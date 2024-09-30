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Любовь Степушова

Одесса насильно переделывается в Коцюбеев. Одесситы осмелились на протест

Мир » Бывший СССР » Украина

В условиях полицейского нацистского государства в Одессе люди вышли в защиту памятника великому русскому поэту Александру Пушкину. Это подвиг.

Одесса насильно переделывается в Коцюбеев. Одесситы осмелились на протест
Фото: Own work by Wadco2, CC BY-SA 4.0

Герои-одесситы вышли на защиту памятника Пушкину

Анонс о протесте против сноса памятника Пушкину у себя в соцсетях разместил одесский журналист Леонид Штекель. Пророссийский Тelegram-канал "Типичная Одесса" предупредил одесситов, что он "поддерживал все майданные бредни" и, возможно, это провокация СБУ.

"Открытое реальное противостояние террористическому оккупационному режиму узурпаторов сейчас невозможно априори. Поэтому все телодвижения в этом контексте здравомыслящие люди должны игнорировать", — пишут авторы.

Однако одесситы всё же вышли, схлестнувшись с оппонентами в "словесной перепалке", как ясно из видеоресурса Odessa info. Женщина не боится говорить на русском, она с возмущением утверждает, что Пушкин — это история Одессы, а памятник — произведение искусства, охраняемый ЮНЕСКО.

Опрос показывает, что людей волнует уничтожение культурного кода Одессы

Odessa info опубликовал опрос горожан: "Вы поддерживаете снос памятников и переименование улиц сейчас?" "За" проголосовали 314 человек, против — 11 600. Эти 11 тысяч — не вышли на площадь, но можно ли их в этом упрекнуть?

Сейчас в Одессе арестовывают просто потому, что есть разнарядка. Так, 19 сентября СБУ арестовала двух "агентов ФСБ" которые создали в городе секту тамплиеров (!) и под видом "псевдонаучной и правозащитной деятельности" планировали "захват государственных учреждений".

Мэр Геннадий Труханов выступал против демонтажа памятника Пушкину, но был организован скандал с обвинениями в его адрес по поводу его якобы российского гражданства, и тут же мэрия подготовила проект распоряжения о сносе памятников, включая и памятник великому поэту.

Российская армия не даст превратить Одессу в Коцюбеев

Когда снесли памятник Екатерине Великой, стало понятно, что ставки киевский режим будет повышать. Снесут и Оперный театр, и Потёмкинскую лестницу как памятники имперской культуры. А затем и саму Одессу переименуют в Коцюбеев.

Это можно поправить. Одессу ВС РФ однозначно будут освобождать, потому что, как сказал президент Владимир Путин, Одесса — русский город, а русские своих не бросают. Как добавил глава МИД Сергей Лавров "всё дело в людях, а не в территориях".

В обороне ВСУ в Донбассе скоро начнётся "принцип домино", когда падение одного оборонного рубежа потянет за собой следующий. После взятия Угледара, а затем Запорожья и Днепропетровска, настанет очередь Николаева, а потом и Одессы, откуда сейчас командование ВСУ перебрасывает подразделения в Курскую область.

В Одессе растёт число тех, кто ждёт и "помогает" освободить город. И не только среди простых горожан, но и среди политиков, чиновников и бизнес-элиты. Всё больше тех, кто ненавидит украинскую власть. Политика бандеровцев* по уничтожению духа города даёт почву для появления в городе огромного количества партизан из жителей региона — они жгут машины ВСУ.

Запрет Украинской православной церкви, беспредел в мобилизации, массовое отключение света, повышение тарифов, налогов, цен только усиливают ненависть к бандеровцам*. Они ответят за измывательства над русскими, за убийство русских, как было в Одессе 2 мая 2014 года.

Справка. Перечень памятников великим русским людям, предназначенных к сносу, опубликован на сайте горсовета Одессы. Это проект решения исполкома Одесского горсовета, который ещё необходимо утвердить законодателям. Предлагается демонтировать памятники

  • Александру Пушкину,
  • Максиму Горькому,
  • Владимиру Высоцкому,
  • Исааку Бабелю,
  • Валерию Чкалову,
  • Александру II,
  • Зое Космодемьянской,
  • Александру Маринеско,
  • Родиону Малиновскому

и другим.

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Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.
Третий по населению город Украины. Численность населения на 1 января 2022 года составила 1 010 537 человек, в пределах агломерации проживает свыше 1,2 млн человек. Расположена на берегу Одесского залива.
Крупный морской торговый порт. Развиты туризм и торговля, промышленность (металлообработка и машиностроение, производство лекарств и продуктов питания). Крупный научно-образовательный центр.
В 2023 году Исторический центр города (в частности, ансамбль Приморского бульвара, площади Дюка де Ришельё и Потёмкинской лестницы) был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По версии наиболее упоминаемого ежегодного рейтинга журнала «Фокус», в 2011 году Одесса стала лучшим по качеству жизни городом Украины.

Па́мятник А  С  Пу́шкину в Оде́ссе — памятник А. С. Пушкину, сооружённый в 1887—1889 годах в городе Одесса на Приморском бульваре на средства, выделенные городской Думой и пожертвованные одесситами. Третий памятник, сооружённый в Одессе.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы одесса
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