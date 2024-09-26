Трамп рассказал о мёртвой Украине, которую никогда не восстановить. Зеленскому надо бежать, или его будут судить

Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России

Дональд Трамп "размазал по стене" Владимира Зеленского, описав Украину как несостоявшееся государство, которое умирает. Россия выстрадала победу и на этот раз должна раздавить бандеровцев* в их логове.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Украина в руинах. Украинцы мертвы

"Сейчас на Украине заканчиваются солдаты. Они (украинцы) используют на фронте маленьких детей и пожилых людей, потому что их солдаты умирают. И происходят другие вещи, которые мы даже не будем обсуждать", — сказал кандидат на президентский пост от республиканцев Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.

По словам Трампа, Украине давно надо было идти на переговоры с РФ.

"Люди мертвы. Страна в руинах", — заявил республиканец.

По мнению Трампа, "любая сделка — худшая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас".

"Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все бы жили, и каждое здание бы уцелело, и каждая башня старела бы ещё 2000 лет", — сказал он.

Трамп считает, что украинцы в тупике, а "Украины больше нет, это не Украина".

"Вы больше никогда не сможете перестроить эти города и посёлки, и вы никогда не сможете заменить мёртвых людей".

Затем Трамп изменил срок: "никогда" заменил на 100 лет и добавил, что "не хватит денег, чтобы восстановить Украину, даже если для этого объединить весь мир".

Американские дети не будут воевать за Украину

Трамп возложил вину за конфликт на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Он сказал, что Байден "всё это подстегнул", пообещав помочь Украине защитить себя, а не подтолкнув её к уступке территории России.

"Байден и Камала позволили этому случиться, снабдив Зеленского деньгами и боеприпасами", — заявил Трамп.

По его мнению, Зеленский и Байден "не будут удовлетворены, пока на Украину не отправят американских детей":

"Это то, что они пытаются сделать".

Трамп был в гневе и сказал, что думает. Вызвано это предвыборной борьбой, в которой несистемный кандидат демонстрирует пока ещё не мейнстримную позицию. Он чётко ощущает запросы избирателя, который хочет, чтобы деньги шли на его благосостояние, а не на Украину.

Безусловно, если выиграет Камала Харрис, то ей придётся учитывать эти пожелания так же.

Зеленский "зашёл не в ту дверь" и выйдет на суд России

Негативная позиция Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому была подхвачена в конгрессе.

В палате представителей законодатели будут расследовать, почему средства налогоплательщиков США пошли на поддержку безопасности украинца во время его поездки в Пенсильванию. В то время как сенаторы предупреждают Зеленского держаться подальше от американской политики после того, как он назвал сенатора Дж. Д. Вэнса, напарника Трампа по вице-президентской гонке, "слишком радикальным".

Трамп и спикер палаты представителей Майк Джонсон в настоящее время не планируют встречаться с президентом Украины.

Ранее Зеленский заявил, что без помощи США у Украины нет шансов на победу. Эксперты оценивают срок краха ВСУ в этом случае в две недели — месяц.

Никогда не верь тем, для кого главное — корысть. Проект на Украине не оправдал себя, и его будут на Западе стараться завершать. Россия, пойдя на переговоры с Западом, не должна потом сожалеть, что бандеровцев* не додавили в их логове.

*- Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА), организация, признанная в России экстремистской и запрещённая 17.11.2014.

Читайте по теме:

Лавров сказал: Нужна победа. Что это значит для России?

Россию не устроило будущее, которое ей утверждено на Генассамблее ООН

Вашингтон вспомнит план победы над СССР, чтобы не реализовывать план Зеленского

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем (главным образом в сфере недвижимости), а также шоуменом и телеведущим. С 1971 по 2017 год Дональд Трамп являлся президентом строительного конгломерата «The Trump Organization» и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996—2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная», появлялся в роли камео в ряде кинофильмов и телесериалов. Кроме того, Дональд Трамп являлся исполнительным продюсером и на протяжении четырнадцати сезонов (2004—2015 годы) был ведущим реалити-шоу «Кандидат» на телеканале «NBC».

На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков (56,88 %). Дональд Трамп стал пятым в истории президентом, который был избран, набрав меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат. В 2016 году журнал «Time» объявил его «Человеком года».

На президентских выборах 2020 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии, но проиграл выборы демократу Джозефу Байдену. Трамп неоднократно отказывался уступать и объявлял себя победителем. В результате, 6 января 2021 года состоялся масштабный митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне, в ходе которого действующий президент США заявил: «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», после чего толпа его сторонников на непродолжительное время захватила Капитолий, что привело к гибели нескольких человек. Лишь 7 января 2021 года Трамп признал поражение.

В 2024 году на Трампа было совершено два покушения. 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании на Трампа было совершено первое покушение, в ходе которого он получил лёгкое ранение уха. 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Трампа во Флориде на него было совершено второе покушение, он не пострадал.



Рядом государств-партнёров было принято решение об оказании военно-политической помощи Украине.

С 2014 года начались поставки материально-технической и гуманитарной помощи; были направлены тренировочные миссии для подготовки кадров Вооружённых сил Украины,

2 марта 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона собрала «международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает как минимум 86 государств и 15 международных организаций», из них 19 стран предоставляют оружие, 10 — макрофинансовую помощь, 22 — гуманитарную помощь; численность добровольцев из 16 стран превысила тысячу человек.

8 марта 2022 года официальный представитель Пентагона Джон Кёрби сообщил, что Украина получает оружие из 15 стран, включая США.

По данным газеты «Коммерсантъ», с начала работы администрации Джо Байдена, по состоянию на 13 марта 2022 года, общая сумма американской военной помощи Украине достигла 1,2 млрд $. По оценкам The New York Times, по состоянию на 18 марта в 2022 году общий объём военной помощи США составил 3,5 млрд $.

20 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил: «в общей сложности помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, составляет более 2 млрд $».

После встречи Госсекретаря США Блинкена с президентом Украины Зеленский 24 апреля Вашингтон пообещал выделить Киеву ещё 713 млн долларов в качестве военной помощи. Из них 322 млн достанутся Украине, а остальные будут распределены между членами НАТО и государствами, обеспечивавшими эту страну военными поставками два последних месяца. По подсчетам BBC, общая военная помощь США Украине с 24 февраля составила 3,7 млрд долларов.

26 апреля в Германии на авиабазе Рамштайн состоялась встреча министров обороны из более чем 40 государств — союзников Украины, среди которых — страны НАТО и представители других приглашенных государств с обсуждением возможности для оказания военной помощи Украине. Результатом встречи стало создание в Штутгарте (Германия) Координационного центра поставок вооружений на Украину (см. Казармы Патча).

28 апреля Палата представителей США подавляющим числом голосов одобрила законопроект о ленд-лизе.

В конце апреля президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Позднее эта сумма была увеличена в самом Конгрессе до 40 миллиардов долларов. Из них 20 пойдут на военные нужды и укрепление обороноспособности. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей.

