Анонсируемое Байденом перемирие "Хезболлы" и Израиля: кому оно выгодно, и кому — нет

Кому нужно перемирие на ливанско-израильском фронте и, главное, зачем

Противостояние Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с боевиками "Хезболлы" продолжается уже более года. Боевые действия началась практически сразу после начала операции "Войной железных мечей" ЦАХАЛа в секторе Газа в ответ на нападение 7 октября 2023 года.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

После начала ЦАХАЛом операции "Стрелы севера" за последние дни с помощью самовзрывающихся пейджеров были ликвидированы почти вся верхушка военного штаба " Хезболлы" и большая группа его боевиков. Активность боевых действий на этом участке фронта многократно возросла.

За несколько дней ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по более чем 1 500 объектам боевиков, а "Хезболла" расширила зону обстрелов территории Израиля практически до центра страны, пытаясь в основном наносить удары по его инфраструктурным объектам.

К истории вопроса — в 2006 год

В последние время появилась информация, что военно-политический кабинет Израиля принял решения о начале наземной операции в Ливане, чтобы отбросить силы "Хезболлы" от границы. Основное требования Израиля как к Ливану, так и в основном к "Хезболле" — выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН №1701, установившей режим прекращения огня в регионе после конфликта между Израилем и "Хезболлой" летом 2006 года. Резолюция призывала к полному прекращению боевых действий, выводу израильских войск из Ливана, которые должны быть заменены ливанскими силами и силами UNIFIL, развернутыми на юге Ливана, и разоружению вооружённых групп, включая "Хезболлу" и отводу её отрядов за реку Литани, что находится в 30 километров от израильской границы. Израиль свою часть резолюции выполнил, а Ливан не смог, потому что "Хезболла" при поддержке Ирана этого не захотела.

Несмотря на все усилия посредников, как из США, так и Франции, ведущих переговоры с Ливаном последние полгода, никакого дипломатического решения этой проблемы не наметилось.

И вот сейчас, перед началом наземной операции ЦАХАЛа вдруг на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон опубликовали совместное заявление, в котором призвали к немедленному 21-дневному прекращению огня между Израилем и Ливаном. Странно, но там нет не единого слова о "Хезболле", ведь фактически Израиль с Ливаном не воюет, он воюет с "Хезболлой".

Стоит отметить, что США признают "Хезболлу" террористической организацией, а Франция, равно как и ЕС в целом, признают террористической организацией только военное крыло "Хезболлы". Видимо, поэтому ни Байден, ни Макрон не хотят "замечать" в своём заявлении террористов "Хезболлы", тем самым повышая её статус и значимость.

Ещё более странно то, что почему, по их мнению, именно сегодня "вдруг" настало время для урегулирования на израильско-ливанской границе, которое якобы обеспечит безопасность и защиту, чтобы гражданские лица могли вернуться в свои дома? И, видимо, для значимости заявляется, что их "инициативу" поддержал ряд стран Ближнего Востока. То есть как бы подчёркивается, что эта инициатива имеет международное признание. Давайте рассмотрим все аспекты этой "инициативы"!

Сразу возникает вопрос, а почему "вдруг сегодня настало время"? Почему все последние полгода дипломаты США и Франции не могли договориться ни с ливанским правительством, ни через него как посредника с " Хезболлой", а сегодня вдруг смогут?

И почему для этого нужно три недели, ведь все варианты долгосрочного перемирия давно согласованы с Ливаном, но ни по одному из пункту не устраивают "Хезболлу", которая уже давно стала государством в государстве Ливан?

В США президентские выборы. И хотя Байден сошёл с дистанции, он тем не менее хочет доказать всем избирателям своей партии и главное колеблющимся, что он "миротворец" и прекратил войну, хотя бы на время на Ближнем Востоке. Он давно уже понял, что несмотря на все свое давление как на Израиль, так и с помощью посредников из Катара и Египта на ХАМАС ему не удастся решить проблему заложников в секторе Газа.

Поэтому, понимая всё обострение на ливанской границе, Байден хочет получить хотя бы на пару недель заголовки в газетах, что он добился перемирия и усадил конфликтующие стороны за стол переговоров. Его интересует только это, и не более того. Ведь в США те, кому надо, прекрасно понимают, что при нынешних условиях, в том числе и позиции Ирана, как главного спонсора этого конфликта, "Хезболла" не готова, а тем более вообще не заинтересована выполнять свою часть резолюции ООН.

У президента Франции свой интерес

Возникает другой вопрос, а зачем это надо Макрону? Как мы видим, последний год он, проигрывая свои позиции во Франции, начал активно "играть" на международной арене. То он "готов" послать войска НАТО на украинский фронт. То он пытается влезть на Южный Кавказ, вооружая Армению и при этом нападая на площадках ЕС на Азербайджан. То теперь он вдруг выступает инициатором перемирия между Ливаном и Израилем.

Какой же интерес у Макрона? Да, в Ливане присутствует французский "интерес", но не это главное. Он думает лишь о своём будущем, когда он лишится президентского поста, что вполне может произойти раньше срока. Он явно не хочет на пенсию, а рвётся поруководить либо ЕС, либо как минимум НАТО. А для этого ему нужен статус "сильного" лидера, умеющего решать международные проблемы.

Поэтому его так же устроит заголовок в газетах, что его инициатива позволила достичь якобы мира на пару недель. А значит, он "миротворец" и может решать международные проблемы. А то, что через неделю-две снова там снова начнётся стрельба, но с ещё большими для Израиля потерями, ведь за это время "Хезболла" успеет перестроиться и окрепнуть, его не волнует, ведь свою проблему он решил, а во всём остальном "виноваты" другие.

А почему к этой инициативе готов присоединяться ряд стран Ближнего Востока? Ведь и Катар и Саудовская Аравия, больше, чем кто-либо, понимают суть этого конфликта, и кто его раздувает и финансирует. Но не стоит и забывать, что Ближней Восток, это всегда "базар" и здесь всегда идёт "торговля" всем и всеми. Так что явно за поддержку "инициативы" им либо что-то "пообещали" или конкретно предложили. Без этого тут невозможно. Так что у всех инициаторов есть сугубо свой, личный, интерес. При этом не имеющий никакого реального отношения к конфликту между Израилем и "Хезболлой".

Так что же реально может произойти за эти три недели "перемирия", если вдруг Израиль согласиться? Ведь не стоит и забывать, что к "Хезболле" напрямую никто не обращается. Да только одно — "Хезболла" перегруппирует свои ракетные войска, проведёт реорганизацию, назначит новых командиров взамен ликвидированных и с новыми силами кинется в бой против Израиля. Поэтому в Израиле практически все — и коалиция, и частично оппозиция — против такого перемирия. Так что вряд ли это будет.

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США на генассамблею ООН, где он будет выступать со своей инициативой и израильской позицией.

Пока его канцелярия заявила, что "информация о перемирии не соответствует истине. Речь идёт о американо-французской инициативе, на которую глава правительства даже не стал отвечать".

Как отмечается, глава правительства отдал ЦАХАЛу распоряжение действовать в полную силу, согласно представленным ему планам. Поэтому будут продолжены и военные действия как против "Хезболлы", так и против ХАМАС — вплоть до достижения поставленных задач.

Хотя не стоит и забывать, что мы живём на Ближнем Востоке, и, как говорится, "торг здесь уместен"! Так что подождём, с чем Нетаньяху вернётся из США, и что произойдёт за эти дни.

Уточнения

Хезболла́ (араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².



