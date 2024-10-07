Европа и Шри-Ланка отбросили либеральную повестку и вернулись к традиционным ценностям — политолог Дарья Митина

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Политолог Дарья Митина в авторской программе "Личное мнение" на Pravda.Ru комментирует важные события мировой повестки.

Германия: левые, проиграв выборы, победили

— Мы были свидетелями итогов выборов в Саксонии и Тюрингии. В самом сердце Германии — в земле Бранденбург — прошли важнейшие выборы. Бранденбург — это самостоятельная административная единица, и выборы в ней всегда были очень важны, потому что Бранденбург — колыбель и опорный пункт СДПГ.

В этот раз СДПГ тоже получила большинство, но с огромным трудом, вырвав полтора процента у дышащей ей в спину партии "Альтернатива для Германии". Социал-демократы Олафа Шольца вытянули чуть больше 30% голосов, еле оторвавшись от крайне правых, которым они проиграли в Саксонии и Тюрингии.

Относительный успех СДПГ достигнут за счёт того, что перед выборами Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и глава Федеральной земли Дитмар Войдке резко стали "миротворцами" по Украине. Именно Войдке социал-демократы и обязаны своей победой. На излёте предвыборной кампании он договорился до того, что призвал к сотрудничеству и к диалогу с Россией. Представляете себе, чтобы в Германии в самый разгар избирательной кампании социал-демократы чувствовали себя настолько неуверенно, что выкинули эту последнюю карту — даже с Россией согласились помириться.

По-настоящему порадовала Сара Вагенкнехт. Её движение набрало 13,5%. Для партии, которая была учреждена девять месяцев назад, это очень хороший результат. Вот что значит отбросить либеральную псевдопрогрессистскую повесточку и вернуться к традиционным ламповым классовым ценностям классовой борьбы.

Левые и крайние либералы потерпели поражение: ни партия "Linke" — "левые", ни "Зелёные" не набрали 5% и не перешагнули электоральный барьер.

Левых жалко, потому что без левых политика будет сползать в правую реакционную рутину.

Но левые сами себя выкинули из парламента, потому что они пытались сидеть на 20 стульях, что само по себе невозможно:

они за войну или против; за победу России или Украины; за мир или за членство в НАТО.

Такая абсолютная растерянность и замешательство очень размыли социальную базу левых, поэтому их неуспех абсолютно закономерен.

А "зелёных" не жалко вообще, потому что они безоговорочно поддержали фашистский Киев, заявили, что Украина должна победить Россию на поле боя.

Такие итоги выборов говорят о том, что наступает период жёсткой борьбы между сторонниками двух противоположных тенденций.

У СДПГ 32 мандата, у ХДС — 12. В сумме у большой коалиции 44.

У оппозиционеров, "Альтернативной Германии", — 30 мест, у Сары Вагенкнехт — 14. Тоже 44.

Ровно пополам распались. Коалиции теперь будут новые. Войдке может попробовать договориться с Вагенкнехт. Если это получится, тогда у Сары Вагенкнехт будет возможность быть представленной хотя бы в Земельном правительстве. Для молодой партии это очень даже неплохо.

Выборы закончились, может быть, не триумфом оппозиции, но, по крайней мере, оппозиция сыграла с либеральным немецким мейнстримом на равных с перспективой наращивания своих ресурсов и возможностей.

Франция: левые, победив, остались ни с чем

Во Франции по очкам левые ещё в большем выигрыше, чем немецкая оппозиция, потому что они победили на этих выборах. Но наглый самодур Эмманюэль Макрон, используя мягкотелость и беспринципность и левых, и правых, обвёл их вокруг пальца и оставил ни с чем.

Левым он не дал возможность не только выдвинуть своего премьер-министра, но даже продвинуть своего человека в спикеры национальной ассамблеи, правых он вообще оставил без каких-либо мест в парламенте.

То есть всё забрал Макрон. Но самое печальное, что французские левые не просто смирились с такой участью, они сами во многом её подготовили. Потому что та же "Непокорённая Франция" (La France insoumise) вошла в сговор с Макроном, и в целом ряде округов левые даже снимали своих кандидатов в пользу кандидатов от макронистской партии. Возможно, левые рассчитывали на то, что им в дальнейшем это зачтётся и они поучаствуют в формировании правительства. Но Макрон их никуда не подпустил.

