Грузия намерена вернуть Южную Осетию и Абхазию мирным путём. Получится ли?

Абхазия и Южная Осетия выдвинули Грузии требования о начале диалога по воссоединению

Грузия делает шаги по объединению с Южной Осетией и Абхазией. Тбилиси предстоит отучиться ставить условия и искоренить национализм.

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Грузия намерена примириться с Южной Осетией и Абхазией

Грузинские власти артикулируют намерения по примирению с осетинами и абхазами и, по оценкам некоторых экспертов, даже якобы приглашают Сухум и Цхинвали в будущем объединиться в конфедерацию.

Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал, что власти Грузии "найдут в себе силы" извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году, если выиграют на парламентских выборах 26 октября конституционное большинство.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, если будет интерес со всех сторон в нормализации отношений, Россия "готова помогать".

"А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти — это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там всё равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договорённостей о ненападении… Мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", — сказал Лавров журналистам на брифинге на полях заседания Генассамблеи ООН.

Однако противоречия с осетинами и абхазами у Грузии сегодня являются кардинальными. Осетины стремятся в РФ, чтобы объединить свой разделённый народ. Абхазия хочет быть самостоятельной. Для обеих наций снова зависеть от грузин, которые их уничтожали (осетины называют это геноцидом), невозможно. Обе страны будут требовать не просто извинений от Грузии, а компенсаций в связи с жертвами и экономической блокадой.

С другой стороны, всё зависит от политической воли сторон. В России были две чеченских войны, а сегодня "Ахмат" — одно из лучших и патриотически заряженных подразделений на фронте, а между русскими и чеченцам установлен мир.

Требования Южной Осетии и Абхазии для начала диалога с Грузией

Осетия и Абхазия отреагировали на грузинские намерения. Обе страны потребовали признать их как суверенные и независимые государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы.

В Осетии, кроме того, хотят дождаться установления твёрдого курса на примирение, а уж затем начать обсуждать дальнейшие шаги. Абхазский МИД, со своей стороны, посоветовал Грузии сначала установить дипотношения с РФ, пояснив, что военная база служит гарантом независимости.

Грузии надо бесповоротно измениться

Перспективы примирения выглядят следующими...

Посмотрим, выиграют ли выборы "мечтатели" и что будет потом, например, не будет ли очередной дестабилизации Грузии Западом с приходом к власти националистов. Не стоит едва завязавшийся диалог с РФ подкреплять тем, что ставить условия о выводе военных баз. Так, генеральный секретарь правящей партии "Грузинской мечты" Каха Каладзе считает, что после вышеприведённого заявления Лаврова "было бы неплохо" приступить к разработке плана вывода российских военных из Абхазии и Южной Осетии. Между тем правительство Грузии не намерено убирать или вносить поправки в статью 78 Конституции, в которой говорится о стремлении страны в Евросоюз и НАТО. Тбилиси надо поменять риторику. Не называть обретённую независимость соседей "оккупацией" и иметь снисходительно-пренебрежительный тон в общении с ними. Подписать документ о неприменении силы и признать независимость партнёров по переговорам. Запретить партию Саакашвили как экстремистскую и приструнить националистов новой волны.

Если эти шаги будут сделаны, то можно сначала налаживать отношения через экономику, например, открытием коридоров в РФ через трассы в Абхазии и Владикавказ — Гори через Южную Осетию.

Россия не пойдёт на "договорняки" с Грузией

Грузия имеет экономические успехи на фоне прагматичной политики.

Нормализация отношений с РФ началась с 2013 года после того, как восстановились торговля и поток туристов. Грузия не присоединилась к западным санкциям после "русской весны" и СВО, а ввела безвизовый режим для граждан РФ, есть прямое авиасообщение, хотя дипотношений между странами нет.

Сегодня отношения с Россией являются одним из главнейших факторов экономического роста Грузии — 10-16% роста ВВП в год. Также Грузия недавно приняла законы об иноагентах, аналогичный российскому, и запрете пропаганды ЛГБТ* (экстремистская организация в РФ), что, безусловно, ментально сближает страны.

Муссируются выводы о том, что РФ сдаст Абхазию и Южную Осетию в обмен на отказ Грузии от вхождения в ЕС и тем более НАТО на долгую перспективу. Однако это невозможно в принципе.

