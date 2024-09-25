AMVET: украинская элита бежит, боясь ответа Москвы на "ракетное поздравление" Путина

AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина"

2:28 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В рассылке AMVET опубликовали сообщение о том, что украинские бизнесмены и чиновники различного уровня "вместе со своими семьями уезжают на декаду октября за границу".

Фото: ArmyTimes is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Точнее — бегут.

Эксперты рассказали, что местные жители Причерноморья, Центральной и Западной Украины уже замечают отсутствие "пары сотен" представителей властей и бизнеса на рабочих местах.

Причины для отъезда "элита" Украина называет разные:

деловые поездки,

лечение,

срочный отпуск,

а также "внезапно возникшие неотложные дела".

Авторы рассылки ветеранов Пентагона и спецслужб, ссылающейся на источники в разведсообществе США, довольно ехидно отмечают — "удивительно, как много представителей элиты решили уехать одновременно".

Предполагается, что таким образом украинские чиновники стремятся избежать возможных ударов возмездия со стороны России, намеченных Киевом "ко дню рождения Владимира Путина 7 октября".

"Большинство элитариев Украины уже уехали в Европу, а оставшиеся — приближены к киевской власти, а значит, имеют определённую информацию", — заявил Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

"С одной стороны, их отъезд может мотивироваться ударами возмездия. С другой стороны, может быть, у них есть какая-то информация о возможных переворотах и волнениях, в том числе перед началом отопительного сезона", — считает он.

Эксперт добавляет — многие, скорее всего, "могут и не вернуться" (чтобы не быть "арестованными или поднятыми на вилы")

"Что касается провокаций и терактов — да, Киев любит привязываться к определённым датам. Однако результат использования ракет, как мне кажется, будет малым — Кремль просчитывает риски и не складирует вооружение и технику в одной точке, расклада в зоне СВО это не поменяет", — пояснил политолог.

Ранее — ещё в августе — Белый Дом, Киев и иностранные СМИ сообщали о скором получении Украиной "разрешений, данных разведки и целеуказаний для ракет Storm Shadow, SCALP и ATACMS". Речь шла о том, что киевский режим хочет нанести удары по системе ПВО в Севастополе, резиденции президента России, армейским штабам, в том числе даже в Москве, мирным кварталам и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.



Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

