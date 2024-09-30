SMR: миллионеры и миллиардеры готовятся сбежать в новозеландские бункеры от "ядерки"

SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны

4:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Ещё до того, как войска НАТО пересекут границу Дробины, или первый ядерный взрыв прогремит — крупные инвесторы уже подготовились к экстренной эвакуации в бункеры Новой Зеландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, CC BY-SA 4.0

Последняя информация свидетельствует о возобновлении строительства подземных укрытий для миллионеров и миллиардеров в Новой Зеландии в 2024 году. Об этом сообщила сеть Survival Media Resources.

Информация о создании "островов выживания" под землей стала доступна широкой публике в 2015 году благодаря публикации в The New York Times.

В этих убежищах предусмотрены все условия для жизни:

питьевая вода,

кислород и системы фильтрации,

топливо,

продукты длительного хранения,

оружие,

произведения искусства,

архив с технологиями современности и даже маленькие фабрики

запасы золота и исторические документы.

Каждый остров оснащен собственной взлетно-посадочной полосой для частных самолетов, что позволяет оперативно доставить людей в безопасное место.

Охрана объектов обычно осуществляется частными военными компаниями — местные жители уже жаловались, что на островах "стоят пулеметные точки и видны люди, вооружённые ПЗРК и "базуками".

Новая Зеландия считается идеальным местом для защиты от различных катастроф, включая ядерную войну и глобальные эпидемии. Владельцы бункеров надеются продержаться там не менее года, чтобы затем восстановить цивилизацию на поверхности, рассказывал NYT.

Мировые СМИ отмечают, что первый пик скупки бункеров случился в 2015 году, после "Русской весны", второй — во время пандемии коронавируса, третий — в 2024 году.

Среди главных покупателей убежищ — американцы, британцы, немцы, "глобальные русские", европейцы и другие.

"У нас всегда ждёт джет, до которого максимум час дороги, дальше полёт и заселение. Лучше сорвать всех с мест, отвезти и перестраховаться, чем не успеть" — делится с Survival Media Resourses крупный немецкий банкир.

Его австрийский коллега даже назвал причины, по которым его семья тут же вылетит на остров-убежище.

В случае захвата любой атомной электростанции, В случае официального вторжения войск НАТО на территорию Украины Если кто-то устроит первый ядерный взрыв любой мощности.

Также в Австрии запланировано завершение строительства курорта-убежища "Шесть чувств "Kitzbuehel Alps" к концу 2024 года. Оно предназначено для тех, кто не может быстро добраться до Новой Зеландии.

Зарубежные издания также упоминают о спешно построенных бункерах известных и мегабогатых персон, таких как Билл Гейтс, Марк Цукерберг и представители семьи Рокфеллеров.

"Первым делом в силу вступит главный инстинкт всего живого на планете Земля — инстинкт самосохранения-выживания. Кто там в этой цепочке будут все эти рокфеллеры и цукерберги, ясно и без всяких объяснений. Плачущего по поводу уборщицы Фридмана помните?" — прокомментировал новость депутат Николай Валуев.

"Первую скрипку начнут играть самые сильные и смышлёные, а не те, у кого золото и картины Рембранта с брюлями. Главной валютной будут пища и вода, оружие, сила, навыки. Но идиотам всё кажется, что удастся пересидеть бури где-то в тихом месте", — добавил он.

Комментаторы вспомнили известную историю американского бизнесмена, который оказался в зоне боевых действий в одной из африканских стран.

Спрятавшись в доме-крепости с семьей, ценностями и охраной он рассчитывал пересидеть небольшую войну — но охрана поняла, что ситуацией управляет тот, у кого есть силы, оружие и боевой опыт. В результате мужчина потерял ценности, а также "испытал насилие" вместе с супругой и дочерью.

"А почему никто не думает, что какая-нибудь из стран бахнет ракетой — "Воеводой", "Дунь-Фень" или "Минитменом" по этим островам? Просто "чтобы не выпендривались", в назидание или шутки ради?", — обсуждают в соцсетях.

Уточнения

Рокфеллеры (англ. Rockefeller; по-английски произносится: /ˈrɒkəfɛlər/) — американская семья промышленников, политиков и банкиров, одна из самых богатых семей в мире.



Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand [ˌnjuː ˈziːlənd], маори Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Океании.

