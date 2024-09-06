С киевским режимом "борются отважные одиночки" — политолог Егор Кваснюк

На улицах Киева появились надписи в поддержку СВО

В Киеве появились надписи в поддержку СВО. О том, какие настроения преобладают в Киеве, Одессе и других городах Украины, Pravda.Ru рассказал участник одесского сопротивления "Куликово поле" политолог Егор Кваснюк.

— В Киеве появились граффити в поддержку СВО. Украинская СБУ считает, что координаты военных объектов сливают местные жители. На ваш взгляд, в чём причина повышения активности партизанского подполья?

— Во-первых, все устали. Огромная усталость от войны на территории Украины. Поэтому местные жители, особенно из прорусских (в Киеве их более 50%, в Одессе 75%), начинают себя проявлять, потому что уже устали ждать. Раболепие, которое проявляется до сих пор, накапливается и выходит в каких-то формах, например, надписях на стенах.

Что касается вашего вопроса, что сдают координаты местные жители, — безусловно, это так. Они без какого-либо централизованного движения помогают российской армии.

Как выглядит украинское подполье

— Партизанское подполье сейчас расширяется, приобретая массовый характер, или мы наблюдаем действия отважных одиночек?

— Отважные одиночки — в первую очередь. Существуют ли какие-то группы объединённые? Может быть, по три-четыре человека. О какой-то серьёзной централизации по типу отряда Ковпака во время Великой Отечественной войны речи на данный момент быть не может, потому что много лет людей держали под давлением, издевались над ними, любое инакомыслие наказывалось. Десятки, может быть, даже сотни тысяч людей прошли украинские тюрьмы по политическим статьям. Народ запуган.

Но даже запуганный народ уже начинает хоть как-то себя проявлять. А то, что они продолжают ждать освобождения, это уже, по-моему, очевидно для всех.

— Подполье немного разнится. Российские военные как-то поддерживают подполье или оно действует самостоятельно?

— Военные, думаю, не очень. А другие российские службы — да, уверен, что поддерживают.

— Каким образом?

— Давайте так. Известный флешмоб со сжиганием автомобилей явно поддерживается Российской Федерацией и её структурами. Автомобили горят, потому что люди хотят растиражировать подобные дела, записи поступают кураторам и уже дальше распространяются в средства массовой информации. Подобная работа идёт.

Как идёт? Через анонимность исключительно. Потому что подложных сотрудников ФСБ в интернете очень много, но на самом деле они таковыми не являются, это СБУ.

Существуют ли действия? Да, они есть. Работа видна. Сказать, что она какая-то централизованная, может вылиться во что-то более серьёзное, например, демонстрации каких-то сил, захвата чего-то, — нет, это невозможно.

Что толкает людей на Украине на сопротивление

— Что толкает людей на Украине на подобные акции: политика властей или усталость от войны?

— Во-первых, отмена православия. Куда теперь пойдут люди, которых лишили храмов? Они пойдут сопротивляться как могут.

Во-вторых, избиенич за русский язык, они повсеместны: и в Киеве, и в Одессе, и в Харькове. Это злит людей.

Третье — это ТЦК. Это яркое проявление украинства. Это то, что вообще всех бесит и объединяет граждан большой Украины в ненависти к Зеленскому.

Есть ещё одна часть. Многие люди начинают понимать, что российская армия побеждает. Видно, что просто заканчиваются лица мужского пола на Украине и скоро ловить просто будет некого. Люди начинают ярче себя проявлять, меньше бояться. Просто усталость. Хочется сделать хоть что-то.

Что происходит в Одессе

— Что сейчас происходит в Одессе? Какое там отношение к киевским властям? Город находится под особым вниманием украинских властей и, наверное, наводнён СБУ?

— Город наводнён даже не столько СБУшниками, сколько нацистами, завезёнными в Одессу. Раньше у них было достаточно большое довольствие, им выдавали различные места кормёжки, какой-то мелкий бизнес, чтобы они кормились и одновременно кошмарили одесситов. Все это продолжалось десять лет.

Количество одесситов, сидящих в тюрьмах по политическим мотивам, выше, чем в любом другом городе Украины.

