Камала Харрис олицетворяет надежду, а надежду продать людям проще, чем страх — американист Александра Войтоловская

Американист: Камалу Харрис в России недооценивают

13:48 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

На восточном экономическом форуме, проходившем 3-6 сентября во Владивостоке, президент Владимир Путин заявил, что теперь Россия поддерживает Камалу Харрис. Причины этого высказывания в интервью Pravda.Ru проанализировала научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова Российской академии наук Александра Войтоловская.

Почему Путин поддержал демократов США

— Ранее Владимир Путин заявлял о поддержке Байдена как кандидата в президенты США. Но на экономическом форуме во Владивостоке он сделал заявление, что теперь он будет поддерживать Камалу Харрис. На ваш взгляд, почему президент поддержал кандидата от демократов?

— Точный ответ на этот вопрос, наверное, может дать только Владимир Владимирович. Есть предположение, что с Дональдом Трампом Россия уже встречалась, ничего хорошего от него не получила, почему бы не попытать шанса с демократическим президентом, тем более с молодой, приятной женщиной.

— Многие подумали, что это такой троллинг. На ваш взгляд, это было действительно искреннее заявление?

— Судя по тону президента, может быть, он шутил. Но насколько здесь вообще можно быть серьёзным, если главу одного государства спрашивают про предположительный результат выборов в другом суверенном государстве... Здесь отшутиться — наверное, единственный возможный вариант.

Кто такая Камала Харрис

— Давайте сосредоточимся на личности Камалы Харрис. Президент сказал, что она такая весёлая, смеётся и, может быть, как добрый человек пойдёт на сокращение санкций, их частичную или даже полную отмену. Как бы вы охарактеризовали Камалу Харрис, женщину, которой всё время весело?

— Это часть её имиджа, составляющая рекламного слогана её

предвыборной кампании — "кампании радости". Её стиль поведения, подвергающийся постоянным нападкам политических противников, был намеренно превращён в плюс, в часть её имиджа.

Что касается санкций, Камала Харрис не будет вправе ничего снимать, поскольку не она их вводила.

Дональд Трамп в бытность президентом подписал закон о противодействии противникам США посредством санкций. Это тот самый закон, который кодифицировал набор президентских указов, до этого вводившихся в отношении Российской Федерации. Президент мог снять их своим указом. Но после того как конгресс этот закон утвердил, отменить его не может никакой другой президент, в том числе Трамп. Его может снять только конгресс. Поэтому я не думаю, что здесь нужно питать иллюзии.

Что касается характера Камалы Харрис. На мой взгляд, медийное пространство недооценивает этого кандидата. Она хорошо отыгрывает имидж относительно молодой, привлекательной женщины, она не идёт по пути Хилари Клинтон, которая в 2016 году на мужском политическом поле пыталась вести себя как мужчина.

Камала Харрис ведёт себя как женщина, она это специально утрирует, поэтому, возможно, и появляется ощущение, что она излишне весёлая, задорная.

Её, скажем так, таргет-избиратель — это не только белый среднего и выше среднего класса, но и темнокожее население. Оно очень приветствует подобный стиль общения, и он им близок и понятен.

Люди в Соединённых Штатах очень устали от Трампа и Байдена, от вайба страха: "Выбери меня, или придёт страшный Трамп, и будет конец американской государственности". Или, наоборот, как говорит Трамп, "выбери меня, иначе придёт Байден, который

вообще не соображает, что происходит, и тогда США вступят в третью мировую войну".

Эта "кампания радости", которую олицетворяет Камала Харрис, —

новое лицо демократов, призвана освободить избирателя от гнетущего ощущения страха, подарить ему надежду. А надежду продать людям проще, чем страх.

Страх лучше покупается, но продать проще надежду. И на это делает ставку предвыборный штаб Камалы Харрис.

Кроме того, демократам нужно было изменить лицо своей партии. Вот они его максимально изменили, насколько могли.

Будут ли США пугать избирателя вмешательством России в выборы президента

— В США ввели санкции против нашего российского медийного ресурса Russia Today. Россию опять будут обвинять во вмешательстве в выборы в США? На ваш взгляд, это может говорить о том, что демократы всё же стали сомневаться в победе Харрис и достали свою привычную пугалку, или под этим скрываются другие причины?

