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Игорь Буккер

Мартиролог покушений на президентов США: от Авраама Линкольна до Дональда Трампа

Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней
6:25
Мир » Северная Америка » США и Канада

Покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа 15 сентября — последний на сегодняшний день акт политического насилия, который часто формировал историю США.

Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

На одного того же президента США покушались две женщины — единственный случай в истории этих преступлений. Одних преступников помиловали, других — нет. Одним жертвам посчастливилось выжить, пятерым не так повезло.

Убийства Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда и Уильяма Мак-Кинли в конечном итоге заставили создать секретную службу по охране первых лиц государства, но убийство 35-го президента Джона Ф. Кеннеди потрясло страну и вынудило ещё более строже охранять своих лидеров.

Однако уже 38-й президент Джеральд Форд стал целью двух громких покушений на его жизнь в течение 18 дней, а 40-й президент Рональд Рейган получил серьёзное ранение в начале своего президентства в 1981 году.

Дональд Трамп

Во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году 20-летний британец попытался выхватить пистолет у полицейского на митинге Трампа в Лас-Вегасе. Позже он заявил полиции, что пытался убить Трампа, и признал себя виновным в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием и нарушением порядка на федеральном уровне.

Рональд Рейган

30 марта 1981 года Джон Хинкли-младший произвёл шесть выстрелов в президента в Вашингтоне. Пули задели Рейгана и ещё троих человек. Президент был тяжело ранен. Хирурги провели экстренную операцию. Остальные три жертвы также пошли на поправку. Хинкли находился в психиатрической клинике до 2016 года, спустя 12 лет после смерти Рейгана.

Джеральд Форд

Линетт "Сквики" Фромм, последовательница культа Чарльза Мэнсона и член его банды "Семья", попыталась застрелить Форда в калифорнийском Сакраменто. Это произошло 5 сентября 1975 года. Три недели спустя Сара Джейн Мур стреляла в Форда в Сан-Франциско. Фромм была приговорена к пожизненному лишению свободы, но освобождена 14 августа 2009 года. На момент покушения сотрудница благотворительной организации People In Need Сара Мур также получила пожизненный срок и была отпущена на свободу 31 декабря 2007 года, после 32 лет пребывания в тюрьме. До сих это единственные женщины, которые пытались лишить жизни президентов США.

Роберт Ф. Кеннеди

5 июня 1968 года, менее чем через пять лет после убийства его старшего брата президента Дж. Ф. Кеннеди, 24-летний палестинец Серхан Бишара Серхан застрелил в Лос-Анджелесе Роберта, тогдашнего кандидата на праймериз от Демократической партии. Серхан приговорён к пожизненному заключению. Сын Кеннеди Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший баллотируется в качестве независимого кандидата в президенты в 2024 году.

Джон Ф. Кеннеди

Застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе. По официальной версии, стрелком оказался Ли Харви Освальд, которого два дня спустя зарезал ресторатор Джек Руби. Убийство продолжает вызывать споры о том, действовал ли Освальд в одиночку.

Теодор Рузвельт

Теодор Рузвельт, в честь которого назван плюшевый мишка Тэдди, решил побороться за возвращение в Белый дом, и 14 октября 1912 года, когда он выступал с речью в Милуоки, в него предположительно выстрелил Джон Шранк. Пуля попала в грудь, не задев лёгкие. Президента спасли футляр для очков и 50-страничная рукопись речи, написанная для предвыборной кампании. Тэдди выздоровел, но в президентской гонке проиграл своему сопернику Вудро Вильсону.

30 мая 1916 года в Канзас-Сити накануне очередной избирательной кампании Рузвельта пытались убить ещё раз. Когда он ехал в машине с открытым верхом, неизвестный метнул в него нож с десятисантиметровым лезвием, но промахнулся. Что касается уроженца Баварии Джона Шранка, то его признали невменяемым и поместили в лечебницу, в которой провёл 31 год вплоть до своей смерти. На суде Шранк утверждал, что ему являлся призрак Уильяма Мак-Кинли, утверждавший, что его убийцей был Теодор Рузвельт.

Уильям Мак-Кинли-младший

Застрелен на выставке в Буффало (штат Нью-Йорк) 6 сентября 1901 года и позже скончался от ран. Анархист Леон Чолгош был признан виновным в убийстве и казнен. Президентом стал вице-президент Теодор Рузвельт.

Джеймс Гарфилд

Через полгода своего президентства, 2 июля 1881 года, Гарфилд прибыл на железнодорожный вокзал в Вашингтоне, когда проповедник, писатель и адвокат Шарль Гито выстрелил ему в спину из револьвера. Два месяца спустя президент скончался в результате осложнений, полученных от ран. Убийцу приговорили к смертной казни.

Авраам Линкольн

Президентский мартиролог отрыл Линкольн. В день Страстной пятницы, 14 апреля 1865 года, в театре Форда известный актёр и сторонник Конфедерации Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. На следующий день, не приходя в сознание, 16-й президент США скончался. В суматохе убийце удалось скрыться. Не прошло и двух недель, как полиция штата Виргиния настигла его. Во время задержания Бут был смертельно ранен сержантом Бостоном Корбеттом.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Авраа́м Ли́нкольн (англ. Abraham Lincoln [ˈeɪbrəhæm ˈlɪŋkən], дядюшка Эйб (Honest Abe); 12 февраля 1809, Ход­жен­вилл, Кентукки — 15 апреля 1865, Вашингтон) — американский государственный и политический деятель, 16-й президент США (1861—1865) и первый от Республиканской партии, освободитель американских рабов, национальный герой американского народа.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша дональд трамп рональд рейган джеймс гарфилд авраам линкольн
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