Байден засекретил свою стратегию в отношении Украины. Что это за план?

В России знают секреты стратегии Байдена по Украине. Можно начинать бояться?

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Вы удивитесь, но стратегия Байдена в отношении Украины, написанная для конгресса США, была засекречена. Так в чём же секрет?

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

В чём секреты стратегии Байдена на Украине

Конгресс США, утверждая помощь Украине на 61 млрд долларов, поручил администрации Джо Байдена представить подробную стратегию действий в отношении Украины к началу июня.

"Столько, сколько потребуется" — это не стратегия, сказали республиканцы, и потребовали дать общее определение победы и "единую стратегию, чтобы сделать эту победу реальностью". План был представлен Байденом с опозданием — только в начале сентября, и тут же был засекречен.

Что же содержится в этой стратегии? Об этом совершенно нетрудно догадаться любому, кто потрудится изучить историю агрессии США против Советского Союза и РФ. Цели победы над русскими всегда были следующими:

добиться "смены режима",

дестабилизировать и развалить страну на как можно более мелкие "княжества", чтобы добиться устранения евразийского гегемона,

получить контроль над огромными природными ресурсами СССР и потом — России.

С Советским Союзом стратегия прекрасно сработала, и с 1991 года пошла работа на развал Российской Федерации. Все постсоветские страны были заряжены через западные НКО и НПО на эту цель. Украина — не исключение, там США организовали переворот и привели туда НАТО, пока президент Владимир Путин не осознал это и не начал СВО.

"План победы" Украина услужливо сверстала под стратегию Байдена

Украинцы на базе стратегии Байдена выступили со своим "планом победы". На украинском телемарафоне советник офиса президента Михаил Подоляк раскрыл, что "к справедливому финалу полномасштабного конфликта приведут страх и бунт россиян".

"План победы" по его словам, опирается на "масштабные социальные протесты" в России.

"Теперь на столе лежит документ, надо принять соответствующие логистические решения. И это должно быть сделано в течение октября.", — сказал Подоляк.

Россияне чувствуют приближающийся крах?

То есть мы в России уже должны чувствовать приближающийся развал страны, но мы не чувствуем.

Можно только заметить на какие моменты упирает переделанный иноагент "Бриф" в "Ёж". Просто прочтите его дневную повестку в Telegram.

Муссируются коррупционные скандалы, экономические проблемы типа: регионы в долгах, а Москва в шелках, или что Дальний Восток финансируется в шесть раз хуже, чем новые регионы. Раздуваются слухи о мобилизации, нашествии управленцев из Донбасса, либеральные эксперты соревнуются в страшных предсказаниях последствий СВО, вбрасываются лозунги: "Война за счёт ваших неполученных доходов", "Зарплаты маленькие, элита ворует", "Россия вымирает, люди голодают, пенсионеры страдают".

Эти лозунги были основой для многих госпереворотов в мире, и "большие умы" на Западе давно не обновляют методичку, полагая, что эти лозунги сработают и сейчас.

Россияне почувствовали заботу государства

Но российское государство верно провело налоговую реформу с введением прогрессивного налога для богатых и льгот для семей с детьми. Например, с 2023 года было введено единое социальное пособие для детей, которое коснулось почти половины детей в РФ, значительно улучшив материальное положение их родителей. Оставлена им и льготная ипотека под 6% годовых.

"Бюджетный импульс" — рост зарплат в ВПК, армии и везде вокруг них, обеспечивает невиданный ранее рост ВВП в 4% в год.

На 30% он обеспечен опережающими инвестициями в реальный сектор экономики. Другие 60% вклада обеспечивает рост потребительского спроса. Причем данный спрос должен в перспективе удовлетворяться отечественными товарами и услугами, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Расцветают малые города за счёт внутреннего туризма и местного бизнеса. Торговые онлайн платформы, цифровые госуслуги многократно упростили жизнь россиянам, в глубинку пошёл "Газпром", что будет основой для расцвета страны.

Так что "секретный план" не сработает, такие стратегии свидетельствуют о полном непонимании на Западе ситуации в России и нежелании её понять. Это принесёт ему большие проблемы.

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Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год.

На президентских выборах 2020 года Байден выбрал Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента и победил действующего президента Дональда Трампа. Байден — старейший президент в истории США и первый президент, кто назначил на пост вице-президента женщину.

Во внешней политике Байден восстановил членство Америки в Парижском соглашении. Он руководил полным выводом войск США из Афганистана и положил конец войне в Афганистане, что привело к падению афганского правительства и захвату контроля талибами.

В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем. Байден стал первым президентом, который отказался от участия в выборах после того, как собрал достаточное количество делегатов, чтобы выиграть повторное выдвижение. Он поддержал Харрис на пост своего преемника и заявил, что останется президентом до окончания своего срока.



Прокси-война (англ. proxy war, также опосредованная война, война по доверенности, война чужими руками) — международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране (классическое определение, данное Карлом Дойчем в 1964 году).

