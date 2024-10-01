Иран не посмеет ударить по Израилю баллистическими ракетами

Тегеран уже "слился" с поля боя с Израилем. Страх - его главная эмоция

3:57 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Появились предупреждения, что Иран ударит в ближайшие часы по Израилю баллистическими ракетами. Очень сомнительно по многим причинам.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси, CC BY 4.0

Израиль не бьёт по Ирану, Иран не ударит по Израилю

У США есть разведданные, указывающие на то, что Иран в ближайшие несколько часов нанесёт удар баллистическими ракетами по Израилю, сообщает Axios.

Интуиция подсказывает, что не ударит.

Во-первых, в этом случае Иран будет считаться агрессором с международными последствиями. Потому что Израиль пока разбирается с ливанской "Хезболлой" — формально это не Иран, а ливанская влиятельная группировка, которая представлена в парламенте и не имеет там большинства. На выборах, которые прошли в мае 2022 года, "Хезболла" и её союзники потеряли большинство мест в парламенте — у них 61 место, а для большинства необходимо 65.

Во-вторых, Иран уже ответил ударом по американской базе в Ираке, тоже, кстати, не по Израилю.

В-третьих, представим себе драку двух мужчин, если один ударил, то второй тут же отвечает ударом (а там как пойдёт) или убегает. Иран не ответил, значит уже "слился". И чем больше Тегеран думает, чем больше сравнивает, тем меньше у него желания ввязываться в драку.

В-четвёртых, у Израиля лучшая разведка в мире, кроты в Иране — не редкость, и на этот раз у "Моссада" есть данные, что Тегеран не ударит. Если кто и ударит, то это будет "Хезболла".

США и Израиль координируют свои действия

Замысел Израиля понятен — поставить под контроль часть Ливана, как буферную зону, чтобы отдалить места пуска ракет "Хезболлы" по своим регионам на севере. Сейчас оттуда эвакуировано население. Дальше — развалить Ливан изнутри, чтобы "Хезболла" ушла со сцены. Почему бы не вернуть в Ливан гражданскую войну на фоне недовольства "Хезболлой" другими общинами?

То, что США якобы не в курсе или даже против этих планов — полная чушь. Политика — это искусство обмана.

За каждым республиканцем или демократом в конгрессе следит представитель Американо-израильского комитета по общественным связям (APIAC, американская общественная организация, целью которой является оказание влияния на проведение произраильского курса во внешней политике США).

"Это один из избирателей вашего избирательного округа, который все время разговаривает с вами от имени AIPAC", — объяснил конгрессмен от Кентукки Томас Мэсси в интервью Такеру Карлсону. "Когда они приезжают в Вашингтон, вы идете с ними на обед, у них есть номер вашего мобильного телефона, и вы с ними болтаете. И, очевидно, важно оставаться в благосклонности влиятельного лобби, чтобы продолжить свою политическую карьеру".

Иран не в состоянии воевать с США

"Если бы Израиля не существовало, нам пришлось бы изобрести Израиль" — сказал Джо Байден в 1986 году. Американская помощь еврейскому государству "является лучшей инвестицией, которую мы можем сделать", настаивал он.

Цель инвестиции — насильственное переустройство Ближнего Востока вокруг "Великого Израиля", требующее разрушения крупных унитарных государств региона: Ирака, Сирии и даже Ирана. США в этом случае получают контроль над распределением нефти среди союзников, сохранение нефтедоллара, контроль за Суэцким каналом.

Ирак они развалили, Сирию — почти, и она не дееспособна, Иран тоже не выдержит.

США будут до конца стоять за Израиль, весь вопрос в том, что печальный финал для американцев (гражданская война в США) близок.

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Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана.

Государственный язык — персидский — один из иранских (индоиранских) языков с письменностью на основе арабицы. Бо́льшую часть населения страны составляют персы; азербайджанцы, курды и луры являются наиболее значительными этническими группами населения.

На протяжении многих веков эта страна играла ключевую роль на Востоке, и современный Иран обладает четвёртой по размеру ВВП (по ППС) экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии (после Турции). Это одно из наиболее технологически развитых государств региона, располагающееся в стратегически важном регионе Евразии и располагающее крупными запасами нефти и природного газа.



Хезболла́ (араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

«Хезболла» пропагандирует и практикует военный джихад. Она неоднократно призывала к уничтожению Израиля, заявляя, что еврейское государство не имеет права на существование. С момента своего основания «Хезболла» использовала террор в ответ на военное превосходство Израиля, устраивая рейды и нападения смертников на войска ЦАХАЛа и их объекты в Ливане. Она также связана с серией террористических атак против США и Израиля, включая взрывы грузовиков-смертников в Бейруте, два крупных нападения на еврейские объекты в Аргентине — взрыв посольства Израиля в 1992 году и взрыв еврейского общинного центра в 1994 году. С 2023 года «Хезболла» обстреливает север Израиля, поддерживая ХАМАС в его войне с Израилем.

Правительство США считает, что «Хезболла» активно вовлечена в незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Как террористическая организация запрещена в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. В 2018 году Госдепартамент США назвал «Хезболлу» одной из пяти крупнейших преступных организаций мира.

Становление «Хезболлы» проходило на фоне израильской оккупации Южного Ливана, датой формирования называют в 1982—1983 годы. В своём манифесте 1985 года «Хезболла» заявила, что её основной целью является уничтожение Израиля и ликвидация западного влияния в Ливане и на всём Ближнем Востоке. В 1992 году организация впервые приняла участие в ливанских выборах и в последующие два десятилетия стала одной из крупнейших политических сил в стране. «Хезболла» контролирует бо́льшую часть шиитских территорий Ливана: южный Бейрут, южный Ливан и восточную часть долины Бекаа.

«Хезболла» поддерживает тесные отношения как с сирийским режимом Асада, так и с иранским режимом. Иран оказывает решающую поддержку фонду «Хезболлы» и остаётся основным покровителем группировки.

