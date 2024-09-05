"Скандальное лето Камалы Харрис" помешало помощи Украине

Poltico: популярность Камалы Харрис помешала помощи Украине

6:16 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Возможная победа кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на выборах лидера страны снизит срочность выделения Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов, пишут журналисты американского издания Politico. В своей новой статье они объясняют, почему "скандальное лето Камалы Харрис" — период взлета ее популярности — негативно сказалось на вопросе поддержки Киева Западом.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис стала неожиданным дипломатическим толчком к усилиям Европы и Вашингтона предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов.

До того, как президент Джо Байден выбыл из борьбы за место в Белом доме, перспектива президентства Дональда Трампа побудила дипломатов по обе стороны Атлантики отложить в сторону разногласия, чтобы завершить работу по предоставлению помощи к концу года.

Но перспектива победы Харрис несколько снизила остроту этого стремления. Хотя официальные лица опасались, что Трамп расторгнет соглашение о помощи и сократит поддержку стране, они считают, что кандидат от Демократической партии вряд ли пойдет на что-либо подобное и что у нее действительно есть шансы стать президентом.

В результате раскол между ЕС и США по поводу тонкостей выделяемого Украине кредита, который будет погашен за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов, укоренился, сообщили Politico два чиновника ЕС, знакомые с ходом разбирательства.

"Вся идея заключалась в том, чтобы обезопасить Трампа [от помощи Украине], но сейчас с Харрис другая ситуация", — сказал один из чиновников, которому, как и другим, была предоставлена анонимность, чтобы он мог говорить свободно.

Замороженные активы

С тех пор как Харрис заменила Байдена в качестве кандидата от Демократической партии на выборах 5 ноября, лидерство Трампа в опросах общественного мнения испарилось. Из семи штатов, которые кампании Харрис и Трампа определили как ключевые поля битвы коллегии выборщиков, Харрис опережает Трампа в трех, хотя и с небольшим отрывом.

Кредит Украине был согласован на уровне правительств G7 в июне, но ЕС и США продолжают расходиться во мнениях по деталям.

Поскольку подавляющее большинство активов, замороженных после февраля 2022 года, находится в Европе, Вашингтон требует от ЕС гарантий того, что они останутся замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажутся на крючке для погашения кредита, если активы будут разморожены.

Но ЕС сложно выполнить это требование, поскольку для этого потребуется единодушие, а несколько европейских стран выступают против.

Встреча отменена

В понедельник переговоры между официальными лицами ЕС и США завершились без достижения соглашения, поскольку американская делегация настаивала на бессрочном аресте российских активов.

Еще одним признаком трудностей стало то, что запланированное на среду обсуждение среди 27 послов ЕС вопроса о внесении изменений в правила санкций было отменено в последнюю минуту, поскольку Европейская комиссия не была готова, сообщили три дипломата ЕС.

Правила, регулирующие действующие санкции ЕС, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев, позволяют одной стране размораживать активы, что, по мнению Вашингтона, ставит под угрозу получение кредита. Это важно, потому что США должны вовлекать конгресс в любую операцию, которая ставит под угрозу деньги налогоплательщиков, что может затянуть процесс до истечения крайнего срока, установленного на конец года.

В июне лидеры G7 обязались завершить работу над соглашением к концу октября, чтобы закрепить помощь Украине до выборов в США.

По словам двух официальных лиц, администрация Харрис могла бы продолжать оказывать двустороннюю поддержку Украине, минуя G7.

Правительство США не ответило на запрос о комментариях. Между тем Еврокомиссия обошла стороной вопросы о разногласиях, а ее представитель повторил, что "цель состоит в том, чтобы предоставить Украине вместе с партнерами по G7 около 50 миллиардов долларов кредитов к концу года".

ЕС находится под сильным давлением, требуя завершить предоставление кредита к этому сроку. Блок может использовать оставшиеся средства в своем семилетнем бюджете в качестве резервного средства для предоставления кредита до этого срока, но если он не уложится в срок, решение должно быть одобрено единогласно.

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия представит официальное предложение о том, как структурировать кредит. Пока неясно, уточнит ли ЕС размер своего взноса ― около 20 миллиардов долларов ― в попытке оказать давление на США, чтобы они выплатили свою долю, сообщили два других чиновника.

Теоретически ЕС мог бы предоставить кредит Украине, не дожидаясь согласия своих союзников по G7, но несколько стран-членов считают, что такой вариант может подорвать единство Запада; Европейский центральный банк, со своей стороны, опасается, что это сопряжено с чрезмерными финансовыми рисками.

Кредит G7 значительно облегчил бы состояние пострадавшей экономики Украины. Недавно страна согласовала со своими частными кредиторами план по отсрочке выплат по долгам, но сталкивается с перспективой дефицита бюджета с начала 2025 года.

В среду представители МВФ посетили Киев, чтобы провести обзор отдельной кредитной программы на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.





До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



