Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?

Сильно играет Биньямин Нетаньяху, а арабы и персы "слились", бросив братьев по вере на растерзание иудеям. Однако смеётся тот, кто смеётся последним.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, показал карту, где живут "хорошие", а где "плохие" мусульмане.
К хорошим отнёс Саудовскую Аравию, Судан, Египет, Иорданию и ОАЭ, плохими были названы Ирак, Иран, Сирия, Ливан и Йемен.
А ведь классно играет — уверенно, мощно, убивая врагов морально и физически. Сначала разгромил ХАМАС в палестинской Газе, теперь взялся за "Хезболлу" в Ливане. Иран и арабские лидеры ограничиваются пустыми угрозами и бойкотом выступления Нетаньяху в ООН.
"Путину бы так, как Нетаньяху", — говорят многие.
Но сравнения неуместны. Во-первых, православная Россия опирается на любовь, тогда как иудеи — на выполнение 613 заповедей Торы, в которой сказано, что "если враг не принимает предложение заключить мир, следует начать войну, и войну безжалостную".
Во-вторых, за Израилем стоят США, и пока они сильны, с Израилем ничего не случится, поэтому Нетаньяху так уверен в своих "козырях" — военной и финансовой помощи США.
Но как только Америка войдёт в период хаоса, что вполне вероятно — посмотрите фильм "Падение империи" Алекса Гарленда, мусульмане, которых сейчас обвиняют в том, что они "слились" в защиту палестинцев, растерзают Израиль. Сейчас же война с Израилем для них окончится ядерным ударом США.
Почему для США поддержка Израиля критически важна? Израиль обеспечивает контроль над нефтяными запасами Ближнего Востока (которыми США снабжают союзников) и Суэцким каналом, а также несомненно спонсирует ось "хороших" арабов, формируя антииранскую коалицию.
В последнее время Суэцкий канал вылетел из этой цепочки "мирового порядка", и это заставляет США нервничать. Если Израиль падёт, то Китай и Россия будут контролировать 90% добычи нефти на планете, и гегемония США закончится.
Но США уже не могут одновременно работать и на Израиль, и на Украину, тем более последняя стратегическим значением не блещет, поэтому конец Украине близок.
Поведение Ирана, должно насторожить Москву. Вчера Израиль нанёс удар по южному Ливану, объявив об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и ряда руководителей организации — прокси Ирана. Нет сомнений в том, что смерть президента Ибрахима Раиси была убийством, но это скрывается. К власти в стране пришёл прозападный президент, который неожиданно озаботился "территориальной целостностью Украины".
РФ и Иран на грани подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который, видимо, будет предусматривать военную защиту друг друга. Надо ли с подписанием торопиться?
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Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ; род. 21 октября 1949, Тель-Авив, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021. Капитан Армии обороны Израиля (1972).
Министр обороны Израиля (2018—2019), министр юстиции (1996), финансов (2003—2005; 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа), иностранных дел (2002—2003), строительства (1996—1999), науки культуры и спорта (1996—1997), связи (2014—2017), министр диаспоры (2019—2020) и министр по делам религий Израиля (1996). Лидер партии Ликуд (1993—1999, и с 2005). Депутат Кнессета (1988—1996, 2005—2009, 2021—2022). В период с 2005 по 2009 и с 2021 по 2022 — лидер оппозиции в кнессете.
Участник Шестидневной войны и Войны Судного дня. Служил послом Израиля в ООН. Занимал должность премьер-министра дольше всех в истории страны — 15 лет и 3 месяца, и вновь занял должность в декабре 2022 года. Нетаньяху является первым премьер-министром Израиля, родившимся после провозглашения независимости.
Хезболла́ (араб. حزب الله Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
«Хезболла» пропагандирует и практикует военный джихад. Она неоднократно призывала к уничтожению Израиля, заявляя, что еврейское государство не имеет права на существование. С момента своего основания «Хезболла» использовала террор в ответ на военное превосходство Израиля, устраивая рейды и нападения смертников на войска ЦАХАЛа и их объекты в Ливане. Она также связана с серией террористических атак против США и Израиля, включая взрывы грузовиков-смертников в Бейруте, два крупных нападения на еврейские объекты в Аргентине — взрыв посольства Израиля в 1992 году и взрыв еврейского общинного центра в 1994 году. С 2023 года «Хезболла» обстреливает север Израиля, поддерживая ХАМАС в его войне с Израилем.
Правительство США считает, что «Хезболла» активно вовлечена в незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Как террористическая организация запрещена в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. В 2018 году Госдепартамент США назвал «Хезболлу» одной из пяти крупнейших преступных организаций мира.
Становление «Хезболлы» проходило на фоне израильской оккупации Южного Ливана, датой формирования называют в 1982—1983 годы. В своём манифесте 1985 года «Хезболла» заявила, что её основной целью является уничтожение Израиля и ликвидация западного влияния в Ливане и на всём Ближнем Востоке. В 1992 году организация впервые приняла участие в ливанских выборах и в последующие два десятилетия стала одной из крупнейших политических сил в стране. «Хезболла» контролирует бо́льшую часть шиитских территорий Ливана: южный Бейрут, южный Ливан и восточную часть долины Бекаа.
Лива́н (араб. لبنان, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
Столица — Бейрут. Государственный язык — арабский (ливанский диалект).
Население Ливана — около 5,3 миллиона человек. Республика выделяется чрезвычайным религиозным разнообразием. В Ливане действует особая политическая система, так называемый конфессионализм, подразумевающий организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины.
До гражданской войны 1975—1990 годов Ливан был процветающим государством, финансовой и банковской столицей Ближнего Востока с преобладающей долей христианского населения (по переписи 1913 года доля христиан составляла 79,5 %, по переписи 1932 года — 49,9 % (58,5 %, включая эмиграцию)), за что получил неофициальное название «Ближневосточная Швейцария». Ливан пользуется также популярностью среди туристов. После завершения войны началось восстановление экономики.
В Ливане находится один из древнейших городов — Баальбек со своим знаменитым Трилитоном Баальбека.
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