Здравый смысл нового Вьетнама: помним всё, торгуем со всеми, чтим корни. Репортаж собкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой

Вьетнам: бизнес с коммунистическим лицом

Собкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала во Вьетнами. Подробный репортаж о поездке.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

В шумном зале ханойского ресторана на берегу Красной реки собралась разношёрстная деловая компания: вьетнамцы, тайванцы, казахи и я, русская. Вьетнамцы провозглашают громкие тосты за дружбу и активно налегают на русскую водку, несмотря на сорокаградусную жару. Мы с казахами скромно пьём отличное вьетнамское пиво. Я — чужой человек на этом празднике, где отмечают успех некоего делового соглашения. Ханой теперь — новая столица мирового бизнеса, куда съезжаются бизнесмены со всех точек планеты, чтобы заключать самые удивительные, часто секретные сделки, запутанные, как клубок шёлковых нитей, тонких, но прочных. Вьетнамцы прекрасно умеют торговаться, но если дело слажено, слово своё стараются держать. Мне нравится их коммерческое чутьё, находчивость, компетентность, но поражает неразборчивость в связях. И я тут же высказываю эту мысль своему соседу по столику:

— Как вы, люди, пережившие две тяжелейших войны, с французами и с американцами, теперь преспокойно торгуете с ними и называете их своими друзьями?! По-моему, это беспринципность.

Мой сосед лучезарно улыбается.

— Вовсе нет. У нас прекрасная память. Мы ничего не забыли, но как только война заканчивается, нужно немедленно начинать торговать. Наш принцип: превращай бывшего врага в друга. С нашим соседом Китаем мы воевали бессчётное количество раз, последняя война была в 1979 году, а сейчас наш официальный товарооборот с ним свыше 200 млрд долларов. И это не считая приграничной контрабанды. Американцы теперь — наши лучшие торговые партнёры с товарооборотом в 111 млрд долларов. Мы богатеем.

Во Вьетнаме мирно уживаются все религии

— Но в войне с США погибло около трёх миллионов вьетнамцев! Ваших людей жгли напалмом, у вас множество инвалидов, ваши земли отравлены гербицидами. Американцы до сих пор не принесли извинений. И вы называете их партнёрами?!

— Но мы победили американцев, а теперь торгуем. Видите ли, в нашей маленькой стране сейчас проживает свыше 100 млн человек. И у нас нет соседей, с которыми в прошлом не было бы войн и конфликтов. Вы предлагаете нам закрыться от мира? Это непрактично. Мы сейчас самая быстро растущая экономика мира.

Ханой

От этого беспощадного здравого смысла на меня веет холодом. А как же мы, русские, которые так бескорыстно и благородно помогали вьетнамцам во время войны? Когда меня везут в гостиницу ночью, хозяин праздника, заметив моё мрачное настроение, говорит: "Я тебя специально пригласил. Всё идёт, как надо, пусть и трудно. Тайвань и Казахстан. Тайвань производит более 90% полупроводников мирового класса. А что сейчас больше всего нужно России? Сама сообрази. Просто бизнес любит тишину. Тем более во время санкций".

Вечерняя жизнь в Ханое

Эти слова я чаще всего слышу во Вьетнаме. "Не нужно знать слишком много. Не нужно знать, где начинается цепь, звеном которой ты являешься, и где она заканчивается". Иначе говоря, в Азии правая рука не позволяет левой знать, что она делает.

"Хороший работник должен хорошо есть"

Вся жизнь в Ханое протекает на улицах. К вечеру к озеру Возвращённого Меча в поисках намёка на прохладу стекается местный люд.

Вьетнамские пенсионеры танцуют по вечерам

Под музыку танцуют пожилые люди, занимаются аэробикой бойкие старушки и энергичная молодёжь, играют музыканты.

Вьетнамские пенсионеры активно занимаются спортом

Прямо под деревьями ловко стригут клиентов местные цирюльники, а на тротуарах сидят коричневые от солнца старики с видом патриархов и бородками клинышком, как у Хо Ши Мина, сосредоточившись над партией в местные шашки.

