Россию не устроило будущее, которое ей утверждено на Генассамблее ООН

РФ не подписала "Пакт о будущем" на Генассамблее ООН

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Совершенно прозападная организация — ООН, никчемная, далёкая от реальности. Её надо не просто реформировать, а отодвигать в сторону, формируя альтернативу на основе БРИКС.

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"Пакт о будущем" — откровенно антироссийский документ

Генассамблея ООН одобрила документ с помпезным титулом "Пакт о будущем" о необходимости объединения стран "по решению проблем XXI века":

изменение климата,

эскалация конфликтов,

растущее гендерное и имущественное неравенство,

угрозы демократии и правам человека.

Предлагается заключить глобальный цифровой договор "с целью сокращения цифрового разрыва и разработки безопасных и уважительных технологий на благо всех" (то есть убрать инакомыслие под колпаком западных спецслужб).

Россия,

Иран,

Белоруссия,

КНДР,

Никарагуа,

Судан

и Сирия

проголосовали против принятия пакта.

Пятнадцать стран воздержались:

Китай, Саудовская Аравия, Боливия, Куба, Алжир, Ирак, Казахстан, Кирибати, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Оман, Пакистан, Шри-Ланка и Таиланд.

Суть протеста Москвы — ООН не должна вмешиваться во внутренние дела государств.

"Координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали в основном западные страны. Такого беспредела мы на площадке ООН не припоминаем", — сказал российский представитель Сергей Вершинин.

Россию такое будущее не устраивает

По его словам, Россия "дистанцируется от консенсуса" по пакту и глобальному цифровому договору, особенно это касается положений о разоружении (по сути, Россию, не называя прямо, обвиняют в обострении ядерной угрозы, призывая к её насильственному разоружению), а также участия неправительственных организаций (НПО) в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

До воскресного голосования было не ясно, будет ли принят пакт. Фактически, у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было подготовлено три речи:

одна для одобрения, одна для отклонения и одна на случай, если что-то не будет ясно, —

сказал представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Казань — столица новой организации, стабилизирующей мир

Не только Россия критиковала документ. Аргентина заявила в понедельник, 23 сентября, что отмежёвывается от этой повестки дня и выходит из пакта. И таких стран будет всё больше.

Вот и надо работать на этой почве с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который является единственным значимым сторонником военной помощи Украине в Латинской Америке.

Надо формировать альтернативную ООН организацию на основе БРИКС. Кстати, Аргентина при Милее отозвала своё членство. В этом году Россия председательствует в БРИКС, и на октябрь запланирован саммит в Казани. Вот и надо предложить сделать там столицу новой "ООН".

Свои заявки на присоединение к БРИКС из девяти членов уже подали более 30 стран, а участие в форуме примут более ста делегаций.

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Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке; у ООН также есть дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби. Международный суд ООН находится в Гааге.

ООН была создана после Второй мировой войны странами-участниками антигитлеровской коалиции; новая организация, пришедшая на смену Лиге Наций, должна была предотвращать будущие войны.

С 2011 года членами ООН являются 193 страны, почти все суверенные государства мира. В структуру ООН входят шесть основных органов: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд ООН и Секретариат ООН. В рамках более широкой системы ООН работает ряд специализированных международных агентств, фондов и программ, в том числе Группа Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Главным административным должностным лицом ООН является Генеральный секретарь ООН; с 2017 года этот пост занимает португальский дипломат Антониу Гутерриш.



Хавье́р Хера́рдо Миле́й (исп. Javier Gerardo Milei; род. 22 октября 1970, Буэнос-Айрес) — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Президент Аргентины с 10 декабря 2023 года. Первый в мировой истории президент-либертарианец.

До прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике. Милей является активным сторонником австрийской школы. Критиковал фискальную политику различных аргентинских администраций и выступал за сокращение государственных расходов. В качестве университетского профессора читал курсы по макроэкономике, экономическому росту, микроэкономике и математике для экономистов.

В 2021 году Милей занялся политикой и был избран депутатом, представляющим Буэнос-Айрес, от основанной им партии «Свобода наступает». На должности депутата ограничил свою законодательную деятельность голосованием, сосредоточившись на критике политической элиты Аргентины и её склонности к высоким государственным расходам. Милей взял на себя обязательство не повышать налоги и пожертвовал свою зарплату депутата в рамках ежемесячной лотереи. Позже победил Серхио Массу на президентских выборах 2023 года, выдвинув свою кандидатуру и обвинив идеологическое доминирование перонизма в стране в качестве причины продолжающегося аргентинского экономического кризиса.

Милей известен своей эпатажностью, своеобразным характером и активным присутствием в СМИ. С политической точки зрения его характеризуют как правого либертарианца, популиста и ультралиберала, а сам он идентифицирует себя как либерал-либертарианец, придерживающийся, в частности, принципов минархизма и анархо-капитализма. Его взгляды занимают особое место в аргентинском политическом пространстве и вызывают значительный общественный резонанс и неоднозначную реакцию. В частности, он предлагал упразднить Центральный банк Аргентины, что привело бы к фактической долларизации экономики, а также провести комплексную реорганизацию бюджетной и структурной политики страны. Поддерживает свободу выбора в таких вопросах, как наркотики, оружие, проституция, однополые браки, сексуальные предпочтения и гендерная идентичность. Негативно относится к абортам, эвтаназии и иммиграции преступников.

