В США навали "мистером Украина" главу британского Минобороны

Politico: глава британского Минобороны хочет стать "мистером Украина"

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Недавно занявший пост главы Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет стать "мистером Украины", пишут журналисты американского издания Poltico. По их словам, это связано с тем, что Хили воспринимает Украину как главный приоритет вопреки наличия множественных внутренних проблем в самой Британии.

Фото: https://members-api.parliament.uk/api/Members/400/Portrait?cropType=ThreeTwo by Richard Townshend, CC BY 3.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Новый министр обороны Соединенного Королевства назвал неизменную поддержку Украины своим "приоритетом номер один", несмотря на то, что Британия сама сталкивается с серьезными военными вызовами.

Джон Хили, который занял этот пост в июле, когда лейбористы впервые за 14 лет одержали победу на выборах, вылетел в Германию, чтобы встретиться с союзниками, несмотря на мрачные предупреждения о состоянии государственных финансов Великобритании, в то время как его правительство готовит свой первый бюджет.

Хили сказал Politico, что он уверен в том, что лейбористы смогут выполнить обязательства по увеличению расходов на оборону и "принять решения, которые позволят нам разработать долгосрочный план, чтобы наши силы были лучше оснащены для борьбы и сдерживания угроз, с которыми мы сталкиваемся".

Однако, добавил он, "это не произойдет в одночасье" из-за "последствий последних 14 лет, которые, безусловно, являются... хуже, чем мы думали".

Премьер-министр Кир Стармер еще не назначил дату выполнения обещания лейбористов о выделении 2,5% национального дохода на оборону, в то время как новое правительство пытается найти компромисс в расходах на фоне возобновления российской агрессии в Европе.

Министерство обороны в настоящее время находится в режиме ожидания, в то время как бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон проводит анализ расходов на оборону, который, как ожидается, будет представлен в первой половине 2025 года.

Солидарность с Украиной

"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был полон решимости, и Кир Стармер был полон решимости продолжить работу с лейбористским правительством", — сказал Хили, выступая на борту самолета Королевских ВВС в немецком Рамштайне где он примет участие в своем первом заседании Контактной группы по обороне Украины в пятницу.

Президент Украины (с истекшим сроком полномочий. — Ред.) Владимир Зеленский принимает участие в саммите сразу после проведения кадровых перестановок в правительстве.

Хили прилетел на авиабазу США прямо из залитого дождем Портсмута на юге Англии, где встретился с личным составом на борту эсминца HMS Diamond, недавно вернувшегося из командировки в Красное море, где он помогал отражать угрозу судоходству со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Он находился на борту корабля, когда стало известно, что член экипажа Королевского военно-морского флота Великобритании погиб во время учений над Ла-Маншем, и после встречи с командой корабля заметил: "Для всех, кто связан с вооруженными силами, это новость, которой люди боятся".

В преддверии саммита в Германии Великобритания объявляет о закупке 650 многоцелевых ракетных комплексов стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Министерство обороны ожидает, что в следующем году последует более крупный заказ, который в конечном итоге достигнет тысячи ракет.

Во время своей поездки министр обороны подтвердит продление операции "Интерфлекс", программы подготовки вооруженных сил Украины в Великобритании, сообщили представители правительства исключительно изданию Politico. Программа, в рамках которой на данный момент оказана помощь 45 000 новобранцев, продлится до 2025 года.

Эти два заявления подчеркивают стремление Хили продемонстрировать, что Великобритания остается на переднем крае усилий по поддержке Украины с тех пор, как Лейбористы пришли к власти.

Новый "мистер Украина"

Помощники заявили, что Хили стремился к тому, чтобы его воспринимали как "мистера Украина" британского правительства, позицию, которую, возможно, до недавнего времени занимал его предшественник-консерватор Бен Уоллес, снискавший одобрение союзников за свою твердую приверженность Украине и одно время рассматривавшийся как претендент на пост генерального секретаря НАТО.

Хили занимал пост теневого министра обороны в оппозиции, поддерживая теплые отношения с Уоллесом, несмотря на то, что они находились по разные стороны баррикад, и хочет, чтобы новое правительство продолжило с того места, на котором оно остановилось.

Заявление нового главы Минобороны тем более актуально, что Украина сталкивается с перспективой еще одной суровой зимы.