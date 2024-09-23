Вашингтон вспомнит план победы над СССР, чтобы не реализовывать план Зеленского

"План победы" над Россией Зеленского реализован не будет. США пора отступить

Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы представить "план победы" над Россией. В Вашингтоне, вероятно, вспомнят свой план победы над СССР.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

"План победы" Украины над Россией озвучен

По сообщению The Times "план победы" Владимира Зеленского включает в себя:

гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО", которые не смогут в будущем подвергнуться пересмотру;

финансовую помощь для восстановления экономики;

предоставление современных вооружений от Запада ("Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнёров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", — заявил Зеленский.);

одобрение продолжения операции ВСУ в Курской области.

Зеленский намерен доказать президенту США Джо Байдену, что настал момент истины: или пан, или пропал.

И это не надо доказывать, события на фронтах СВО говорят сами за себя — ВС РФ уверенно наступают, освобождая конституционно закреплённые новые территории.

Граница США с Мексикой открыта для наркокартелей

Зеленский заявил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что решение относительно его плана зависит от Байдена, а также и от других союзников:

"Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнёров, которые должны быть приняты с октября по декабрь-месяц, и не затягивать эти процессы. Тогда, мы считаем, план сработает".

Вопрос в том, решатся ли в Вашингтоне вступить в прямую конфронтацию с РФ, согласно этому плану. О последствиях предупредили в Москве, намекая на ответ именно США, а не Украине.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в СБ ООН на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства", заметил, что в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.

"Это крайне опасное заблуждение", — отметил Лавров.

Ответ, кстати, может быть не только через хуситов поставками им ракет или через диверсии на военных базах США, а, например, через мексиканские наркокартели — напрямую ударом по территории США, где начали что-то подозревать.

США предложат свой план победы над Россией

Положение Байдена осложняется тем, что он уходит, а кандидату от демократов Камале Харрис до выборов не нужна эскалация на Украине. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп любую эскалацию использует в своих интересах для обвинения демократов в развязывании третьей мировой войны. Кроме того, у него есть свой план победы, а не какого-то там Зеленского.

Союзники же в Европе устали от войны. Германия политически и экономически на грани хаоса. Как говорится, своя рубашка ближе к телу, неслучайно канцлер ФРГ Олаф Шольц поехал в Казахстан просить увеличивать поставки нефти и получил совет от президента Касыма-Жомарта Токаева договариваться о мире с Россией, так как "в военном отношении она непобедима". Войны с РФ панически боятся все, даже "ястребы" в Польше.

Кроме того, Москва нужна Вашингтону для диалога с Ираном по Израилю, что девальвирует акции Зеленского.

В конце концов, у США есть опыт сосуществования с СССР, и американцы могут вернуться к хорошо забытому старому геополитическому паритету и начать "побеждать" Россию экономически, а не в ядерной войне. Это может стать нарративом "победы США" (а не Украины) — мы умеем "варить лягушку на медленном огне".

Пока нет человека, который бы признал состоявшееся поражение Украины, но он появится. И чем позже, тем выгоднее России.

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Уточнения

Рядом государств было принято решение об оказании военно-политической помощи Украине.

Только со стороны Соединённых Штатов Америки (по данным Transparency International) в помощь Украине с 2014 по 2017 год было инвестировано более 658 млн долларов.

2 марта 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона собрала «международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает как минимум 86 государств и 15 международных организаций», из них 19 стран предоставляют оружие, 10 — макрофинансовую помощь, 22 — гуманитарную помощь; численность добровольцев из 16 стран превысила тысячу человек.

8 марта 2022 года официальный представитель Пентагона Джон Кёрби сообщил, что Украина получает оружие из 15 стран, включая США.









Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.

До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, комик, актёр кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер кино и телевидения, телеведущий, певец, пародист и юморист. Был совладельцем и художественным руководителем «Студии Квартал-95» (2003—2019) и генеральным продюсером телеканала «Интер» (2010—2012).

Начал политическую карьеру в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования был избран шестым президентом Украины.

По версии журнала «Time», Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года, набрав 5 % голосов (более 3,3 миллиона читателей).

Первоначально планировалось, что срок полномочий Зеленского истечёт в мае 2024 года, но введение военного положения в феврале 2022 года якобы помешало проведению запланированных президентских выборов.

