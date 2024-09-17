В США назвали полным провалом очередную попытку покушения на Трампа

В США назвали полным провалом ещё одно покушение на Трампа

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Специалисты сферы безопасности подвергли критике работу Секретной службы США и сочли "полным провалом" допущение очередного покушения на 45-го американского лидера и кандидата в президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, пишут журналисты американского Politico. В своей новой статье авторы раскрывают подробности этой ситуации.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

После двух покушений за два месяца Секретная служба подвергается резкой критике за свою работу по защите бывшего президента Дональда Трампа.

В июле директор агентства подал в отставку на фоне возмущения обеих партий из-за того, что они не смогли помешать нападавшему забраться на крышу и произвести несколько выстрелов в Трампа во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. И теперь эксперты по безопасности задаются вопросом, как еще один потенциальный стрелок, по-видимому, смог остаться незамеченным возле поля для гольфа Трампа в течение почти 12 часов, прежде чем столкнулся с агентом секретной службы, который открыл огонь.

"Я думаю, что это 100-процентный провал", — заявила эксперт по безопасности Кэрри Бахнер, имея в виду последний инцидент.

Бахнер является генеральным директором Bachner Group и бывшим советником заместителя министра внутренней безопасности по разведке и анализу.

"Очевидно, что это было успешным в том смысле, что в бывшего президента не стреляли, и это здорово, и стрелял не этот конкретный человек", — добавила она.

На Капитолийском холме Секретная служба находится в центре расследования Палатой представителей первого покушения на убийство. В настоящее время это расследование может быть расширено и включать в себя второе.

По словам властей, подозреваемый, предположительно, причастный к воскресному инциденту, находился в нескольких сотнях ярдов от Трампа, когда тот играл в гольф. По словам Бахнера, человеку с заряженным пистолетом ни в коем случае нельзя было позволять подходить так близко к кандидату в президенты.

В судебных документах, поданных в понедельник утром, агент ФБР утверждал, что Раут начал следить за полем для гольфа Трампа около 2 часов ночи в воскресенье. Двенадцать часов спустя, когда Трамп играл в гольф, агент Секретной службы, обходивший поле по периметру, увидел, что полуавтоматическая винтовка Раута торчит из-за ограждения, окружающего поле. Агент выстрелил в него, и Раут убежал. Позже он был арестован местными правоохранительными органами, а федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Заявление о том, что слежка за ним продолжалась полдня, вызывает беспокойство, сказал Джон Сандвег, бывший исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной службы.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что это провал, - сказал он, — Этого нельзя отрицать".

Но, добавил он, Секретная служба сталкивается с высокими требованиями и угрозами, сравнимыми со стратосферными. Каждый раз, когда кто-то из ее подопечных отправляется в путешествие, агентам необходимо заранее посетить это место, чтобы проверить, нет ли опасности. Во время предвыборной кампании, когда защищаемые лица ежедневно посещают множество мест — от ресторанов быстрого питания до бальных залов отелей и массовых митингов, — агенты сначала должны проверить каждое место.

Агентство часто обращается к другим партнерам по правоохранительной деятельности за помощью в выполнении своих растущих обязанностей. Но, по словам Сандвега, попытки покушения на Трампа свидетельствуют о том, что, возможно, потребуется более эффективный план расширения Службы.

"Сейчас мы видим, что этого недостаточно", — добавил он.

Защитники Секретной службы говорят, что она умело выполняет работу, которая может граничить с невозможным, и сам Трамп похвалил агентов, которые его защищали.

“РАБОТА БЫЛА ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ, — написал он в своей социальной сети Truth Social, — Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я АМЕРИКАНЕЦ!"

В своем выступлении в понедельник президент Джо Байден также похвалил агентство и осудил политическое насилие. А на пресс-конференции в понедельник днем исполняющий обязанности директора агентства Рональд Роу-младший похвалил агентов, которые защитили Трампа от предполагаемого стрелка.

"Методы защиты Секретной службы работают, и они надежны, и мы убедились в этом вчера, — сказал он, — Но то, как мы позиционируемся сейчас в этой динамичной среде угроз, дало мне повод сказать, знаете что, нам нужно взглянуть на нашу методологию".

Пол Эклофф, бывший помощник руководителя службы охраны Трампа, когда он был президентом, сказал, что критика в адрес агентства необоснованна.

"Непредсказуемость действий стрелка-одиночки и убийцы-одиночки ужасает, — сказал он, — И в этом случае сработал защитный метод охраны поля для гольфа".

Он добавил, что привычка Трампа регулярно играть в гольф на одном и том же поле сделала его более легкой мишенью, чем он мог бы быть. Но это также означало, что у Секретной службы был опыт защиты его там.

"Этот убийца знал, что вероятность того, что он будет в Мар-а-Лаго, будет играть в гольф и обедать на международном поле для гольфа Trump, — сказал Эклофф, — Тем не менее, это говорит о том, что агенты хорошо знакомы".

На Секретную службу возложена сложная миссия, потому что от них ожидают совершенства.

"В конце концов, — добавил Эклофф, — никакая защита не может быть 100%-ной. Это просто невозможно. Ни на поле для гольфа, ни в здании, ни на фермерском поле. Сотрудники правоохранительных органов носят пуленепробиваемые жилеты и огнестрельное оружие, потому что люди непредсказуемы и насилие случается".

Ранее этим летом стрельба на митинге в Батлере вызвала всеобщее негодование по поводу Секретной службы, в том числе со стороны некоторых консерваторов прозвучали призывы к структурным реформам.

После воскресного инцидента республиканцы стали более благосклонно относиться к агентам Секретной службы. Но они возобновили свою критику в адрес ее руководства и Министерства внутренней безопасности, которое курирует Секретную службу.

"Я думаю, что в Секретной службе работают по-настоящему патриотичные, замечательные люди, но это руководство. ...Я не верю госсекретарю Майоркасу", — заявил спикер Майк Джонсон в понедельник в интервью Fox & Friends, имея в виду секретаря DHS Алехандро Майоркаса.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец), близкий союзник Трампа, также публично призывает вывести Секретную службу из состава DHS и вернуть ее в подчинение Министерству финансов, его первоначальному головному ведомству.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.





Секретная служба Соединённых Штатов (англ. United States Secret Service, USSS) — федеральное агентство, спецслужба Соединённых Штатов Америки, состоящая в структуре Министерства внутренней безопасности США.





Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.

