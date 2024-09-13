На Украине раскрыли причины отставки главы МИД страны Кулебы

На Украине назвали причины увольнения Кулебы

Дмитрия Кулебу покинул должность министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал раздражение в офисе президента страны, пишут журналисты Politico со ссылкой анонимных украинских политиков. В своей статье они раскрывают подробности ухода Кулебы в отставку.

Фото: wikimedia.org by Globalgistng, CC BY-SA 4.0

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

"Переставляя стулья", — так прокомментировал высокопоставленный украинский чиновник перестановки в кабинете министров, объявленные президентом Украины (с истекшим сроком полномочий. — Ред.) Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

До сих пор международные и национальные СМИ в основном повторяли мнение правительства по этому вопросу, утверждая, что это крупнейшая перестройка с тех пор, как Россия начала СВО. Но, по правде говоря, это совсем не похоже на реконструкцию. Это просто изменение позиции некоторых действующих лиц, которые были представлены как нечто большее, чем есть на самом деле, — сказал чиновник, пожелавший остаться неизвестным, чтобы говорить более откровенно.

"Не было добавлено ни одного нового лица из промышленности, гражданского общества или научных кругов — на чем правительство настаивало в течение некоторого времени", — отметили они. И это проблема.

Единственными исключениями из этого правила являются вынужденные отставки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и — независимо от перестановок в кабинете министров — главы национальной сети электропередач Украины "Укренегро" Владимира Кудрицкого. По словам чиновника и других инсайдеров, опрошенных Politico, Кулеба вызвал раздражение влиятельного главы администрации Зеленского Андрея Ермака, который хочет получить больший контроль над министерством.

Зеленский с весны вызывал ожидания серьезных изменений в правительстве, он и его помощники пытались поднять настроение на фоне снижения личных рейтингов, а уставшая нация все более открыто подвергала сомнению его лидерство — отсюда и драматическое трансграничное вторжение, начатое в прошлом месяце в Курскую область России.

"Операция в Курской области преследовала чисто политические цели, а не какие-либо военные, —заявил оппозиционный депутат и критик Зеленского НиколайКняжицкий, — Конечно, операция в Курской области подняла нам настроение. Но у нас есть множество проблем, на которые не обращают внимания — например, отсутствие какой-либо серьезной стратегии и помощи для более чем 3 миллионов перемещенных лиц по всей Украине, — сказал он, —Если мы не сделаем что-то еще, чтобы помочь им, то мы просто увидим, как еще больше украинцев покинут страну".

И, к сожалению, кадровые перестановки никак не ослабляют давних опасений по поводу высоко персонализированного и, по мнению некоторых, автократического способа правления Зеленского, включая его зависимость от узкого круга доверенных друзей и советников в президентской администрации. Набирающие силу и в значительной степени неподотчетные, некоторые из этих людей не получают зарплату, а некоторые даже были в центре внимания прошлых расследований о взяточничестве.

Уход Кулебы, в частности, рассматривается как еще один пример того, как окружение Зеленского вытесняет тех, кто готов задавать вопросы и бросать вызов. Это согласуется с более ранним увольнением командующего вооруженными силами генерала Валерия Залужного, который вступил в конфликт с Зеленским из-за военной стратегии и необходимости мобилизации большего числа людей для участия в боевых действиях. Высокий рейтинг популярности Залужного также не вызвал симпатии у бдительной и ревнивой президентской администрации.

Западные официальные лица также восхищались Кулебой и Залужным, и их уход — как и уход бывшего министра обороны Алексея Резникова в прошлом году — вызвал некоторое беспокойство. Не то чтобы кто-то из них высказывал подобные опасения публично, но несколько западных лидеров особенно быстро выразили свое восхищение Кулебой в социальных сетях, в том числе бывший премьер-министр Эстонии и нынешний кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Между тем, увольнение Кудрицкого вызвало редкую публичную критику со стороны западных доноров. В письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю представители ЕС и международных финансовых институтов выразили тревогу и предостерегли от подрыва независимости "Укрэнерго" от правительства. До недавнего времени сеть контролировалась наблюдательным советом, неподконтрольным министерству энергетики или политикам, и сейчас это находится под угрозой срыва. Если структура управления будет изменена, это "может поставить под угрозу нашу коллективную способность поддерживать ”Укрэнерго" и другие приоритетные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины", — предупредили они в письме. И послы G7 дополнили это сообщение, опубликовав его в Твиттере.

В интервью Politico Кудрицкий сказал, что правительство давно хотело получить прямой контроль над “Укрэнерго", еще до начала СВО: "Европейцы придерживаются идеи, что системными операторами и критически важными стратегическими компаниями должны управлять люди с необходимыми специальными навыками и опытом, и что вы не должны допускать политиков к управлению "Укрэнерго". принимайте решения об операциях или вмешивайтесь в них", — сказал он.

Он добавил, что его увольнение не было личным делом. "Все дело в централизации власти, и я могу сказать вам, что если бы мы не действовали независимо последние два года, мы бы не смогли поддерживать работу системы".

Случай с Резниковым был несколько иным, поскольку у него не было другого выбора, кроме как уволить его — его министерство было охвачено коррупционными скандалами, связанными с завышением цен, выплачиваемых подрядчикам за продовольствие и защитное снаряжение для передовых подразделений, и его обвинили в недостаточном надзоре. Но Залужный и Кулеба — это разные вещи, как и Кудрицкий. И согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, более половины украинцев сейчас считают, что офис Зеленского оказывает чрезмерное влияние на государственные и правоохранительные органы, суды, антикоррупционные органы, а также парламент страны.

Защитники Зеленского говорят, что война требует твердой руки, и нет времени на демократические тонкости. Но, соглашаясь с тем, что нельзя допустить, чтобы шумиха вокруг демократии негативно сказалась на обороноспособности Украины, критики Зеленского отмечают, что другие лидеры военного времени придерживались заметно иного подхода. Примечательно, что британский премьер Уинстон Черчилль зависел от команды влиятельных министров, представлявших весь политический спектр, в формировании военного кабинета, который сбалансировал бы интересы и смог завоевать лояльность всего населения.

И хотя за рубежом Зеленского считают лидером военного времени с львиным сердцем, его вдохновляющая риторика и завораживающее красноречие завоевывают сердца слушателей от Вашингтона до Лондона, от Брюсселя до Варшавы, популярность Зеленского в его собственной стране неуклонно снижается. Украинцы всегда относились к нему более скептично.

Война никак не повлияла на популистское довоенное нетерпение Зеленского к сложностям правления, равно как и не научила его не прислушиваться к советам, которые дают не лоялисты, или терпеть парламентский контроль.