Игра в местные шашки

Грациозные девушки в белых шёлковых штанах, длинных цветастых кофтах и в похожих на ракушки шляпах приходят на свидания с молодыми людьми и наслаждаются мороженым и смузи из лучших в мире манго. С пронзительным визгом носятся дети, врезаясь в толпу прохожих. Но на Востоке не принято бранить детей. Дети — это маленькие боги. Вокруг весёлая мешанина красок, острые ароматы стряпни и диковинные интонации чужого для моего уха поющего языка.

Мотоциклы — главное средство передвижения во вьетнамских городах

Всю эту какофонию звуков подогревает рёв бесчисленных мотоциклов (на одном мотоцикле часто едет целая семья — муж, жена и двое детей). Мотобайки — это главное средство передвижения в стране, где автомобиль — всё ещё роскошь. Он просто не удобен во Вьетнаме, где правила дорожного движения не существуют в принципе. Если человек торопится, значит, ему очень надо. А парковаться здесь можно где угодно и как угодно. Главная проблема для пешеходов — как перейти дорогу, чтоб тебя не убили. Нужно двигаться медленно, плавно и уверенно, как корова, в надежде, что тебя не задавят.

Главное во Вьетнаме — это еда

У Ханоя мало времени на сон. Уже ночью со всей страны в столицу Вьетнама ввозят свежайшие продукты со всей страны: лучшую рыбу, мясо, горы ярких сверкающих фруктов, устрицы и ракушки. Всё - самого высшего качества. А уже с шести утра в уличных столовых рабочий люд сможет съесть тарелку знаменитого супа фобо — с говядиной и лапшой.

Во Вьетнаме настоящий культ еды и нет традиций заморозки. Рыбу и мясо просто обкладывают льдом. Еда должна быть сегодняшней — и точка. Город, чьи рынки наполнены всеми дарами моря и земли, испускает сложное благоухание.

Во Вьетнаме культ уличной еды

Люди едят прямо на улицах, сидя на пластиковых стульчиках в кафешках, где экономят на кондиционерах. Обливаясь потом на сорокоградусной жаре, они ловко подхватывают палочками шедевры местной кулинарии, снятые с раскалённых жаровен, и запивают ледяным пивом.

Люди во Вьетнаме едят и работают, работают и едят. Они, наконец-то, не только наелись сами, но теперь кормят соседние страны и зарабатывают свою чашку риса в поте лица своего. Вьетнамцы — одна из самых трудолюбивых наций в мире, и они заслужили звание нового азиатского тигра, которым по праву гордятся.

Как случилось вьетнамское экономическое чудо

В начале 90-х годов всем казалось, что Вьетнаму уже не подняться с колен. Распался Советский Союз, и рухнула поддержка стран социалистического лагеря. Страна пережила десятилетия войн и находилась под жёсткими санкциями. Из-за границы везли утюги, чайники, сковородки.

Коммунистическая партия Вьетнама внимательно наблюдала за ошибками СССР, который с остервенением крушил собственную политическую систему, и сделала выводы. Государство — то же дерево: можно за ним ухаживать, но нельзя выкапывать его из земли, чтобы осмотреть корни.

— Вы начали с гласности, демократии и плюрализма. Но ваша экономика рухнула, — говорит вьетнамский журналист Нгуен Данг Фат. — Мы сделали всё наоборот. Сначала надо выстроить экономику, накормить людей, восполнить дефицит товаров. Началась политика обновления и экономических реформ "Дой Мой".

— Но Коммунистическая партия осталась у власти и держит её крепкой рукой, — замечаю я. — При этом в стране процветают частные предприятия.

— Наш недавно умерший генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг был большим теоретиком. Наша теория — это марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина. Мы развивали теорию рыночной экономики, социальной ориентации, приспосабливая её к условиям Вьетнама, к нашей специфике. Мы извлекли уроки из развала СССР. Наш курс — это сохранение Коммунистической партии плюс рыночная экономика. А также мы проводили хорошую социальную политику. Ведь мы пережили десятилетия войны, много людей погибло, остались инвалиды и бедняки. Всё как у вас в 1990-е годы. В партии шла напряжённая дискуссия: может ли бизнесмен быть коммунистом? Пришли к выводу, что может. Это положительно влияет на экономику. Раньше, при классическом коммунизме, все были одинаково бедные. Теперь у нас социализм с рыночным лицом, но мы отвергаем дикий капитализм. Государственный сектор контролирует все важные отрасли, такие как эксплуатация природных ресурсов. Даже у частных авиакомпаний контрольный пакет находится в руках государства. И большинство руководящих кадров — коммунисты.

