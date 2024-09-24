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Любовь Степушова

Региональные выборы в Чехии выигрывает антиукраинская партия экс-премьера Бабиша

Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству
4:00
Мир » Европа » Евросоюз

Сообщали ли СМИ о региональных выборах, прошедших в Чехии? Хорошая новость: правящая антироссийская либеральная коалиция потеряла 97% своих мест.

Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству
Фото: wikimapia by DonSimon, PDM

Реалисты в Чехии одержали победу на региональных выборах

Главным победителем местных выборов стала партия "Акция недовольных граждан" (АNO), которую западные СМИ называют "популистской" и "пророссийской".

Партия празднует победу в десяти регионах из 13, получив на 237 тысяч голосов больше (всего 842 тысяч голосов). Она также добилась успеха на выборах в сенат, так как 21 её кандидат прошёл во второй тур, а двое уже в первом туре были избраны сенаторами. Движение АNО свергло либералов в Пльзеньском регионе, который всегда был оплотом ОDS и ТОР 09.

ANO возглавляет бывший премьер-министр Чехии (2017-2021) Андрей Бабиш, выступавший с критикой военной помощи Украине и санкций в отношении РФ. На прошедших в 2023 году президентских выборах он вышел во второй тур, где уступил действующему главе чешского государства русофобу Петру Павлу, получив 45% голосов избирателей.

Не патроны Украине, а лекарства Чехии

Результаты выборов в Чехии показали, как развиваются настроения избирателей. Они не поддерживают пятипартийное либеральное правительство и хотят, чтобы руководство обратило внимание на их проблемы, а не на проблемы Украины.

Либералы не выполнили ни одного обещания за три года нахождения у власти. Не созданы новые рабочие места, места в детских садах, не обеспечен доступ молодёжи к жилью, не проведена цифровизация госуслуг. Правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию и уменьшить пенсионные выплаты. 

Конечно, можно сделать вид, что большинство чехов — популисты или откровенные экстремисты, отчаявшиеся люди и "агенты Путина". Но люди голосуют, и их эти обвинения не останавливают.

Сейчас чешские ангажированные СМИ уже начали предупреждать о "конце демократии", об опасном "пути на Восток", неверном "словацком пути" и опасности "венгерского сценария". Будут звучать лозунги — объединимся "за демократическую Чехию", "за сохранение западной ориентации", "нет Фицо, Орбану и Бабишу".

Но бытие определяет сознание. Экономика Чехии находится в упадке из-за зависимой от Брюсселя политики, которая ведёт к удорожанию энергоресурсов, инфляции, потере рабочих мест в реальном промышленном секторе, дефициту многих товаров. Людям просто надоело нынешнее дилетантское, некомпетентное правительство и утешительные "сигналы" президента, покупающего снаряды для Украины, а не лекарства для своих граждан.

Чехия возвращается в Вышеградскую группу

В Европейском парламенте партия Бабиша присоединилась к новому альянсу с венгерской "Фидес" и австрийской "Партией Свободы".

Несомненно, на парламентских выборах в 2025 году партия выиграет и присоединит Чехию к противникам военной помощи Украине — Венгрии и Словакии и антироссийских санкций на энергоресурсы.

Что же, Вышеградская группа, которая была в контрах с Брюсселем по многим вопросам, получается, не умерла. Ждём возвращения Польши. 

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Уточнения

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км). Общая протяжённость границы — 2324 км. Площадь — 78 866 км².
Современная Чехия образовалась в результате распада Чехословакии (Бархатный развод) 1 января 1993 года. Страна включает исторические области — Богемию (собственно Чехия), Моравию и часть Силезии. Унитарное государство. Относится к развитым странам. Столица Прага — туристическая достопримечательность и крупнейший город страны.
Столица — Прага. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.
С 12 марта 1999 года Чехия — член НАТО, с 1 мая 2004 года — член Европейского союза.

Андре́й Бабиш (чеш. и словац. Andrej Babiš; род. 2 сентября 1954 года, Братислава, Чехословакия) — чешский предприниматель, политический и государственный деятель.
Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017 по 17 декабря 2021. С 29 января 2014 по 24 мая 2017 — министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, четвёртый человек в Чехии по размеру состояния, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert, олигарх и медиамагнат. Лидер партии ANO.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы чехия выборы
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