— Вполне вероятно, что вмешательства будет отыгрываться заново. В прошлый раз эта карта была отыграна очень успешно, несмотря на то, что по сути никаких доказательств так и не было представлено, во всяком случае в открытом доступе. Тех публикаций, которые были выложены в Сеть и за которыми якобы стояли американские спецслужбы, было достаточно, чтобы среднестатистический избиратель в них поверил. Для американца расследования ФБР — это непреложная истина. Не может быть, чтобы ФБР обманывало, значит, это правда. Если один раз получилось. Почему бы не отыграть всё снова?

— Неужели американский народ повторно поверит в этот трюк, больше похожий на теорию заговора?

— Я думаю, что вполне может поверить. Другое дело, насколько это необходимо сегодня. Вопрос не в том, усомнились ли демократы в победе Камалы Харрис, а в том, что у них отрыв с Трампом по-прежнему достаточно маленький. Камала опережает Трампа, у неё где-то 47% поддержки населения, у Трампа — 44%. 3% можно списать на погрешность вычисления, то есть они идут ноздря в ноздрю.

Сейчас будут отыгрываться любые карты, которые только можно выложить на стол. Очень интересно будет посмотреть, что ещё команда Трампа достанет из рукава, потому что у меня есть личное ощущение, что они только готовятся нанести удар и выжидают ближе к выборам, чтобы подсбить рейтинги Камалы Харрис.

Сценарии развития российско-американских отношений при демократах

— Как, на ваш взгляд, будут развиваться отношения России и США, если к власти придут демократы?

— Если к власти придут демократы, вероятно, мы можем ожидать, по крайней мере в первые полгода, достаточно последовательное продолжение политики Байдена просто по логике электорального цикла, потому что президент, который вступает в свои права, обычно доводит до конца многие инициативы, начатые предыдущим президентом, особенно если они — однопартийцы.

Есть другой вопрос, намного более интересный... Как будут распределены силы в палате представителей и в сенате, то есть в конгрессе США? Потому что в зависимости от того, как пройдут выборы в палате представителей и в сенате, (а они проходят там в то же самое время, что и общенациональные выборы президента), будет зависеть очень многое во внешней и внутренней политике Соединённых Штатов.

Если конгресс будет управляться оппозиционной партией, он может очень сильно противодействовать президенту. И в то же время, если он или хотя бы одна из его палат будет представлять партию президента, как происходит сейчас, тогда инициативы президента не будут полностью блокироваться, но срок принятия решений по каким-то консенсусным вопросам будет удлиняться. Это касается и Камалы Харрис, и Дональда Трампа.

— То есть если демократы останутся у власти, поддержка Украины останется и, возможно, даже будет усилена?

— На данном этапе, я думаю, нам не стоит ожидать никаких телодвижений со стороны американской власти в отношении поддержки Украины просто потому, что даже если демократы не победят, то получится, что какие-то моральные, имиджевые дивиденды они подарят Дональду Трампу.

В случае победы демократов, многое зависит от того, в какой цвет окрасится конгресс. Если он будет полностью демократическим, что маловероятно, то тогда, я думаю, будет дан полный зелёный цвет.

Но я сомневаюсь в том, что конгресс будет полностью демократическим даже в случае победы Камалы Харрис. Поэтому всё равно будет сильное внутриполитическое противостояние.

Сценарии развития российско-американских отношений при республиканцах

— Если придёт к власти Трамп, насколько поменяется политика Соединённых Штатов по отношению к нашей стране?

— Трамп в большей мере сосредоточен на Китае. И его методы

гораздо более радикальны, нежели у демократов. Демократы тоже противостоят Китаю, но гораздо более мягким образом.

В наукоёмких производствах, в телекоммуникациях, в военной сфере, безусловно, мы будет с Соединёнными Штатами сталкиваться ровно так же, как и сталкивались.

