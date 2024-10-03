Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть

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Евгений Пригожин сказал, что у украинцев есть цель, "подобная той, что была у советских солдат во время Великой Отечественной войны". Не прав гуру пехотного штурма.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Отечественная война выигрывается единством

Отечественная война — это прежде всего единство и порыв всех ради достижения одной великой цели — спасения Родины.

Пригожин сказал свои слова, наблюдая, как сопротивляются части ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). Это было время успешного контрнаступления украинцев, когда ВС РФ отступали из Херсонской и Харьковской областей. На кураже и хороших деньгах украинцы перемогали.

Но вот пришли плохие для них времена — отступления в Донбассе и отсутствие денег, и тут оказалось, что единства у них нет.

"Ни шагу назад, за нами Киев!" Где этот лозунг? Где работающий день и ночь тыл, кующий "всё для фронта"? Где все как один на рытьё окопов?

Отечественная война даёт силы

Выясняется, например, что приказа на оставление Угледара у ВСУ не было, и они сами покинули город.

"Угледар был обречён, спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказа о выходе так и не дали. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчёт идёт на дни, а потом уже и на часы", — пишет в соцсети военнослужащий 72-й ОМБр Николай Ворошнов.

Он сообщает, что не знает, куда они будут отходить:

"Пока у врага будет хватать сил нас гнать — мы будем двигаться назад".

В Великую Отечественную войну в критический момент держался Ленинград и стоял Сталинград с настроениями "мы здесь умрём, но не отступим".

Зеленский презирает своих солдат

Или вот ещё пример украинского "единства". Некто Tim Zlatkin пишет в соцсети, что присутствовал на встрече Владимира Зеленского с солдатами с ампутированными конечностями, которые лечатся в госпитале. Военных подняли в семь утра, и они были вынуждены на холоде ждать своего главнокомандующего восемь часов. Но он даже к ним не подошёл — лишь выступил на камеру ради "красивой картинки в новостях" и уехал.

А почему? Стыдно было? Да ничуть, Он был зол на них, что не пропали без вести, и теперь им надо платить "бешеные бабки".

Украинство и Отечественная война — это несовместимые понятия, учитывая вечную мечту украинца о том, чтобы кто-то работал, а ему галушки сами в рот бы прыгали. Второй его постулат — моя хата с краю. Обидно, что многие этнические русские были переформатированы в украинцев.

Даже разговоры о том, что сначала они выстраивались в очереди в военкомат (такой якобы был уровень патриотизма), — это красивая легенда от украинствующих политиков типа экстремиста и террориста Алексея Арестовича*.

Главная цель украинцев — в кружевных трусах в Европу

Было несколько причин, почему в 2022 году в украинских военкоматах выстроились очереди для отправки воевать с "агрессором".

Во-первых, это успех пропаганды, которая призывала присоединиться к "победителям Путина". Вместе с Западом, его деньгами и техникой "мы — ого-го". Во-вторых, были обещаны огромные зарплаты для военных — 100 тысяч гривен (200 тысяч рублей) в месяц, 15 млн гривен семьям погибших, лечение раненых в Европе и США, социальные льготы для семей.

Потом оказалось, что большие зарплаты положены только тем, кто сидит в окопе, докажет боевое ранение и не пропадёт без вести. Но самая большая ложь — выплаты семьям погибших оказались полной фикцией, а раненый солдат, ставший инвалидом, теперь выводится за штат, и ему платят около трёх тысяч гривен — это нищий на паперти, его семья не имеет куска хлеба.

Сейчас, когда деньги у Запада на исходе, вся патриотическая украинская публика растворилась "в тумане войны". Потому что цель у неё была не освободить Родину, а в кружевных трусах — в ЕС.

*- 11 мая 2023 года Росфинмониторинг включил Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов. 3 октября 2023 года Арестович был объявлен в розыск МВД РФ. В феврале 2024 года был заочно арестован Басманным судом.

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Уточнения

Еди́нство (др.-греч. ενότητα, лат. Unitas) — взаимосвязь определённых предметов, процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в изменениях и в то же время включающуюся в более широкую систему, в конечном счете, — в составе бесконечного во времени и пространстве мира.

Материализм рассматривает единство мира, единство всех многообразных явлений как факт, который доказывается всей историей познания и деятельности людей в их материальности.

Идеализм объясняет единство явлений только как идеальное единство, как результат целесообразной деятельности человека (духа, Бога).



Евге́ний Ви́кторович Приго́жин (1 июня 1961, Ленинград — 23 августа 2023, Куженкино, Тверская область) — российский предприниматель, основатель и руководитель группы компаний «Конкорд» и частной военной компании «Вагнер».

Контролировал группу «Вагнер» — поддерживаемую российским правительством структуру наёмников, которые участвовали в военных конфликтах в Украине, Сирии и Африке; также контролировал компании, обвиняемые во вмешательстве в выборы в США в 2016 и 2018 годах («Агентство интернет-исследований» и другие).

С 2016 года он находился под санкциями США, с 2020 года — под санкциями Евросоюза и Великобритании, с 2022 года — Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии. В июле 2022 года Госдепартаментом США была объявлена награда в 10 млн долларов за информацию о Пригожине. ФБР предлагал вознаграждение до 250 тысяч долларов за помощь в его аресте.

С начала вторжения России на Украину в феврале 2022 года и возросшей ролью ЧВК «Вагнер» на фронте влияние Пригожина существенно возросло. Спустя некоторое время он превратился в одну из самых медийных российских фигур. В 2022 году Пригожин лично посещал российские колонии с целью вербовки заключённых в ЧВК «Вагнер» для участия в войне. В мае 2023 года Пригожин заявил о захвате украинского города Бахмут.

23 июня 2023 года Пригожин заявил об ударе российских войск по бойцам ЧВК «Вагнер» и призвал к мятежу, назвав его «маршем справедливости». Утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» взяли контроль над военными объектами, администрацией и центром Ростова-на-Дону и планировали идти в Москву. Вечером 24 июня Пригожин провёл переговоры с Александром Лукашенко, в ходе которых была достигнута договорённость о деэскалации. Уголовное дело о мятеже прекратили утром 27 июня; было заявлено, что Пригожин отправится в Белоруссию.

23 августа 2023 года, ровно через два месяца после начала мятежа, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

