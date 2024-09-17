США ведут информационную войну против правительства Израиля, но виновной в этом выставляют Москву

Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ

Вот уже несколько лет в СМИ раскручивается тема о "влиянии Москвы" на американские выборы. Хотя объективности ради, стоит отметить, что итоги выборов в США волнуют не только Москву, но также и Иерусалим и даже Пекин, не говоря уж практически про всех стран ЕС.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Постоянно появляется информация о якобы создании целой структуры как липовых аккаунтов, так и "зеркальных" СМИ, распространяющих через социальные сети нарративы, нужные России.

Всё это время данная информационная война шла в основном на площадках США и части стран ЕС. И вот она пришла в Израиль в виде заявления в американский Минюст от спецагента ФБР, в обязанности которого входило расследование иностранного вредоносного влияния, шпионажа и иностранной разведывательной деятельности против Соединённых Штатов.

32 домена и "рука Кремля"

В своём обращении агент просит поддержку ордера на арест 32 интернет-доменов ("ДОМЕНЫ СУБЪЕКТА"), которые использовались российским правительством и спонсируемыми российским правительством субъектами для участия в иностранных кампаниях по оказанию вредоносного влияния, в просторечии называемых "двойниками", в нарушение законов США об отмывании денег и уголовном праве на товарные знаки.

Интересно, что в Израиле в основном русскоязычные СМИ заинтересовались лишь двумя страницами их этого 277 страничного документа, которые были озаглавлены как "Проект комплексной информационной работы в Государстве Израиль (а также с еврейской общиной США)", (приложение 12, стр. 263), где якобы раскрываются стратегия и цели кремлевских политтехнологов в Израиле.

В данном документе приводится чуть ли не весь технический план по созданию в Израиле фейковых онлайн-СМИ, работу с израильскими лидерами общественного мнения (ЛОМами), созданию площадок в различных соцсетях, YouTube-каналов, Telegram-каналов, комментариям и таргетированной рекламы в соцсетях. При этом российский проект в Израиле якобы ставил целью "вырывать страну из общезападной антироссийской повестки", опираясь на силы внутри страны и на диаспору в США.

Хотя, если знать ситуацию в Израиле, а тем более в местных СМИ, невольно возникает вопрос, ну и где эти фейковые онлайн-СМИ и вся остальная система "влияния" на мнение русскоязычных израильтян?

В то же время следует отметить, что практически во всех комментариях, опубликованных в израильских СМИ по этому поводу, делается упор на то, что по мнению кремлевских аналитиков повестка израильских "правых" в целом отвечает интересам России.

И уподобив протестное движение против "правовой реформы" украинскому "майдану" и "цветным революциям", авторы документа заключают: "Очевидно, что надо поддержать законное правое правительство Израиля против левых, которых поддерживают США".

Для непонятливых разъяснялось, что "Формальной идеологией проекта" предлагалось сделать "умеренный религиозный сионизм светских евреев, приблизительно соответствующий идеологическим основаниям партий Ликуд и "Религиозный сионизм", а "легенда проекта" звучала так "его бескорыстно делают неравнодушные активисты, израильтяне, часть которых предпочитает работать анонимно".

В Израиле, в отличие от США, российские пропагандисты не видели препятствий к работе, их проект включал набор внушительного штата сотрудников, постоянный мониторинг СМИ на трёх языках, создание собственной сети онлайн-СМИ под общим брендом "Нормальный Израиль" и размещение заказных материалов в израильских СМИ.

Однако, судя по ситуации в Израиле, никто не занимался набором этих самых сотрудников. Да и, судя по публикациям в местных русскоязычных СМИ, здесь в основном "воюют" с Россией, а информационную поддержку ей вот уже почти два года оказывает лишь несколько сайтов.

Особо подчеркивалось, что, по мнению российских политологов, надо лишь "поддержать законное правительство", а для этого создать "правый" информационный онлайн-проект на русском, английском и иврите. Формальной идеологией его "должен быть умеренно религиозный сионизм светских евреев".

То есть весь упор снова сделан на то, что нынешние правые это чуть ли не агенты Кремля. И с этой целью в местных публикациях особо подчёркивалось, что в своей информационной войне с целью влияния на президентские выборы в США кремлевские политологи рекомендуют своих представителям и последователям в Израиле "поддержать законное правительство". То есть, как и всегда в левых СМИ итоговая мысль всегда одна и таже, если даже кремлевские политологи готовы поддержать "законное правительство", то уж точно правительство надо менять.

Для этого решено было завести аккаунты в разных социальных сетях, включая никому за пределами России не известный "Яндекс. Дзен". Основой влияния на умы израильтян должны были стать новостной портал с рабочим названием "Нормальный Израиль" и Телеграм-канал "Пульс Израиль".

Цель - якобы легитимизировать Путина в Израиле

Стоит отметить, что в основном документе "Проект комплексной информационной работы в Государстве Израиль" помимо плана работ по созданию всей структуры влияния, авторы отмечают несколько целей.

Во-первых — убедить израильтян, что на Украине правят нацисты и антисемиты, и что им ни в коем случае нельзя помогать. Хотя, судя по комментариям в социальных сетях, многие из русскоязычных израильтян именно так и считают. Согласно опросу общественного мнения, проведённого одним из русскоязычных сайтов, "израильские правые (а большинство нашей аудитории — правых взглядов) придерживаются более пророссийской позиции, чем израильские левые".

Во-вторых — помешать репатриации российских оппозиционеров. Однако итоги прошедших президентских выборов в России показали, что в Израиле нет серьёзной российской оппозиции. И главное, вся репатриация возможна лишь по Закону о возвращении, а значит, заявитель должен быть хотя бы по дедушке — евреем. Других Израиль просто не принимает.

Ну и вторичная цель — легитимировать среди израильтян очередные президентские выборы в России. Но выборы давно прошли, и Владимир Путин выиграл их не только в России, но и в мире, набрав за пределами её территорий более 71%.

И самое главное, выходит, что данный план по "информационной борьбе" в Израиле был готов к работе ещё как минимум год назад, чтобы успеть хотя бы к президентским выборам. Однако ни портала "Нормальный Израиль", ни Telegram-канала "Пульс Израиль" ни в Израиле, ни в "Гугле" обнаружить не удалось. Что это значит? Что подготовленный документ либо полная фикция, либо часть информационной борьбы в том числе и США против "правого" правительства Израиля.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².



Федера́льное бюро́ рассле́дований (ФБР; англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности Соединенных Штатов. ФБР является составной частью Министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.



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