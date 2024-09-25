Лавров сказал: Нужна победа. Что это значит для России?

Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров

Сергей Лавров впервые внятно обозначил, что России "нужна победа" над Украиной. Как она будет выглядеть?

Фото: https://mf.b37mrtl.ru/rbthmedia/images/2020.03/original/5e78918185600a0da73a05ea.jpg by Владимир Гребнев (ТАСС), PDM

"Нам нужна победа"

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в интервью ТАСС заявил, что в "развязанном западными странами руками украинцев конфликте" России "нужна победа".

"Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений", — отметил Лавров.

Озвученная цель перекликается с известной в России песней десантников из фильма "Белорусский вокзал" и с победой в Великой Отечественной войне, что подсознательно положительно будет влиять на россиян. Уверенность военно-политического руководства страны обнадёживает. Но как будет выглядеть победа России?

Победа России представлялась разной

Если в Великую Отечественную войну победить означало дойти до Берлина и раздавить фашистскую гадину, то что она означает сейчас?

Цели СВО определил президент Владимир Путин в своём заявлении 24 февраля 2022 года. Это "демилитаризация и денацификация" Украины и "защита людей в Донбассе от геноцида".

Первые два пункта были расписаны в проекте Стамбульских соглашений. Украина должна была стать нейтральной, внеблоковой и иметь безъядерный статус, численность украинской армии ограничивалась 100 тысячами человек. Также были ограничения и по вооружениям. Предлагалось, что Украина откажется от прославления нацизма, а русский язык возвратит свой официальный статус. Крым отходил России, статус ДНР и ЛНР определялся как независимые государства.

Однако после того, как соглашения были сорваны и прошло два года войны, требования в территориальном вопросе изменились. Президент РФ 14 июня заявил, что мирные переговоры должны начаться с отвода ВСУ из конституционно признанных территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также их признания как субъектов РФ. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России.

Капитуляция Украины — это ещё не победа

После вторжения в Курскую область Москва заявила, что Россия не намерена обсуждать переговоры.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сказал во вторник, 24 сентября, что цели СВО будут достигнуты "тем или иным путём". Очевидно, что до дипломатии далеко, более вероятный путь — капитуляции Украины после военных побед России. То есть идём на Киев и давим фашистскую гадину. Но это ещё не победа.

Находясь в Ханое, Путин сказал, что "стратегическое поражение РФ на поле боя", как озвучивает Запад, для России означает прекращение её государственности.

"Тогда встаёт вопрос: а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца", — сказал президент.

Из этих слов можно сделать вывод, что победа России над Украиной заключается в победе над НАТО, а именно — в отводе сил НАТО на границы 1997 года с юридическим закреплением. Об этом и был ультиматум Москвы накануне СВО. Запад сядет за стол переговоров только после выхода ВС РФ на западные границы Украины

НАТО отойдёт на границы 1997 года

И такая переговорная опция уже есть — у Дональда Трампа.

"Байден повторяет: "Мы выиграем, мы выиграем". А что если нет? Они (Россия) победили Гитлера, они победили Наполеона", — сказал во вторник, 24 сентября, кандидат в президенты США от республиканцев.

Россия — страна с огромными ресурсами и военной традицией, её эмоциями Зеленского и угрозами не испугаешь.

Да и от демократов последовал сигнал. В Белом доме заявили, что США готовы к возобновлению переговоров с Москвой по новому ДСНВ и ждут отклика. ДСНВ-3 — это Договор об ограничении стратегических наземных вооружений между США и РФ и это часть глобального переговорного контура о многополярном мире.

Читайте по теме:

Зеленский отказался от переговоров с Россией: как он будет завершать конфликт, формула мира, сроки окончания СВО

Политолог оценил возможный ввод американских войск на Украину

Вашингтон вспомнит план победы над СССР, чтобы не реализовывать план Зеленского

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Чрезвычайный и полномочный посол. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Герой Труда Российской Федерации (2020).

С 2022 года из-за вторжения России на Украину находится под персональными санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран.



«Белору́сский вокза́л» — советский художественный фильм 1970 года режиссёра Андрея Смирнова. Премьера состоялась 30 апреля 1971 года.



Победа:



Победа — успех в сражении, соревновании, закончившийся поражением соперника.