У России отличная от западной мораль и отношение к признанию Абхазии и Южной Осетии. Никакого плана предать партнёров ради выгоды нет и не может быть. Москва никоим образом не будет влиять на решение республик и не будет оказывать на них давление.

*- организация, признанная в РФ экстремистской.

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Уточнения



Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Относится к Восточной Европе и Передней Азии; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии. Историко-культурно и геополитически рассматривается как часть Европы. Граничит с Россией на севере и северо-востоке, Азербайджаном на юго-востоке, Арменией на юге и Турцией на юго-западе.

Население, по итогам официальной переписи 2014 года, составляет 3 713 804 человека (по оценочным данным на начало 2023 года — 3 736 400 человека), территория — 69 700 км². Занимает 130-е место в мире по численности населения и 119-е по территории.

Столица — Тбилиси. Государственный язык — грузинский.

Грузия является представительной демократией, управляемой как унитарная парламентская республика. Это развивающаяся страна с очень высоким индексом человеческого развития. Страна является членом таких международных организаций, как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Евроконтроль, ЕБРР, ОЧЭС, ГУАМ и Всемирной торговой организации.

Государство проводит ряд демократических и экономических реформ, направленных на интеграцию в Европейский союз и НАТО. С 14 декабря 2023 года Грузия является официальным кандидатом на вступление в ЕС.

16 декабря 2018 года пост президента Грузии заняла Саломе Зурабишвили. Премьер-министром с 8 февраля 2024 года является Ираклий Кобахидзе.

Согласно Конституции, в состав Грузии входят 2 автономные республики, 9 краёв и приравненный к ним столичный город.

Территории Абхазии и Цхинвальского региона де-факто не управляются грузинским правительством и расцениваются им, Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, США и Европейской комиссией как оккупированные Россией части Грузии. Россия, Никарагуа, Науру, Венесуэла и Сирия признают их независимыми от Грузии государствами Республика Абхазия и Республика Южная Осетия.



«Грузинская мечта» (полностью — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», груз. ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო «Картули оцнэба — Дэмократиули Сакартвэло») — правящая политическая партия Грузии с 2012 года по настоящее время. Была основана 7 мая 2012 года грузинским бизнесменом Бидзиной Иванишвили. «Грузинская мечта» была главным соперником партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах в 2012 году.

Основой для создания объединения послужило политическое движение «Грузинская мечта», созданное в декабре 2011 года Иванишвили как платформа для политической деятельности. В связи с лишением Иванишвили грузинского гражданства объединение формально возглавила Манана Кобахидзе. В состав «Грузинской мечты» вошли такие знаменитости, как политик Созар Субари, экс-дипломат Тедо Джапаридзе, гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили и футболист Каха Каладзе.

По итогам парламентских выборов, прошедших в Грузии 1 октября 2012 года, избирательный блок Грузинская мечта — Демократическая Грузия получил свыше половины мест в парламенте Грузии.

В 2013 году, по итогам Президентских выборов, кандидат от объединения Георгий Маргвелашвили был избран Президентом Грузии.

В 2018 году, по итогам следующих президентских выборов страну возглавила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, бывший лидер партии «Путь Грузии» (2006—2010), которая, однако, пользовалась на президентских выборах поддержкой партии «Грузинская мечта», поэтому партия сохранила статус правящей.



Михаи́л Никола́евич Саакашви́ли (груз. მიხეილ ნიკოლოზის ძე სააკაშვილი, укр. Міхеіл Ніколозович Саакашвілі; род. 21 декабря 1967, Тбилиси) — грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии (2004—2013), председатель Одесской областной государственной администрации (2015—2016). Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 7 мая 2020 года.

Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004—2013 годах. Председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.

Вскоре после ухода с поста президента Грузии Саакашвили покинул эту страну. Саакашвили разыскивался грузинскими властями по нескольким уголовным делам, которые сам он называет политически мотивированными.

Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и смену власти на Украине в 2014 году. В 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, советником президента Украины Петра Порошенко, председателем Совещательного международного совета реформ Украины. Решением Порошенко Саакашвили было даровано гражданство Украины, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии.

В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017 году указом Порошенко был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован с её территории.

После депортации проживал на родине жены в Нидерландах. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день он вернулся на Украину.

В сентябре 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан.

