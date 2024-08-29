В Германии на выборах в лантаги в землях бывшей ГДР победят партии, отстаивающие национальные интересы, а не интересы США.
В воскресенье, 1 сентября, в ФРГ пройдут парламентские выборы в Саксонии и Тюрингии, а 20 сентября — в Бранденбурге — землях бывшей ГДР. Согласно опросам общественного мнения, победу одержат консервативная "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ).
Эти две партии, совместно, должны получить не менее 50% голосов во всех трёх регионах. В Тюрингии, согласно прогнозам, они наберут до 65%, при этом AдГ займёт первое место с результатом около 30%. Причём это будет не протестное голосование, а именно — за выбранную компетентную партию.
Основные правящие партии Германии на федеральном уровне: социал-демократы (СДПГ), "зелёные" и свободные демократы (СвДП), — не котируются в данных регионах. Опросы прогнозируют им суммарный результат около 12% в Саксонии и Тюрингии и 27% в Бранденбурге. "Зелёные" и СвДП могут оказаться вне всех трёх земельных парламентов. Христианские демократы (ХДС), вероятно, разделят второе-третье места с АдГ и АСВ.
АдГ и АСВ объединяет два нарратива во внешней политике:
Во внутренней политике АдГ резко выступает против любой миграции, тогда как левые более к ней лояльны, но за удаление нелегалов из страны. Немецкие СМИ уверены, что резня в Золингене в пятницу, 23 августа, когда мигрант зарезал ножом трёх человек и ранил ещё восемь, сработает на повышение результатов обеих партий на предстоящих выборах.
Антимигрантскую повестку пытается сейчас эксплуатировать СДПГ, но немцы не верят обещаниям правящей коалиции Олафа Шольца о "масштабных депортациях" нелегалов, поэтому СДПГ может вообще не попасть в ландтаги Тюрингии и Саксонии.
АдГ и АСВ отстаивают приоритет развития экономики страны перед другими вопросами, например, помощи Украине, поэтому считают, что надо возвращаться к сотрудничеству с РФ, а также отрицают "гендерное разнообразие" и выступают против размещения американских ракет на территории Германии.
Какое влияние на Германию окажет победа "внесистемных" партий, которые сегодня преследуются в государственных СМИ?
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Са́ра Ва́генкнехт (нем. Sahra Wagenknecht; род. 16 июля 1969, Йена, ГДР) — немецкий журналист и политический деятель. Лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт», депутат бундестага. В прошлом — депутат Европейского парламента, член фракции ЕОЛ/ЛЗС (2004—2009), председатель парламентской фракции Левой партии (2010—2019). Принадлежит к богатейшим депутатам Германии. Доктор политологии.
«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — правая/ультраправая политическая партия в Германии, основанная 6 февраля 2013 года. По итогам выборов 24 сентября 2017 года стала третьей по численности партией в бундестаге. Партию описывают как немецкую националистическую и евроскептическую. На предстоящих в 2025 году выборах в бундестаг АдГ планирует впервые выдвинуть кандидата на пост федерального канцлера.
Тюрингия (нем. Thüringen), официальное название — Свободное государство Тюрингия или Республика Тюрингия (нем. Freistaat Thüringen), () — земля в восточной части Германии. Тюрингия известна как «Зелёное сердце Германии». Столица — город Эрфурт. Наряду c Саксонией является одной из наиболее экономически развитых федеральных земель на востоке Германии (в бывшей Германской Демократической Республике).
Ни́жняя Саксо́ния (нем. Niedersachsen [ˈniːdɐzaksn̩], н.-нем. Neddersassen, ) — земля Германии. Столица — город Ганновер.
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