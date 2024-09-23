Референдум в Казахстане по АЭС Токаев проводит для легитимизации геополитического выбора

Референдум по вопросу АЭС определит геополитический выбор Казахстана

5:29 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Референдум в Казахстане по вопросу строительства АЭС — это не об энергетике, а о геополитическом выборе страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Зачем проводить референдум, когда выбор очевиден?

Референдум состоится 6 октября, и вопрос ставится так: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Событие неординарное, учитывая, что референдумов за историю страны было всего три и они проходили в 1995-м (два) и 2022-м годах по поправкам в Конституцию.

По данным департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана, 70% электроэнергии страны производится на угольных станциях, средний износ которых превышает 70%. В Усть-Каменогорске и Темиртау люди прямо страдают из-за угольной генерации, поэтому от неё надо избавляться.

Соседи Казахстана по региону не сомневаются в энергетическом выборе. Узбекистан, Киргизия без всякого опроса населения сделали ставку на "Росатом" и его малые АЭС в связи с растущим дефицитом электроэнергии. Такая же проблема у Казахстана — страна закупает электроэнергию у РФ и других стран. При этом ежегодный рост её потребления составляет примерно 3%.

Казалось бы, зачем проводить референдум, если вопрос решения проблемы очевиден — Египет, Турция, Китай, ОАЭ, Белоруссия и другие динамично развивающиеся страны делают ставку на атомную энергетику. И это первая странность.

Астана минимизирует угрозу западных санкций

Астана также не сообщает, кто получит контракт на строительство станции в случае положительного исхода референдума. Это тоже необъяснимо, но только на первый взгляд.

Казахстан является основателем ЕАЭС и активным участником евразийского объединения, но одновременно его недра отданы в эксплуатацию европейским и американским консорциумам, в частности на нефтяных месторождениях в Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. Они качают нефть в Европу по трубопроводу КТК через, внимание, Россию.

Западные компании являются основными наполнителями бюджета Казахстана, его стабилизационных фондов, через поступающую валюту идёт поддержка курса тенге.

Казахстан, по сути расписавшийся в своей несостоятельности эффективного собственника, пока не решается деприватизировать "нефтянку", но такая вероятность существует, что сегодня страхует страну от вторичных санкций Запада.

И это позволяет президенту Касыму-Жомарту Токаеву делать такие замечания, как недавнее канцлеру Германии Олафу Шольцу (а подспудно всему Западу), что "Россия в военном отношении непобедима". Дерзко, но Шольц проглотил, так как сегодня зависит от поставок казахстанской нефти.

Токаев легитимизирует геополитический выбор Казахстана

Геополитический выбор Казахстану надо делать: или идти по пути Украины, или с РФ и Китаем.

Токаев решил провести референдум об АЭС, чтобы потом ссылаться на выбор народа. Достаточно посмотреть, кто против её строительства, чтобы уяснить, насколько велики риски повторения "Кантара". Это мощные прозападные силы:

НКО,

члены правительства,

националисты-блогеры,

"эксперты".

Они замалчивают опыт Германии, которая, отказавшись от АЭС, отказалась теперь и от зелёной энергетики, а также опыт Франции, АЭС которой генерируют 70,6% электроэнергии страны. Зато ими развёрнута информационная кампания по общей дискредитации атомной энергетики, звучат призывы развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые "дешевле". Но если этой генерации нет, как часто бывает в Европе, то цены на электроэнергию быстро ползут вверх.

Заявление Токаева и отказ от совместной пресс-конференции с Шольцем говорят о том, что президент Казахстана не сомневается в успешном завершении СВО и даже знает срок — на 2027 год согласовано создание общего рынка энергоресурсов, ГСМ и электроэнергии ЕАЭС. Это будет прорыв в развитии ЕАЭС, так как гарантирует реализацию общих инфраструктурных проектов, сближение тарифных и налоговых систем и создание общей системы расчётов.

Будут сближаться машиностроительный, научно-технический и образовательный комплексы, а потом будут созданы общие законодательные органы.

Токаеву сейчас нелегко в окружении грантоедов и агентов влияния Запада. Референдум проводится с неочевидным заходом на "Росатом", хотя строить АЭС будет именно "Росатом", после чего Казахстан станет экспортёром электроэнергии. В процессе реализации строительства Казахстан, несомненно, начнёт выход из невыгодных контрактов с западниками в добывающей промышленности.

"Казахстан решает все двусторонние вопросы с Россией до того, как они могут перерасти в проблемы", — заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle.

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