— Марксизм-ленинизм — это подлинное достижение человеческой мысли, но он не стоит на месте. Жизнь-то идёт, — говорит филолог-русист, преподаватель русского языка Ву Тхе Кхой. - Я очень люблю фразу Пушкина: "Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют". Ленин знал, что против законов жизни идти нельзя и придумал НЭП (новую экономическую политику). Ему принадлежат прекрасные слова: "За одного хорошего специалиста я отдам десять коммунистов".

Однажды меня спросили: "Нужно ли изучать марксизм-ленинизм на русском языке?" Я ответил: "Обязательно". Не только успехи социализма, успехи СССР полезны для строительства социализма, но и его ошибки и поражения. Практика всегда поправляет теорию. А поскольку марксизм был создан на основе европейского общества и европейской экономики, нужно в него добавить ещё и развитие общества и экономики в странах Азии. Идея коммуны, где все равны и где живут по своим потребностям, родилась не на Западе, а на Востоке. И приоритет общего над личным.

Азиатский социализм и в самом деле оказался устойчив и процветает. Трудно сказать, что Вьетнам не производит. Морепродукты, рис, фрукты, одежду, обувь, телефоны, автомобили, электронику, полупроводники (!), электромобили и даже электромотоциклы. (Государство всячески поощряет покупку "зелёной" техники. Есть даже популярное такси, которое использует только электромобили.) Скорее всего, ваша футболка, ваш смартфон и модные кроссовки сделаны во Вьетнаме. Крупнейшие мировые компании:

Samsung,

Panasonic,

Canon,

Nokia,

Sony,

Siemens,

Honda,

Toyota,

Nike,

Adidas, —

открывают здесь свои фабрики.

Вьетнам, действительно, становится мировым сборочным цехом, как когда-то Китай, и развивает такие современные отрасли, как информационные технологии и цифровую экономику. Вьетнамцы занялись даже кораблестроением! Рост ВВП в 2022 году составил 8,02%! А по рейтингу роста благосостояния и богатства аналитики ставят Вьетнам на первое место в следующем десятилетии. Главное его преимущество — золотая структура населения, где много молодых, старательных и легко обучаемых людей. Хорошей зарплатой считается 400 долларов (10 млн вьетнамских донгов).

Вот что рассказывает о рецепте вьетнамского экономического чуда доктор экономических наук Нгуен Тьи Там:

— Сегодня в Тихоокеанском регионе Вьетнам выступает как лидер.

Во-первых, у нас недорогая, но квалифицированная, умная рабочая сила. Во-вторых, мы улучшили инфраструктуру: дороги, аэропорты, порты. Всё это облегчает ввоз и вывоз товаров за границу и по стране. В-третьих, у нас проводятся реформы административного управления. Например, я хочу сделать инвестиции. Раньше это был очень сложный путь от идеи до воплощения. Сейчас всё делается в одном окне, все вопросы, связанные с выделением участка, с налогами, заводом, строительством решаются очень оперативно, без всяких придуманных махинаций и бюрократических проволочек. Всё очень прозрачно: тебе помогают, подсказывают, создают условия для быстрого разрешения вопросов, связанных с тем или иным инвестиционным проектом.

Стремительно растущая экономика и стабильная политическая система привлекают во Вьетнам не только инвесторов со всего мира, но и крупнейших политических лидеров. Менее чем за год страну посетили сразу три президента сверхдержав:

США, Китая и России.

Почему всем нужен Вьетнам

— Вьетнам можно сравнить с девушкой, которая обладает не только красотой, но и богатой недвижимостью, — говорит полковник Нгуен Минь Там, экс-директор центра обработки данных Академии народной безопасности. — Главный фактор — это географическое положение Вьетнама. Оно делает его важным перекрёстком и позволяет ему контролировать доступ к морям и океанам, включая Южно-Китайское море. Это стратегическое местоположение позволяет Вьетнаму наблюдать за торговыми путями между Восточной Азией, включая Китай, Японию, Корею, и остальным миром, куда входят Дальний Восток, Австралия, Индия, страны Африки. Именно поэтому многие войны в истории Вьетнама были связаны с его стратегическим положением и попытками великих держав контролировать его территорию. Вьетнам успешно защищал свою независимость и территорию, что способствовало формированию национального духа и упорства вьетнамского народа. Мы вели успешные войны против многочисленных захватчиков, включая Китай, Францию и США. Как и русский народ, мы очень честные и упрямые люди, нам присущ героизм, и мы дорожим свободой.

