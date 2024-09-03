В Польше заявили, что после выборов в США на Украину начнется давление

В Польше назвали срок начала давления США на Украину с целью начать переговоры с РФ

10:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Независимо от исхода президентских выборов в США, целью новых властей будет как можно скорее положить конец конфликту на Украине, пишут аналитики Польского института международных отношений (PISM). Хотя администрации Камалы Харрис и Дональда Трампа будут отличаться в своих подходах к возможным мирным переговорам и потенциальным уступкам Украины России, оба будут настаивать на повышении ответственности Европы за поддержку Украины, утверждают авторы материала, которые в рамках своей новой статьи сравнивают подходы Харрис и Трампа к украинскому конфликту.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Вопрос о помощи США Украине в ее конфликте с Россией не является основным мотивирующим фактором для предпочтений американских избирателей, чьи оценки поддержки явно расходятся по партийному признаку. Эта тема присутствовала в предвыборной кампании главным образом из-за тревожных заявлений, сделанных Трампом и его напарником по предвыборной гонке в вице-президенты Джей Ди Вэнсом, относительно потенциального отказа в поддержке и стремления к быстрому прекращению конфликта. Отказ Джо Байдена от переизбрания и последующее выдвижение Харрис от своей партии сделали вероятным, что победа демократов также может быть связана с корректировкой политики США в отношении Украины.

Взгляды Харрис на конфликт на Украине

Будучи вице-президентом в администрации Байдена, Харрис принимала активное участие в вопросах поддержки Украины со стороны США. Вскоре после начала конфлиет она координировала со своими партнерами по НАТО действия по оказанию военной помощи США (в то время она посетила Польшу и Румынию) и ужесточению санкций в отношении России. Кроме того, она представляла США на мирном саммите в Швейцарии в июне этого года. На протяжении всего этого периода она неизменно подчеркивала поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Во время Национального съезда Демократической партии в августе этого года, когда она официально приняла выдвижение в качестве своего кандидата на президентских выборах, Харрис публично объявила о продолжении поддержки Украины со стороны США в случае ее победы.

Однако главным вопросом, определяющим политику США в отношении Украины, останутся отношения США с Россией. Таким образом, если демократы останутся у власти, ведущим фактором политики США по-прежнему будет страх перед эскалацией со стороны России и "провоцированием" ее на распространение конфликта на страны НАТО. По этой причине Харрис продолжила бы сохранять существующие санкции и вводить новые, но, вероятно, не пошла бы на значительное увеличение военной поддержки Украины, что дало бы ей преимущество на передовой.

Продолжению военной поддержки будет препятствовать ослабление поддержки Украины американской общественностью — в настоящее время только 19% опрошенных считают, что масштаб помощи недостаточен, 26% — что он достаточен, а 29% указывают на то, что поддержка слишком велика. Также неясно, удастся ли Харрис убедить конгресс принять еще один пакет помощи. Косвенно на ее позицию также могут повлиять прогрессивные демократы, которые в течение многих лет выступали за сокращение оборонного бюджета и подчеркивали превосходство дипломатии над военными решениями. Сочетание этих факторов может, с одной стороны, побудить потенциального нового президента попытаться найти компромисс для прекращения конфликтп, призвав Россию и Украину провести мирные переговоры, а с другой стороны, призвав европейских союзников взять на себя больше ответственности за военную и экономическую безопасность Украины.

Подход, обозначенный Трампом и Вэнсом

Трамп повторял, что в случае победы на выборах он положит конец конфликту между Россией и Украиной в течение 24 часов, еще до того, как придет к власти. Его слова следует рассматривать как предвыборную риторику, но они, тем не менее, указывают на то, что Трамп постарается как можно скорее прекратить конфликт, что сейчас потребовало бы от Украины далеко идущих уступок. Он критически относился к продолжающейся поддержке Украины, хотя в конечном счете не призывал республиканцев блокировать пакет помощи, принятый конгрессом в апреле. Кандидат в вице-президенты от республиканской партии, сенатор Дж.Д. Вэнс последовательно выступал за прекращение поддержки Украины, заявляя, что это не в интересах США.

