Одесса насильно переделывается в Коцюбеев. Одесситы осмелились на протест

В условиях полицейского нацистского государства в Одессе люди вышли в защиту памятника великому русскому поэту Александру Пушкину. Это подвиг.

Фото: Own work by Wadco2, CC BY-SA 4.0

Герои-одесситы вышли на защиту памятника Пушкину

Анонс о протесте против сноса памятника Пушкину у себя в соцсетях разместил одесский журналист Леонид Штекель. Пророссийский Тelegram-канал "Типичная Одесса" предупредил одесситов, что он "поддерживал все майданные бредни" и, возможно, это провокация СБУ.

"Открытое реальное противостояние террористическому оккупационному режиму узурпаторов сейчас невозможно априори. Поэтому все телодвижения в этом контексте здравомыслящие люди должны игнорировать", — пишут авторы.

Однако одесситы всё же вышли, схлестнувшись с оппонентами в "словесной перепалке", как ясно из видеоресурса Odessa info. Женщина не боится говорить на русском, она с возмущением утверждает, что Пушкин — это история Одессы, а памятник — произведение искусства, охраняемый ЮНЕСКО.

Опрос показывает, что людей волнует уничтожение культурного кода Одессы

Odessa info опубликовал опрос горожан: "Вы поддерживаете снос памятников и переименование улиц сейчас?" "За" проголосовали 314 человек, против — 11 600. Эти 11 тысяч — не вышли на площадь, но можно ли их в этом упрекнуть?

Сейчас в Одессе арестовывают просто потому, что есть разнарядка. Так, 19 сентября СБУ арестовала двух "агентов ФСБ" которые создали в городе секту тамплиеров (!) и под видом "псевдонаучной и правозащитной деятельности" планировали "захват государственных учреждений".

Мэр Геннадий Труханов выступал против демонтажа памятника Пушкину, но был организован скандал с обвинениями в его адрес по поводу его якобы российского гражданства, и тут же мэрия подготовила проект распоряжения о сносе памятников, включая и памятник великому поэту.

Российская армия не даст превратить Одессу в Коцюбеев

Когда снесли памятник Екатерине Великой, стало понятно, что ставки киевский режим будет повышать. Снесут и Оперный театр, и Потёмкинскую лестницу как памятники имперской культуры. А затем и саму Одессу переименуют в Коцюбеев.

Это можно поправить. Одессу ВС РФ однозначно будут освобождать, потому что, как сказал президент Владимир Путин, Одесса — русский город, а русские своих не бросают. Как добавил глава МИД Сергей Лавров "всё дело в людях, а не в территориях".

В обороне ВСУ в Донбассе скоро начнётся "принцип домино", когда падение одного оборонного рубежа потянет за собой следующий. После взятия Угледара, а затем Запорожья и Днепропетровска, настанет очередь Николаева, а потом и Одессы, откуда сейчас командование ВСУ перебрасывает подразделения в Курскую область.

В Одессе растёт число тех, кто ждёт и "помогает" освободить город. И не только среди простых горожан, но и среди политиков, чиновников и бизнес-элиты. Всё больше тех, кто ненавидит украинскую власть. Политика бандеровцев* по уничтожению духа города даёт почву для появления в городе огромного количества партизан из жителей региона — они жгут машины ВСУ.

Запрет Украинской православной церкви, беспредел в мобилизации, массовое отключение света, повышение тарифов, налогов, цен только усиливают ненависть к бандеровцам*. Они ответят за измывательства над русскими, за убийство русских, как было в Одессе 2 мая 2014 года.

Справка. Перечень памятников великим русским людям, предназначенных к сносу, опубликован на сайте горсовета Одессы. Это проект решения исполкома Одесского горсовета, который ещё необходимо утвердить законодателям. Предлагается демонтировать памятники

Александру Пушкину,

Максиму Горькому,

Владимиру Высоцкому,

Исааку Бабелю,

Валерию Чкалову,

Александру II,

Зое Космодемьянской,

Александру Маринеско,

Родиону Малиновскому

и другим.

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Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.

Третий по населению город Украины. Численность населения на 1 января 2022 года составила 1 010 537 человек, в пределах агломерации проживает свыше 1,2 млн человек. Расположена на берегу Одесского залива.

Крупный морской торговый порт. Развиты туризм и торговля, промышленность (металлообработка и машиностроение, производство лекарств и продуктов питания). Крупный научно-образовательный центр.

В 2023 году Исторический центр города (в частности, ансамбль Приморского бульвара, площади Дюка де Ришельё и Потёмкинской лестницы) был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По версии наиболее упоминаемого ежегодного рейтинга журнала «Фокус», в 2011 году Одесса стала лучшим по качеству жизни городом Украины.



Па́мятник А С Пу́шкину в Оде́ссе — памятник А. С. Пушкину, сооружённый в 1887—1889 годах в городе Одесса на Приморском бульваре на средства, выделенные городской Думой и пожертвованные одесситами. Третий памятник, сооружённый в Одессе.