Что касается отношения населения, то тотальная ненависть к Зеленскому присутствует. Причина — ТЦК в первую очередь. То, что он относится к своему народу как к тупому быдлу, которое можно загнать в стойло и отправить умирать без оружия, без ничего. Сами практически напали, продолжив нарушать Минские соглашения, сами объявили Россию агрессором, сами отправили людей убивать. Всё это понимают даже те люди, которых мы раньше называли "кастрюлями". То есть начинается медленное раскастрюливание даже тех 30% одесситов, которые были за Украину.

Что касается общего настроения одесситов...

Все ждут решения, чем быстрее, тем лучше. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но никто не хочет, чтобы Одессу снесли как город. Этого боятся.

Поэтому, с одной стороны, ненависть к Зеленскому, с другой стороны, страх перед военными действиями на территории города. И вот этот симбиоз порождает такое сопротивление Зеленскому и украинской армии, достаточно большое количество подпольщиков-одиночек, маленьких групп. Но сказать, что они готовы перейти к каким-то активным действиям, тоже нельзя, потому что они не понимают продолжения.

Никто не хочет, чтобы всё закончилось большим взрывом. Одессу пугают тем, что в одесские катакомбы занесли большое количество боеприпасов. И как только российская армия будет освобождать Одессу, катакомбы взорвут и старый город обвалится.

Люди боятся артиллерийских обстрелов города, грязной бомбы, которую Зеленский может устроить. Категорическое большинство хочет освобождения, присутствует нежелание оказаться, во-первых, на линии боевого соприкосновения, во-вторых, нежелание продолжать находиться в такой Украине. Они не знают, может ли существовать какая-то другая Украина. Но эту не хочет никто.

— Одесса — город с большой историей и прекрасной архитектурой. Неужели они будут превращать его в укрепрайон? Если будет принято решение, мы зачистим этот город. Но, к сожалению, он может превратиться в Мариуполь. Они хотят его держать до последнего или народ не позволит им превратить Одессу в укрепрайон?

— Тот народ, который попытается не позволить, будет расстрелян. Он безоружен. Против него вооружённые завезённые нацисты, которые готовили схроны в старой части города. У нас есть адреса схронов, где они запасаются оружием и готовы воевать, как им кажется, до конца.

Как будут развиваться события на самом деле, мне спрогнозировать сложно. Их сопротивление будет в любом случае бессмысленно. Одесса имеет выход в море на северную часть Украины — в Николаевскую, в Хмельницкую области. Мешает огромный Тилигульский лиман. Там две дороги, а дальше Румыния, Молдавия. Если бежать, то только за границу. Это не Киев, из которого можно убежать на Западную Украину, не Харьков, не Днепропетровск, не Запорожье. Если начнётся бой в Одессе, то бежать только за границу. Они это прекрасно понимают.

Будут ли они до конца сопротивляться? Может быть, кто-то и захочет. Но Мариуполь был снесён не стрелковым оружием: не пулеметами, не автоматами. Там работали танки, артиллерия. Мариуполь умышленно уничтожали при помощи артиллерии. Сейчас количество артиллерии на Украине заметно снизилось. Поэтому сказать, что им удастся провести такую же операцию по уничтожению города... Это почти нереально. Могут ли они на это пойти, если бы имели возможности 100%? Это же психи.

Госпереворота на Украине ждать не приходится

— Если фронт обвалится, есть ли вероятность, что Зеленского сметёт его же окружение? Если да, то кто придёт ему на смену?

— Окружение Зеленского зависит от своих банковских счетов так же, как и сам Зеленский. Поэтому сбросить Зеленского они могут только по команде из Лондона или Вашингтона. Никакой самодеятельности там быть не может. Это всё рабы своих счетов. Тот же Ермак и другие, тот же Сырский — это люди, которые зарабатывают деньги, находящиеся за границей. Поэтому какого-то госпереворота во имя спасения Украины ждать не приходится.

Если они действительно будут устраивать какой-то госпереворот с целью сохранить Украину хотя бы частично, чтобы не вся Украина перешла под контроль Российской Федерации, а до Збруча, то его и сам Зеленский может выполнить, если ему дадут такую команду. Это же подневольные люди, это же рабы своих счетов.

Уточнения

Оде́сские катако́мбы — крупный подземный лабиринт, расположенный под Одессой и её окрестностями. Бо́льшая часть катакомб — бывшие каменоломни, в которых добывался камень-ракушечник для строительства Одессы. В 1998 году длина Одесских катакомб оценивалась приблизительно в 2500 км.





ТЦК — многозначная аббревиатура:

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.



