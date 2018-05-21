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Автор Василий Амирджанов

Улицы разбитых Скрипалей

Мир

Хроники пикирующих британских политиков могут перевести виртуальную историю с отравлением в Солсбери в реальное избавление от ненужных свидетелей.

Улицы разбитых Скрипалей. 387050.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Сообщение о чудесном выздоровлении Сергея Скрипаля прилетела "Новичком" из туманно-химического Альбиона. Человек, получивший достаточную для мгновенного летального исхода дозу боевого отравляющего вещества, встал и пошел.

Видимо, поэтому британские дипломаты не давали визу племяннице бывшего полковника ГРУ, чтобы не вводить ее в почти религиозное изумление.

Надо признать, что британские власти как в воду глядели, когда предусмотрели в штате провинциальной больницы специалистов по борьбе с последствиями отравления боевыми отравляющими веществами, в том числе и того самого А-234.

Не лишним было бы заметить, что летопись хождения "Новичка" до британских морей впечатляет поворотами сюжета. То боевая отравляющая гречка, то домашние животные, стойкие к применению химического оружия, то "чистое вещество" на гелевой основе на ручке двери. Тут стоит заметить, что если гель, то оно уже не может быть чистым по определению.

В общем, британские сочинители ввели в ступор видавших виды химиков, которые всю свою профессиональную жизнь имели непосредственное отношение к созданию смертоносного вида оружия и методов борьбы с последствиями его применения.

Не лишним было бы напомнить, что на уроках начальной военной подготовки советские школьники получали доступную и исчерпывающую информацию по теме химзащиты. То есть для того, чтобы представить себе последствия от применения боевого отравляющего вещества, не надо быть британским ученым. Достаточно быть простым советским троечником.

В чудотворном исцелении Сергея Скрипаля мне видится два важных момента. Либо британцы беззастенчиво наврали, либо у сотрудников русского ГРУ отменная подготовка и никакие "Новички" им не страшны. В этой связи я даже иначе стал относиться к шутке, что тот не мужик, кто три раза СПИДом не болел.

Но в мире, борющимся с любыми проявлениями здравомыслия, все сложнее. Драку заказали — уже нельзя отступать. И не важно, что излагаются абсурдные тезисы. Людям, которые не знакомы с понятием когнитивного диссонанса, сложно противостоять напору таких авторитетных химиков, как Тереза Мэй и Борис Джонсон. Могли бы для убедительности и белые каски надеть, как принято у настоящих экспертов, и полить из грязного шланга водой оторопевших жителей Солсбери.

К большому сожалению, Организация по запрещению химического оружия не способна запретить соединение хлора и медиа. Это особо опасное боевое отравляющее вещество, которое рушит все представления о науке, приличиях и самостоятельном мышлении.

Было бы занятно наблюдать за развитием сюжета пьесы в шекспировских традициях, если бы не определенные обстоятельства. Вдруг оказалось, что не только Россия способна синтезировать этот самый "Новичок", а практически половина стран-членов НАТО, включая США и Великобританию. Собственно, президент Чехии Милош Земан, говоря об этом веществе, открыто признал, что в его стране он производился — и не так давно. В 1990 году образцы получили в Германии. Но все равно высылались дипломаты и Россия всегда виновата во всем.

Широта мышления британцев и некоторых их союзников по НАТО по уровню логики в этом контексте напомнила мне старый анекдот, когда медработник сообщает молодому отцу радостную новость:

— Поздравляю, ваша жена благополучно родила!

— Сына?

— Нет.

— А тогда кого?

Найденные русскими и сирийскими военными арсеналы химического оружия на территориях, освобожденных от террористов в арабской республике, атака дронов на авиабазу Хмеймим наводят на еще более тяжелые думы.

Британская версия вкупе с гречкой о дроне-убийце не кажется такой уж нелепой. Вооруженные бармалеи в Сирии, как утверждают эксперты, не без технологической помощи просвещенного Запада организовали атаку на российскую авиабазу с расстояния около сотни километров.

С таким же успехом целью террористов могут стать и любые европейские города. Тем более, если формулы боевых отравляющих веществ, в частности того самого "Новичка", свободно гуляют по просторам общественного интернета.

Нанеся жесткий удар по системе доверия, британские политики открыли террористам новое поле для маневра. "Спящие" ячейки головорезов и без того не сильно ущемлены в своих действиях в Европе. А после провокации со Скрипалями договориться о коллективном противодействии их человеконенавистническому креативу будет совсем непросто.

В общем, британцы сами талантливо подсказали бандитам новый тренд. Ну не все же им расстреливать, давить автомобилями и резать людей ножами, когда можно, как в компьютерной стрелялке, осуществлять теперь и химические задумки с безопасного расстояния. Превратить европейские города в улицы разбитых Скрипалей им не составит большого труда.

Сейчас уже даже сильно восторженным борцам с "кровавыми режимами" вполне очевидна постановочная суть с историей в Солсбери. Довести ее до желаемого британцами катарсиса уже явно не получается.

По-человечески очень жаль Юлию Скрипаль. Девушка, что называется, попала под раздачу. Отцу, Сергею Скрипалю, включить бы интеллект разведчика и увидеть, что неминуемо будут найдены крайние, чтобы закрыть мешающую британским властям тему. Он и его дочь — идеальные кандидаты на трагическую развязку.

Вполне может статься, что они могут унести все секреты в гримпенскую трясину в Девоншире. Или же вернется русская кошка Масяня, которая устроит им обоим летальный "Кусь!". Ну только ведь ленивый теперь не знает, что у русских кошек зубы пропитаны цианидом.

От Сергея Скрипаля, который по вестям из Британии, дает показания Скотленд-Ярду, теперь зависит будущее его дочери. Неизвестно еще, чем ее там лечили профильные специалисты из МИ-5 и чем траванули на той самой скамейке в Солсбери.

Что касается его самого, то, как говорил Глеб Жеглов, "наказания без вины не бывает: надо было вовремя со своими женщинами разбираться и не бросать пистолет, где попало".

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Темы Солсбери Скрипали химоружие терроризм дело Скрипалей Великобритания
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