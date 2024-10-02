Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России

Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду

Иран нанёс удар баллистическими ракетами по Израилю. У Биньямина Нетаньяху дрожали руки, когда он зачитывал ответные угрозы. Это важный сигнал для России.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Иран показал, что может, если захочет

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран, нанося вечером 1 октября удар по Израилю, воспользовался своим правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Он подчеркнул, что удары наносились только по военным объектам и объектам безопасности, "ответственным за геноцид в секторе Газа и Ливане".

"Наши действия окончены, если израильский режим не решит спровоцировать дальнейшие репрессии. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее. На сообщников Израиля теперь возложена повышенная ответственность за обуздание поджигателей войны в Тель-Авиве вместо того, чтобы участвовать в их безумии", — подчеркнул министр в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший "Твиттер"*).

Это был массированный удар, по разным данным, было выпущено от 180 до 400 ракет. Было много фейковых видеосвидетельств, на проверенных же в соцсетях показаны несколько взрывов в Тель-Авиве, а также на израильской авиабазе Неватим в пустыне Накаб, где размещены истребители F-35.

Иран показал, что:

может пробить ПВО Израиля;

может ударить по Израилю, если захочет;

если бы Иран намеревался нанести ядерный удар, то он легко бы это сделал своими гиперзвуковыми ракетами.

Ответ Ирана был неадекватным действиям Израиля

Однако есть моменты, которые не позволяют сказать, что это был адекватный ответ Ирана.

Об ударе было известно заранее вплоть до указания примерного часа и целей — военные объекты. И хотя Иран утверждает, что никого не предупреждал, он не изменил свои планы в соответствии с утечкой. Это позволило Израилю увести или спрятать матчасть на своих военных базах. При ответе на вопрос, а что же изменится после этих ударов, выясняется, что ничего. Израиль ушёл из Ливана? Нет. Стал бомбить снова. Израиль попросил мира со всеми? Нет. Израиль перестал убивать жителей палестинской Газы? Нет.

А теперь сравним ущерб. Убиты у иранских прокси: руководство ХАМАС, руководство "Хезболлы", несколько важных генералов КСИР, иранские физики-ядерщики, президент Ирана Ибрахим Раиси (неофициально, но смерть очень подозрительная) и 40 тысяч мирных палестинцев. Сотни тысяч других стали беженцами и непонятно, когда смогут вернуться на родину — их жильё разрушено.

Это всё на одной чаше весов. А на другой что? Воронки на военных объектах?

Вроде гордо и мощно выглядит ответ Ирана, но на деле это не равноценный обмен по ущербу, как будто посыл на "три звёздочки на небе" после того, как тебя избили.

Войны никто никому не объявил, всё было как в прошлый ракетный удар в апреле (про что уже все забыли) с небольшой эскалацией по количеству ракет.

У Нетаньяху тряслись руки, он растерян

Но есть очень позитивный для России момент. У Нетаньяху тряслись руки, когда он комментировал удар, значит, он не уверен в развязке конфликта. Премьер пообещал принять ответные меры против Ирана.

"Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это", — заявил Нетаньяху.

Но пока был ракетный удар по Ливану, а не по Ирану. Значит, что-то у тандема США-Израиль пошло не по плану, значит, все западные ракеты ПВО сейчас будут уезжать в Израиль, как и другое вооружение, а не на Украину.

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Уточнения

Удары Ирана по Израилю называемые в Иране операцией «Правдивое обещание» (перс. وعده صادق‎) — ракетные и беспилотные удары Ирана и поддерживаемых им группировок на Израиль, начавшиеся 13 апреля 2024 года и завершившиеся на следующий день, 14 апреля. Во время войны между Израилем и ХАМАСом Иран, в ответ на приписываемый Ираном Израилю ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) с разрушением последнего и гибелью нескольких высокопоставленных лиц, нанёс удар по Израилю с использованием дронов и ракет. Это первое прямое нападение Ирана на Израиль с 1979 года. Атака стала крупнейшим нападением беспилотников в истории и впервые с 1991 года Израиль подвергся нападению со стороны военных другого государства.

Армия обороны Израиля сообщила, что Иран выпустил более 300 снарядов, в том числе около 170 беспилотников и более 120 баллистических ракет, и заявила, что подавляющее большинство из них было успешно перехвачено. В числе израильских систем перехвата — системы «Стрела-3» и «Праща Давида». США, Великобритания и Иордания также использовали свои силы для перехвата иранских дронов, а Франция развернула свой военно-морской флот.

Иран пригрозил атаковать военные базы США, если США вмешается и защитит Израиль в начале апреля 2024 года. Нападения Ирана вызвали критику со стороны ООН, ряда мировых лидеров и политических аналитиков, которые предупреждают, что они рискуют перерасти в полномасштабную региональную войну.