Как известно, география — это судьба.

— Вьетнам интересен США по двум аспектам, — говорит военный эксперт полковник Ле Тхе Мау. — Идёт жёсткое соперничество между США и Россией, в центре внимания которого находится украинский кризис. Между США и Китаем также идёт всестороннее стратегическое соперничество. В соперничество с Россией и Китаем США пытаются привлечь страны всего мира, в том числе Вьетнам, для того чтобы формировать антироссийский и антикитайский фронт. И Вьетнам тут особенно важен из-за своего выгодного геополитического положения. США сейчас стремятся использовать Вьетнам как инструмент не только против Китая, но и против России.

Для своей внешней политики полного нейтралитета Вьетнам изобрёл изысканный термин "бамбуковая дипломатия". Объясняя простым языком, это умение сидеть на множестве стульев и проявлять изумительную гибкость, превращая врагов в партнёров.

Полковник Нгуен Минь Там сложил целую оду "бамбуковой дипломатии":

— Это искусство, выработанное на основе тысячелетней истории вьетнамского народа. Самая важная особенность бамбука, что корни его глубоко уходят в землю, стебель прочный, а ветки гибкие. Это символизирует внешнюю политику Вьетнама, основанную на тысячелетней традиции, которая сочетает независимость, свободу и суверенитет с приоритетом национальных интересов. Ствол бамбука символизирует стойкость и непоколебимость вьетнамского народа, вооружённого марксистско-ленинской идеологией, идеями Хо Ши Мина и культурными традициями. Ветви бамбука могут колебаться на ветру, но их сложно сломать.

Принцип "бамбуковой дипломатии" означает принцип четырёх "не":

Не участвовать в военных союзах. Не вступать в союзы с какой-либо страной против третьей страны. Не разрешать иностранным государствам иметь военные базы на территории Вьетнама или использовать территорию Вьетнама для нарушения суверенитета третьей страны. Не использовать жёсткую силу или угрозу её применения в международных отношениях.

Несмотря на всю свою пластичность и дипломатическую изворотливость, Вьетнам внимательно наблюдает за войной между Россией и НАТО.

Почему Россия ушла из Вьетнама

Во Вьетнаме ещё стоит у власти поколение людей, которое когда-то боготворило Советский Союз. Любой вьетнамец средних лет помнит, как русские зенитчики угощали детей конфетами, а подростков — сигаретами. А большая часть старой партийной и военной элиты и 90% миллионеров в стране имеют советское образование.

— Вьетнамский народ всегда будет помнить бесценную помощь, оказанную СССР, — говорит полковник Нгуен Минь Там. — Вьетнам стал единственной страной в мире, сбившей десятки американских бомбардировщиков Б-52. Но это только половина истины. Вторая половина — тот факт, что это произошло благодаря советским ракетам С-75, истребителям МиГ-21 и зенитной артиллерии КС-19, которые уничтожили эти "летающие крепости". Советский генерал Анатолий Хюпенен однажды сказал: "Мы передали наше оружие в золотые руки наших вьетнамских товарищей". Но золотые руки принадлежат и советским инженерам, которые смогли вычислить локации бомбардировщиков Б-52 по радару, что способствовало их уничтожению.

Множество важных объектов, созданных при помощи СССР, такие как гидроэлектростанции Хоабинь, Тхакба, Чиан, Яли, порт Хайонг, нефтяные платформы совместного предприятия "Вьетсовпетро", до сих пор играют важную роль в нашей экономике. А для нашей армии вы подготовили десятки тысяч вьетнамских офицеров в различных областях, от штабных командиров до технических войск. Я сам окончил волгоградскую академию МВД России.

