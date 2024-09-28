Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?

Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано

3:26 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Сильно играет Биньямин Нетаньяху, а арабы и персы "слились", бросив братьев по вере на растерзание иудеям. Однако смеётся тот, кто смеётся последним.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv, CC BY 2.0

Нетаньяху пошёл ва-банк и побеждает

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, показал карту, где живут "хорошие", а где "плохие" мусульмане.

К хорошим отнёс Саудовскую Аравию, Судан, Египет, Иорданию и ОАЭ, плохими были названы Ирак, Иран, Сирия, Ливан и Йемен.

А ведь классно играет — уверенно, мощно, убивая врагов морально и физически. Сначала разгромил ХАМАС в палестинской Газе, теперь взялся за "Хезболлу" в Ливане. Иран и арабские лидеры ограничиваются пустыми угрозами и бойкотом выступления Нетаньяху в ООН.

"Путину бы так, как Нетаньяху", — говорят многие.

Сравнения России и Израиля неуместны

Но сравнения неуместны. Во-первых, православная Россия опирается на любовь, тогда как иудеи — на выполнение 613 заповедей Торы, в которой сказано, что "если враг не принимает предложение заключить мир, следует начать войну, и войну безжалостную".

Во-вторых, за Израилем стоят США, и пока они сильны, с Израилем ничего не случится, поэтому Нетаньяху так уверен в своих "козырях" — военной и финансовой помощи США.

Но как только Америка войдёт в период хаоса, что вполне вероятно — посмотрите фильм "Падение империи" Алекса Гарленда, мусульмане, которых сейчас обвиняют в том, что они "слились" в защиту палестинцев, растерзают Израиль. Сейчас же война с Израилем для них окончится ядерным ударом США.

Поддержка Израиля для США критически важна

Почему для США поддержка Израиля критически важна? Израиль обеспечивает контроль над нефтяными запасами Ближнего Востока (которыми США снабжают союзников) и Суэцким каналом, а также несомненно спонсирует ось "хороших" арабов, формируя антииранскую коалицию.

В последнее время Суэцкий канал вылетел из этой цепочки "мирового порядка", и это заставляет США нервничать. Если Израиль падёт, то Китай и Россия будут контролировать 90% добычи нефти на планете, и гегемония США закончится.

Но США уже не могут одновременно работать и на Израиль, и на Украину, тем более последняя стратегическим значением не блещет, поэтому конец Украине близок.

Россия не должна спешить подписывать с Ираном соглашения

Поведение Ирана, должно насторожить Москву. Вчера Израиль нанёс удар по южному Ливану, объявив об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и ряда руководителей организации — прокси Ирана. Нет сомнений в том, что смерть президента Ибрахима Раиси была убийством, но это скрывается. К власти в стране пришёл прозападный президент, который неожиданно озаботился "территориальной целостностью Украины".

РФ и Иран на грани подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который, видимо, будет предусматривать военную защиту друг друга. Надо ли с подписанием торопиться?

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Уточнения

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) (ивр. ‎; род. 21 октября 1949, Тель-Авив, Израиль) — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999, с 2009 по 2021. Капитан Армии обороны Израиля (1972).

Министр обороны Израиля (2018—2019), министр юстиции (1996), финансов (2003—2005; 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа), иностранных дел (2002—2003), строительства (1996—1999), науки культуры и спорта (1996—1997), связи (2014—2017), министр диаспоры (2019—2020) и министр по делам религий Израиля (1996). Лидер партии Ликуд (1993—1999, и с 2005). Депутат Кнессета (1988—1996, 2005—2009, 2021—2022). В период с 2005 по 2009 и с 2021 по 2022 — лидер оппозиции в кнессете.

Участник Шестидневной войны и Войны Судного дня. Служил послом Израиля в ООН. Занимал должность премьер-министра дольше всех в истории страны — 15 лет и 3 месяца, и вновь занял должность в декабре 2022 года. Нетаньяху является первым премьер-министром Израиля, родившимся после провозглашения независимости.



Хезболла́ (араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

«Хезболла» пропагандирует и практикует военный джихад. Она неоднократно призывала к уничтожению Израиля, заявляя, что еврейское государство не имеет права на существование. С момента своего основания «Хезболла» использовала террор в ответ на военное превосходство Израиля, устраивая рейды и нападения смертников на войска ЦАХАЛа и их объекты в Ливане. Она также связана с серией террористических атак против США и Израиля, включая взрывы грузовиков-смертников в Бейруте, два крупных нападения на еврейские объекты в Аргентине — взрыв посольства Израиля в 1992 году и взрыв еврейского общинного центра в 1994 году. С 2023 года «Хезболла» обстреливает север Израиля, поддерживая ХАМАС в его войне с Израилем.

Правительство США считает, что «Хезболла» активно вовлечена в незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Как террористическая организация запрещена в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. В 2018 году Госдепартамент США назвал «Хезболлу» одной из пяти крупнейших преступных организаций мира.

Становление «Хезболлы» проходило на фоне израильской оккупации Южного Ливана, датой формирования называют в 1982—1983 годы. В своём манифесте 1985 года «Хезболла» заявила, что её основной целью является уничтожение Израиля и ликвидация западного влияния в Ливане и на всём Ближнем Востоке. В 1992 году организация впервые приняла участие в ливанских выборах и в последующие два десятилетия стала одной из крупнейших политических сил в стране. «Хезболла» контролирует бо́льшую часть шиитских территорий Ливана: южный Бейрут, южный Ливан и восточную часть долины Бекаа.





Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Столица — Бейрут. Государственный язык — арабский (ливанский диалект).

Население Ливана — около 5,3 миллиона человек. Республика выделяется чрезвычайным религиозным разнообразием. В Ливане действует особая политическая система, так называемый конфессионализм, подразумевающий организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины.

До гражданской войны 1975—1990 годов Ливан был процветающим государством, финансовой и банковской столицей Ближнего Востока с преобладающей долей христианского населения (по переписи 1913 года доля христиан составляла 79,5 %, по переписи 1932 года — 49,9 % (58,5 %, включая эмиграцию)), за что получил неофициальное название «Ближневосточная Швейцария». Ливан пользуется также популярностью среди туристов. После завершения войны началось восстановление экономики.

В Ливане находится один из древнейших городов — Баальбек со своим знаменитым Трилитоном Баальбека.



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