всего в размере 750 долларов на человека.
Дональд Трамп обвинил в недофинансировании агентства Белый дом, который, по его словам, деньги из FEMA перенаправил в помощь мигрантам. Демократы ответили, что это конгресс недофинансировал агентство, где большинство составляют республиканцы. И скандал только разгорается. Сама FEMA даже завела специальный сайт, где опровергает "слухи". Но в условиях предвыборной войны, они множатся.
Так, например, в сети Х появился рассказ жителя Северной Каролины, который сообщает, что полиция штата установила бетонные заграждения, "чтобы ограничить передвижение входящих и выходящих людей, чтобы они не могли получить припасы".
Уже возмутился и Илон Маск - ему не дают завозить в разрушенные районы терминалы Starlink.
Все пострадавшие штаты — это колеблющиеся при голосовании штаты. И это объясняет слова Байдена о том, что никаких дополнительных средств пострадавшим выделено выделено не будет (а может, из своих фондов Украине же выделяет). Этого сделано для того, чтобы местная избирательная инфраструктура не была готова к выборам 5 ноября, и снялся вопрос о победе Трампа.
Мирного исхода выборов трудно ожидать ещё и потому, что политизировано всё общество не только по территориальному признаку, но по горизонтали — от рабочих и госслужащих до армии.
Так, более 200 отставных военных генералов и адмиралов поддержали Трампа в открытом письме.
Они утверждают, что Америка находится на перепутье и сталкивается с экзистенциальным выбором: либо придерживаться конституции и "её основополагающих традиционных ценностей, которые сделали Америку великой", либо продолжать движение по пути к "смертельной пропасти социализма и авторитарного культурного марксизма".
Письмо является ответным ударом на недавнее письмо ненавидящих Трампа бывших чиновников национальной безопасности, поддерживающих демократку Камалу Харрис.
"Китай, Иран, Россию, Северную Корею военные с двух сторон называют "террористами".
Что же, вывод напрашивается такой — пусть убивают друг друга, а не нас.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.