— Вьетнамцы живут и действуют согласно пословице "Каждый раз, когда пьёшь воду, вспоминай источник", и русские всегда могут рассчитывать на нашу благодарность, — говорит полковник Ле Тхе Мау. — Но после распада Советского Союза вектор развития России был ориентирован на Запад. А Запад никогда не принимал Россию как суверенного партнёра, не позволял России развиваться как суверенное государство. Только с 2022 года вы разворачиваетесь на Восток.

— То есть мы слишком поздно возвращаемся? — спрашиваю я.

— Не только слишком поздно. Очень много россиян не знают, как можно развивать сотрудничество с Вьетнамом, они не знают, что Вьетнам сейчас очень изменился. Есть стереотип, что Вьетнам — как и раньше, бедная страна.

Уход России в 1990-е годы стал в полном смысле шоком для Вьетнама. Нас отсюда никто не гнал. Нас любили, нас считали спасителями и лучшими друзьями. До сих пор 80% вооружения вьетнамской армии российского производства.

Азиаты — люди вежливые, они никогда не скажут вам в лицо, что вы — форменные идиоты. Но даже вьетнамцы называют наш уход с крупнейшей советской военной базы в Камрани величайшей ошибкой.

— Камрань — это лучший глубоководный порт в мире на Тихом океане! — восклицает вьетнамский журналист Нгуен Данг Фат. — Вы представляете его стратегическое значение сейчас? Во время войны это был американский порт, а когда американцы ушли, Советский Союз отремонтировал старый порт и построил целый городок. Если б Россия захотела сохранить его, Вьетнам бы согласился. В настоящее время шесть подводных лодок, которые мы купили у России, базируются в этом порту. Но в первые годы при Борисе Ельцине Россия стала слабой. Она забыла друзей и хотела хороших отношений с США, но результаты получились обратными.

Как во Вьетнаме относятся к специальной военной операции

— Я за правду, — говорит дипломат Нгуен Тьи Там. — Это не Россия завоёвывает Украину. Россия прекращает попытку Запада использовать Украину против России. Смотрите, кто с кем сейчас воюет. Это война НАТО во главе с США против России на Украине. Если бы воевали только Россия и Украина, за три дня вопрос был бы решён.

России нужен спокойный мир, чтобы НАТО не продвигалось на Восток, чтобы была государственная, стратегическая безопасность. Больше ничего Россия не хочет. Дайте ей спокойно жить. Нет. Разрушили СССР. Сейчас хотят разбить и Россию, расчленить её, чтобы её, единой и мощной, не было больше на карте мира. Если Украина станет нейтральным государством, то наступит мир.

— В 1979 году мы ввели две армии на территорию Кампучии (Камбоджи) и дошли до Пномпеня, чтобы сражаться с режимом красных кхмеров. Это что, была агрессия?! — восклицает филолог-русист, профессор Ву Тхе Кхой. — Весь мир тогда называл нас агрессорами, кроме России. Сейчас нас камбоджийский народ называет освободителями, спасшими их от геноцида. Мы не могли не ввести войска в Камбоджу. Как и Россия не могла не начать специальную военную операцию. Ей приставили нож к горлу.

— Это первая мировая гибридная война Запада во главе с США против России, — говорит полковник Ле Тхе Мау. — Так можно сказать, потому что она основана на трёх критериях.

Цель войны: Запад хочет нанести России стратегическое поражение, уничтожить её как препятствие на пути США к мировому господству. Способы ведения войны. В гибридной войне противник использует все средства борьбы: военные, экономические, политические, культурные. Они уже отключили Россию от мировой системы экономики, а западные страны выслали около 400 российских дипломатов. Третий критерий: число стран, участвующих в войне. Уже около 60. Количество стран-участниц в этой войне уже сравнимо с числом участников Первой и Второй мировых войн.

Вьетнамская военная элита внимательно следит и за нашими победами, и за нашими поражениями. Военные отлично помнят, как надо воевать с американцами. Профессор университета Нгуен Кань Тоан ушёл на фронт ещё студентом Ханойского университета. Вместе с ним ушли на фронт ещё 3000 студентов из семи университетов. Нгуен Кань Тоан был командиром взвода и много раз был ранен и контужен.

