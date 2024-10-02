Вы удивитесь, но стратегия Байдена в отношении Украины, написанная для конгресса США, была засекречена. Так в чём же секрет?
Конгресс США, утверждая помощь Украине на 61 млрд долларов, поручил администрации Джо Байдена представить подробную стратегию действий в отношении Украины к началу июня.
"Столько, сколько потребуется" — это не стратегия, сказали республиканцы, и потребовали дать общее определение победы и "единую стратегию, чтобы сделать эту победу реальностью". План был представлен Байденом с опозданием — только в начале сентября, и тут же был засекречен.
Что же содержится в этой стратегии? Об этом совершенно нетрудно догадаться любому, кто потрудится изучить историю агрессии США против Советского Союза и РФ. Цели победы над русскими всегда были следующими:
С Советским Союзом стратегия прекрасно сработала, и с 1991 года пошла работа на развал Российской Федерации. Все постсоветские страны были заряжены через западные НКО и НПО на эту цель. Украина — не исключение, там США организовали переворот и привели туда НАТО, пока президент Владимир Путин не осознал это и не начал СВО.
Украинцы на базе стратегии Байдена выступили со своим "планом победы". На украинском телемарафоне советник офиса президента Михаил Подоляк раскрыл, что "к справедливому финалу полномасштабного конфликта приведут страх и бунт россиян".
"План победы" по его словам, опирается на "масштабные социальные протесты" в России.
"Теперь на столе лежит документ, надо принять соответствующие логистические решения. И это должно быть сделано в течение октября.", — сказал Подоляк.
То есть мы в России уже должны чувствовать приближающийся развал страны, но мы не чувствуем.
Можно только заметить на какие моменты упирает переделанный иноагент "Бриф" в "Ёж". Просто прочтите его дневную повестку в Telegram.
Муссируются коррупционные скандалы, экономические проблемы типа: регионы в долгах, а Москва в шелках, или что Дальний Восток финансируется в шесть раз хуже, чем новые регионы. Раздуваются слухи о мобилизации, нашествии управленцев из Донбасса, либеральные эксперты соревнуются в страшных предсказаниях последствий СВО, вбрасываются лозунги: "Война за счёт ваших неполученных доходов", "Зарплаты маленькие, элита ворует", "Россия вымирает, люди голодают, пенсионеры страдают".
Эти лозунги были основой для многих госпереворотов в мире, и "большие умы" на Западе давно не обновляют методичку, полагая, что эти лозунги сработают и сейчас.
Но российское государство верно провело налоговую реформу с введением прогрессивного налога для богатых и льгот для семей с детьми. Например, с 2023 года было введено единое социальное пособие для детей, которое коснулось почти половины детей в РФ, значительно улучшив материальное положение их родителей. Оставлена им и льготная ипотека под 6% годовых.
"Бюджетный импульс" — рост зарплат в ВПК, армии и везде вокруг них, обеспечивает невиданный ранее рост ВВП в 4% в год.
На 30% он обеспечен опережающими инвестициями в реальный сектор экономики. Другие 60% вклада обеспечивает рост потребительского спроса. Причем данный спрос должен в перспективе удовлетворяться отечественными товарами и услугами, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Расцветают малые города за счёт внутреннего туризма и местного бизнеса. Торговые онлайн платформы, цифровые госуслуги многократно упростили жизнь россиянам, в глубинку пошёл "Газпром", что будет основой для расцвета страны.
Так что "секретный план" не сработает, такие стратегии свидетельствуют о полном непонимании на Западе ситуации в России и нежелании её понять. Это принесёт ему большие проблемы.
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Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год.
На президентских выборах 2020 года Байден выбрал Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента и победил действующего президента Дональда Трампа. Байден — старейший президент в истории США и первый президент, кто назначил на пост вице-президента женщину.
Во внешней политике Байден восстановил членство Америки в Парижском соглашении. Он руководил полным выводом войск США из Афганистана и положил конец войне в Афганистане, что привело к падению афганского правительства и захвату контроля талибами.
В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем. Байден стал первым президентом, который отказался от участия в выборах после того, как собрал достаточное количество делегатов, чтобы выиграть повторное выдвижение. Он поддержал Харрис на пост своего преемника и заявил, что останется президентом до окончания своего срока.
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