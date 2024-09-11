В ЕС заявили о грядущем изменении стратегического статус-кво Европы

В ЕС заявили, что выборы в США изменят стратегический статус-кво Европы

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Подъем кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на вершину нивелировал лидерство кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа по опросам и позволил европейцам обдумать альтернативы тому, что было бы для них худшим сценарием, пишет Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей новой статье он утверждает, что, даже если победит Харрис, будет глупо ожидать полной преемственности политики администрацией нынешнего президента Джо Байдена.

Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Поскольку до выборов в США осталось всего два месяца, лица, принимающие решения в Европе, перешли от борьбы с кошмарными сценариями Трампа — новыми торговыми войнами, отказом от Украины, выходом из НАТО — к переживанию эмоции, о которой они почти забыли: надежде. Выдвижение вице-президента Камалы Харрис на первое место в списке кандидатов от Демократической партии лишило Дональда Трампа лидерства в опросах и позволило европейцам рассмотреть альтернативы наихудшему сценарию развития событий.

Тем не менее, даже если Харрис победит, было бы глупо ожидать полной преемственности с администрацией Джо Байдена. Европа по-прежнему не готова к тому, что произойдет.

В то время как разговоры Трампа и Джей Ди Вэнса о прекращении американской поддержки Украины вызвали тревогу в европейских столицах, стратегия администрации Харриса в отношении Украины, вероятно, также будет отличаться от сложившегося статус-кво. По мере того как конфликт набирает обороты, официальные лица США теряют уверенность в том, что Украина выйдет из нынешнего тупика. Они по-прежнему теряют позиции в Донецке. Возвращение территории, которую они потеряли с февраля 2022 года, с каждым днем становится все более маловероятным.

Таким образом, администрации Харрис пришлось бы искать способы укрепить позиции Украины в краткосрочной перспективе, чтобы развернуться в направлении урегулирования. Зная лучше, чем кто-либо другой, что их ситуация безрадостна, украинцы искали выход из тупика. Президент Украины (с истекшим сроком полномочий. — Ред.) Владимир Зеленский в июле заявил, что хочет, чтобы "горячая стадия" войны закончилась в этом году. В частном порядке украинские лидеры, возможно, надеются, что Соединенные Штаты усадят их за стол переговоров, поскольку это обеспечит им политическое прикрытие, необходимое для изменения курса. Подобные дискуссии уже идут полным ходом в Вашингтоне.

Это может стать шоком для тех европейцев (включая следующего верховного представителя по иностранным делам), которые все еще говорят о поддержке Украины "столько, сколько потребуется", и чья риторика практически не изменилась с 24 февраля 2022 года. Что бы ни случилось, задача европейцев состоит в том, чтобы гарантировать, что конфликт не привел к миру на российских условиях: демилитаризованной Украине, которая будет вынуждена отказаться от своих стремлений вступить в НАТО и Европейский союз.

Торговая политика станет еще одним важным вопросом. Трамп обещает ввести общие 10-процентные пошлины на весь импорт и новые тарифы в размере 60% или более на все товары из Китая (в дополнение ко всем ограничениям, уже введенным администрацией Байдена). Столкнувшись с американскими тарифами и давлением со стороны администрации Трампа, требующей ввести свои собственные тарифы на китайские товары, Европа оказалась бы в чрезвычайно сложном положении.

Но, опять же, нет оснований ожидать, что Харрис будет проводить значительно более мягкую политику в отношении Китая, чем Байден (чей подход был намного жестче, чем у Трампа во время его пребывания у власти). Антикитайский консенсус в США прочен, и в своих нескольких публичных заявлениях по этому вопросу Харрис выразила решительную поддержку Тайваню и пожаловалась на то, что Китай поставляет "некачественную продукцию в нашу экономику". Хотя ее напарник по предвыборной гонке Тим Уолц много раз посещал Китай, он делал это в основном как защитник прав человека.

В отличие от Трампа, Харрис открыто заявляет о своей поддержке американской сети альянсов. Но эта приверженность может заставить ее ожидать большего от союзников США. Более того, поскольку она не является убежденным сторонником Атлантизма, как Байден, более широкая тенденция смещения внешней политики США с Европы в сторону Азии сохранится. Когда европейцы говорят об увеличении инвестиций в оборону, им следует спросить себя, пытаются ли они просто задобрить Трампа или действительно серьезно относятся к обеспечению своей собственной долгосрочной безопасности.

Большая часть задачи по прогнозированию того, что будет означать для Европы президентство Трампа или Харриса, ляжет на плечи новой Европейской комиссии, которая должна будет начать готовить европейцев к тому, чтобы они не паниковали, если их самые большие опасения относительно Украины или Китая оправдаются. Невыполнение этого требования увеличит вероятность несогласованного ответа, и более мелкие государства-члены, возможно, откажутся от участия в двусторонних соглашениях с США. Более крупные страны должны будут успокоить своих более мелких коллег (многие из них находятся в Восточной Европе).

С этой целью пересмотр отношений с Соединенным Королевством может кардинально изменить ситуацию. Если ЕС и Великобритания смогут работать сообща по геоэкономическим вопросам, у них будет больше политической свободы и влияния в отношениях с США и Китаем. Хотя Великобритания не может заменить США, ее реинтеграция в европейские оборонные и технологические структуры может значительно укрепить стратегические позиции континента. Новое правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера уже приступило к укреплению партнерства в области безопасности и обороны с Германией, и за этим могут последовать аналогичные сделки с единомышленниками, кульминацией которых станет пакт с ЕС в целом.

Польша, а также страны Балтии и Северной Европы, скорее всего, будут играть ведущую роль в достижении этого результата, но президент Франции Эммануэль Макрон может стать ключевым кандидатом на выборах. Будет ли он придерживаться геополитического видения о привлечении Великобритании в европейское сообщество по вопросам обороны, технологий и климата? Или он будет ослаблять ЕС? Ясно одно: независимо от того, будет ли следующим президентом США Трамп или Харрис, европейцы должны начать планировать перемены.