Макрон слил левых, по меткому выражению первого секретаря компартии Греции, как прокисшее молоко. Точно так же он слил и правых, Жордана Барделла и Марин Ле Пен.

Министерство экономики и финансов получил совсем молодой представитель партии Макрона — 33-летний Антуан Арман, не имеющий ни политического, ни управленческого опыта.

Франции предстоит большая и очень кровавая реформа по повышению налогов. Из-за этого из французского правительства сбежали все как один политические тяжеловесы, остались одни неопытные юнцы.

Налоги будут повышены, пенсионная реформа была прокручена невзирая на многомиллионные протесты. В этом весь Макрон, в этом секрет его политического долголетия.

Шри-Ланка: курс на марксизм-ленинизм

На президентских выборах в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка президентом становится Анура Кумара Диссанаяке, представляющий марксистско-ленинскую партию "Джанатха Вимукти Перамуна", которую он возглавляет вот уже десять лет.

Неадекватные российские средства массовой информации написали по поводу избрания Диссанаяке разные глупости. Например, политический обозреватель "Коммерсанта" Сергей Строкань написал буквально следующую фразу:

"Шри-Ланка проголосовала за радикала и политического маргинала".

Это Строкань написал о человеке, который с 2001 года избирался депутатом парламента, был министром и уже не в первый раз участвует в президентских выборах. Диссанаяке занимал пост министра сельского хозяйства, потом был министром земель и навигации Шри-Ланки, участвовал в президентских выборах 2019 года, на которых он набрал всего 3% голосов.

В 2022 году на внеочередных выборах президента парламентом в результате затяжного политического кризиса за кандидатуру Анура Кумара Диссанаяке проголосовало всего три депутата из 280. А сейчас он набрал 42% голосов избирателей из 39 кандидатов при рекордной явке в 70%.

Это показатель высокого доверия населения Шри-Ланки именно к коммунистам, потому что с ними не ассоциируется тот глубочайший экономический кризис, в котором республика оказалась в 2022 году.

Тогда были революционные выступления трудящихся, массовые гражданские протесты, вызванные крупнейшим в стране начиная с момента обретения Шри-Ланкой независимости в 1948 году экономическим кризисом. Протестующие добились отставки правительства Готабая Раджапакса, он бежал из страны. Временное правительство Викрамасингхе попыталось ситуацию выправить. До Готабая Раджапакса страной уже управлял президент-коммунист Майтрипала Сирисена, гораздо более радикальный, чем Анура Кумара Диссанаяке. Он добился стабилизации экономики и высокого уровня инвестиций, развивал социальные программы.

Но экономику добил "ковид", а также тот факт, что правительство пошло на уступки империалистическому Западу, Международному валютному фонду.

По настоянию МВФ Шри-Ланка отказалась от неорганических удобрений и агрохимикатов с целью перехода к органическому сельскому хозяйству.

После того как было подписано соглашение об удобрениях, Шри-Ланка погрузилась в экономический коллапс.

Переход на органические удобрения уничтожил урожай знаменитого цейлонского чая. В разы упало производство чая, других сельскохозяйственных экспортных культур. Страна лишилась миллиардов долларов дохода. Серьёзный удар пришёлся и по туризму, второй бюджетообразующей отрасли после сельского хозяйства. В результате Раджапакса, имя которого ассоциировалось с проведением непопулярных реформ и неадекватной борьбой с COVID-19, был вынужден уйти в отставку.

Сегодня коммунист Диссанаяке воспринимается как возврат к благоприятным экономическим и социальным условиям времен Майтрипалы Сирисены. Избиратель Шри-Ланки делал выбор не от отчаяния, а включив сознательность. Это большая победа ланкийских левых.

Президент Диссанаяке сразу распустил парламент, назначил новые выборы и заявил о намерении пересмотреть условия базовых соглашений с МВФ о кредитовании. После смены власти изменился и внешнеполитический вектор. Сближение страны со странами БРИКС — совершенно чёткая линия ориентира для нового президента Диссанаяке, который уже подтвердил заявку страны. Посмотрим, как скоро Шри-Ланка будет в БРИКС принята.

Уточнения

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — немецкая политическая партия правой и ультраправой идеологии, основанная в 2013 году.



Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.