— Без хорошей разведки нельзя выиграть войну, — говорит он. — Когда север Вьетнама воевал с проамериканским югом, у нас повсюду были свои люди на юге, тем более мы говорим на одном языке. Вы тоже можете глубоко внедриться в русскоговорящую Украину. Ошибки разведки дорого вам стоили. Сначала вы были застигнуты врасплох Минскими соглашениями, что позволило США и НАТО укрепить Украину и массово ввезти туда современное вооружение и технику. Потом был отвод войск из Киева, Харьковской области, из Херсона. Война также привела к демонтажу значительной части разведывательного аппарата России особенно в Европе, как раз тогда, когда это больше всего нужно. Ваша агентура попала под пристальное внимание и международное контрразведывательное сотрудничество против деятельности российской разведки. Но вы учитесь на собственных ошибках. Хотя по-прежнему реакция России достаточно медленная и субъективная. Вы легко верите в скрытые договорённости между Россией и Западом.

Чем Вьетнам может помочь России

Алтарь Духу Удачи

Вьетнамцы — материалисты и прагматики. Даже к своим богам они относятся со здоровым практицизмом. В каждом магазинчике или офисе стоит алтарь Духу Удачи и Духу Земли, богато украшенный цветами и гирляндами лампочек.

Чай для богов, который наливают каждое утро

Но духов тоже надо кормить и поить. Их наряжают, зажигают благовонные палочки, делают им подношения в виде фруктов, сладостей, сигарет, алкоголя, каждое утро наливают им свежий чай.

Религия и социализм отлично уживаются. Алтарь в рабочем офисе

Тот же практицизм действует во всех сферах жизни. Нельзя что-то получить, чем-то не пожертвовав. Да в той же в торговле с Россией, которой позарез нужен "серый импорт", вьетнамцы действуют с оглядкой. Им вовсе не улыбается попасть под вторичные санкции западных "божков", которых тоже нужно задабривать и подкармливать. Поэтому все дела между Россией и Вьетнамом идут теперь подземными ходами. Им меньше всего нужна публичность. Тише едешь, дальше будешь.

Буддизм и социализм отлично уживаются друг с другом

— Вы не найдёте сейчас цифр нашего товарооборота в публичном пространстве, — говорит торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов. — В связи с санкциями они просто закрыты для прессы. И обе стороны это устраивает. Все крупные вьетнамские банки работают с иностранными партнёрами, которые давят на них. Но в последние годы мы переходим на взаиморасчёты в местных валютах.

А вот в политике Вьетнам действует куда решительнее и громче. Он официально не признаёт санкции, введённые против России, и выступает против резолюций ООН, осуждающих нашу страну. Президента Путина принимали в стране с великими почестями.

— На нас постоянно оказывают давление, — говорит вьетнамский журналист Нгуен Данг Фат. — Например, когда Россия начала специальную военную операцию, Генеральная ассамблея ООН, Совет Безопасности сразу провели заседание. В Ханое послы из Европейского союза, из США ходили в наш МИД, требовали, уговаривали поддерживать резолюцию Запада против России. Или когда Путин собирался сюда с визитом, США, другие послы сразу подняли вопрос: "Международный суд в Гааге дал ордер на арест Путина. Почему Вьетнам принимает его?"

Мы ответили, что Россия — наш партнёр, Путин — наш друг.

— Многое в российско-вьетнамских отношениях изменится к лучшему с приходом к власти нового президента страны То Лама, — уверен вьетнамский дипломат Нгуен Тьи Там.

— Почему? Потому что и он, и Путин — силовики? То Лам возглавлял органы госбезопасности, его отец — герой Вьетнамской войны, — замечаю я.

— Нет, мне больше нравится ваше выражение "консервативный патриот". Именно такой лидер нужен сейчас Вьетнаму. Между Путиным и То Ламом личные хорошие отношения, они друг другу симпатизируют. То Лам сейчас — и президент, и генсек, и у него есть возможность поднять перед руководством страны вопрос об улучшении, обогащении отношений с Россией. Например, сделать торгово-экономические и инвестиционные взаимосвязи более конструктивными и реальными. И вьетнамская элита прекрасно осознаёт, что в мире идёт новая холодная война. И в отношении Вьетнама тоже. Политическое руководство страны об этом знает, поэтому дипломатический курс и политика Вьетнама уже определены в решениях нашей партии: мы не выбираем лагерь, мы не выбираем союзника или противника. Мы за правду и справедливость.

Фото автора репортажа Дарьи Асламовой