По санкциям я не думаю, что в случае победы Трампа нас ожидает что-то хорошее. Есть только надежда на то, что Трамп будет очень сильно занят внутренней политикой, потому что он собирается значительно перетряхивать внутриполитический истеблишмент.

— Это и борьба с мигрантами, и возвращение производств из Китая и из других стран на территорию США?

— Этим он тоже будет заниматься, но прежде всего он настроен концентрироваться именно на истеблишменте, то есть на тех людях, которые занимаются политикой. В частности, он хочет взять политических госслужащих и превратить их в политических назначенцев, то есть это люди, которых будут назначать на свои должности. И эта реформа касается тысяч людей. Это очень большая и серьёзная проблема в США сегодня. Реформа верховного суда. Миграция. Там будет огромное количество пунктов.

Во внешней политике Трампа прежде всего будут беспокоить Китай и арабо-израильский конфликт.

Deep State

— Иногда складывается ощущение, что президенты Соединённых Штатов — это какие-то постановочные персонажи, за которыми стоят неизвестные общественности люди, так называемое deep state (глубинное государство). Если это так, то с кем тогда нам договариваться и насколько они вообще договороспособны?

— Прежде всего нам нужно понимать, что за президентами стоит не просто глубинное государство, но ещё и

законодательная, судебная ветви власти, конгресс.

В Соединённых Штатах это три ветви, которые создают баланс. Невозможно договариваться с кем-то одним, не учитывая мнения двух других, это три равноценные ветви власти, а не одна, как в других государствах.

Что касается deep state, то если мы говорим о том, что любого кандидата финансируют доноры и у любой партии есть некий пул людей, которым выгоден приход конкретного претендента, то да, такой deep state в США существует.

Это всё в открытом доступе, можно посмотреть, кто эти люди, сколько они жертвуют денег, на кого именно. Проблема заключается в том, что сегодняшние кандидаты действительно очень похожи на персонажей, которых можно сменить. На одном из американских журналов была замечательная карикатурная обложка, на которой Камалу Харрис в виде надувного шара выносили Обама и Клинтон. Вот это очень хорошо отражает нынешнюю ситуацию, и не только в Америке, но и во многих государствах Запада, где к власти приходят некие политические фрики или чрезмерные популисты.

Усиливается истеблишмент, то есть усиливается пул людей, которые контролируют власть. Но это не говорит о том, что у кандидатов нет собственного мнения и нет собственной политики.

Мне кажется, Камалу тут очень сильно недооценивают, рисуя её как безвольную женщину. Мы не знаем, что она будет делать, если реально придёт к власти, обретёт силу.

Возможно ли вооружённое противостояние в США

— В США происходит поляризация общества, идёт жёсткое разделение на демократов и республиканцев, точнее, на харристов и трампистов. Ожидаете ли вы, что это может вылиться в вооружённое противостояние?

— Безусловно, я не ожидаю вооружённого противостояния. Но тот тренд, на который вы обратили внимание, — очень весомый.

Это не просто трамписты и харристы, это люди, которые тяготеют к радикально левым и радикально правым повесткам, и из-за поляризации (а она пронизывает не только общество, электорат, но и конгресс) процесс принятия решений на уровне государственной власти очень сильно затруднён.

Американцев беспокоят очень многие фундаментальные вопросы, требующие десятилетиями решения, такие, в частности, как

миграция, аборты, ЛГБТ*, трансперсоны, вопросы школьного образования.

По этим вопросам происходит поляризация. Поэтому вооружённого конфликта из-за поддержки Трампа и Харрис быть не может, а вот какие-то серьёзные столкновения по этим нерешённым вопросам, демонстрации, выходы на улицу вполне возможны.

*- признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Уточнения

Конгре́сс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.

Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоит из Сената и Палаты представителей. Заседает в Капитолии Вашингтона.



Суде́бная власть — самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, действующая для разрешения конфликтов между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, на основе закона, а также контроля за конституционностью законов.

Судебная власть выделяется в соответствии с принципом разделения властей. Иногда суды могут быть надгосударственными, как Суд Европейского союза.





Глуби́нное госуда́рство (англ deep state) — теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа или группы не избираемых государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство.