Возможная вторая администрация Трампа, скорее всего, попытается заставить Украину и Россию начать мирные переговоры как можно скорее, оказывая на них политическое и экономическое давление и угрожая приостановить оказание помощи Украине. В то же время существовал бы риск того, что, возможно, в отличие от администрации Харрис, позиция США в отношении потенциальных украинско-российских переговоров не была бы согласована с союзниками по НАТО. США могут даже приостановить военную помощь Украине на том основании, что они не хотят вмешиваться в переговоры, оставив решение этого вопроса европейским странам. Кроме того, США отношениям с Украиной во время второго президентского срока Трампа могут помешать действия и заявления, сделанные во время его первого президентства. Затем он попытался оказать давление на президента Украины (с истекшим сроком полномочий. — Ред.) Владимира Зеленского, чтобы тот начал антикоррупционное расследование в отношении сына Байдена Хантера, и в итоге был подвергнут процедуре импичмента со стороны конгресса.

Украине предстоят президентские выборы в США

Украинские власти любой ценой пытаются избежать ситуации, при которой помощь их стране станет предметом внутриполитического спора во время избирательной кампании в США, поскольку это может привести к ее сокращению или отказу в предоставлении. Независимо от исхода выборов, приоритетом Украины будет обеспечение долгосрочной военной и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов. С этой целью украинские власти пытаются поддерживать регулярные контакты с представителями обоих кандидатов в президенты. В июле этого года, вскоре после неудавшегося покушения на Трампа, Зеленский провел с ним телефонный разговор. В свою очередь, глава администрации Зеленского Андрей Ермак разговаривал по телефону с советником Харрис по национальной безопасности Филом Гордоном вскоре после того, как Байден отказался от переизбрания. Украинское правительство также пытается заручиться поддержкой фракций из обоих политических лагерей США, принимая у себя в Киеве делегации как крайне правых консерваторов-республиканцев, так и левых прогрессистов-демократов.

Украина ожидает, что каким бы ни был исход выборов, новая администрация США, особенно в случае победы Трампа, будет оказывать на нее давление, чтобы заставить вести переговоры с Россией. В результате украинское правительство все более открыто заявляет о своей готовности к переговорам и создает международную коалицию стран, которые поддерживают украинское видение прекращения конфликта — так называемую формулу мира Зеленского. Однако пока им не удалось убедить администрацию Байдена в правильности своего плана. Так, в конце августа этого года президент Зеленский объявил о подготовке украинского "плана победы", который он намерен представить Байдену, а также Харрис и Трампу.

В то же время украинские власти в последние месяцы президентства Байдена работают над тем, чтобы заставить его отказаться от введенных против Украины ограничений на использование западного оружия дальнего радиуса действия для нападения на Россию. Это было одной из целей операции вооруженных сил Украины в Курской области, которая началась в начале августа. По сообщениям СМИ, Украина намерена в ближайшее время представить Байдену список потенциальных целей на территории России.

Перспективы

Приверженность США Украине достигла своего пика при президенте Джо Байдене. Каким бы ни был исход выборов, новая администрация США будет стремиться снизить ее и подтолкнуть своих партнеров в Европе к тому, чтобы они взяли на себя большую ответственность за военную и финансовую поддержку Украины. В то же время она будет стремиться как можно скорее положить конец конфликта, и у Трампа больше шансов, чем у Харриса, заставить Украину начать переговоры с Россией.

Учитывая ограниченные возможности США оказывать давление на Россию, наиболее вероятным сценарием в настоящее время является замораживание конфликта. В этой ситуации Украина будет стремиться сделать как можно меньше уступок России и сохранить как можно большую военную поддержку США для дальнейшего расширения своих возможностей. В то же время существует вероятность того, что в случае провала возможных мирных переговоров США фактически будут вынуждены увеличить военную помощь Украине.

Возможная неспособность новой администрации США проконсультироваться с союзниками по НАТО относительно потенциальных мирных переговоров, включая официальное соглашение между Украиной и Россией, приведет к кризису доверия в трансатлантических отношениях. Неучастие партнеров из США может вызвать законные сомнения относительно целей политики безопасности США в Европе. Это повлечет за собой ухудшение их отношений с США в целом, помимо вопроса о продолжающейся поддержке Украины.