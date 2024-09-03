После взрыва "грязной бомбы" на поражённой территории невозможно будет жить несколько десятилетий — политолог Пётр Колчин

Политолог: "Украина ударит по своей территории и обвинит в этом Россию"

Минобороны России заявило, что, по имеющейся у него информации, Украина создаёт "грязную бомбу". О сценариях и последствиях применения этого оружия специально для Pravda.Ru эксклюзивный комментарий политолога Петра Колчина.

— На ваш взгляд, технологически сложно создать "грязную бомбу" и сколько на это может уйти времени?

— Для производства "грязной бомбы" необходимо топливо, используемое, в том числе, в мирном атоме. Как мы знаем, Украине в наследство от Советского Союза досталась довольно развитая индустрия, атомная электроэнергия, которая за многие десятилетия хоть и пришла в упадок, но тем не менее топливо там было.

По разной информации, на территорию Украину свозилось отработанное топливо из стран Запада. Это отработанное топливо от ядерных установок может быть использовано и при создании "грязной бомбы".

Технологией её создания владеют страны Запада, конечно, они поделятся ею со своими киевскими вассалами. По оценкам экспертов, такая бомба может быть сделана за несколько месяцев, зависит от того, насколько западные специалисты к этому будут причастны.

Сценарии развития ситуации с "грязной бомбой"

— Предположим, они создали эту бомбу. Без санкций Зеленского её применить невозможно. Какую провокацию готовит Зеленский: он хочет взорвать заряд на Украине и обвинить в этом Россию или использовать бомбу на нашей территории?

— Нужно рассматривать сразу несколько сценариев.

Атака территории России "грязной бомбой" будет воспринята всем мировым сообществом как акт агрессии, сравнимый с трагедиями Хиросимы и Нагасаки, что, в свою очередь, окончательно оттолкнёт от Украины все страны, кроме её закадычных спонсоров.

При этом и НАТО придётся очень сильно объясняться, откуда у Киева это оружие и почему он его использует. Нужно понимать, что такие провокации Киев не может исполнять в одиночку. На каждую акцию должна быть санкция сверху, как мы это, в принципе, и видели в случае атаки на Курскую область.

— Неужели европейские кураторы киевского режима разрешат нелегитимному президенту взорвать такую бомбу, ведь очевидно, что радиоактивное облако может отнести ветром на территорию европейских стран?

— Я не склонен считать, что Киеву в принципе могут дать возможность сделать это. Но тем не менее как раз нелегитимный статус Зеленского для Запада в этом плане очень удобен, потому что можно с лёгкостью умыть руки при любом удобном случае, сказав, что "это нелегитимный узурпатор, который сам что-то решил и предпринял, а мы тут ни при чём". В том раскладе сил, который мы видим, сейчас более вероятен удар по территории Украины с целью обвинить в этом Россию.

Возможные последствия взрыва "грязной бомбы"

— Какой вред людям и природе может нанести такая "грязная бомба"?

— Конечно, сразу вспоминаются катастрофы в Чернобыле, в Припяти, потому что формат поражения очень похож: отравление почвы, отравление воды.

Фактически на поражённой территории несколько десятилетий невозможно будет жить.

Конечно, многое зависит от наполнения бомбы и от технологии, но тем не менее это принесёт огромный урон в первую очередь территорию, гражданскому населению, экосистеме и природе, а не военным объектам. Область поражения может достигать тысяч километров.

— Каким будет, на ваш взгляд, ответ России на такую чудовищную провокацию?

— Использование данного оружия — это не только переход красных линий, обозначенных Россией, но и нарушение одного из основополагающих международных договоров ООН о неприменении и нераспространении оружия. Конечно, в первую очередь это вызовет огромную мировую реакцию. И, конечно, ответ России может быть совершенно разным.

Я бы не допускал ответного применения ядерного арсенала, но тем не менее у нас есть возможности и неядерно нанести киевскому режиму непоправимый урон.

Если, применив уже известные средства вооружения, мы практически уничтожили энергосистему, военную машину Киева, то применение более тяжёлых бомб сможет уничтожить и логистическую, и транспортную, и экономическую системы. Уничтожение энергетики фактически парализует страну, экономику, военную машину, что, в принципе, будет фактически означать конец эффективного функционирования этого слаженного механизма.

— Киевский режим пытается атаковать Запорожскую, Курскую атомные электростанции. Если рассматривать негативный сценарий, насколько в принципе опасны возможные аварии?

— Это очень сильно зависит и от непосредственно "грязной бомбы", и от аварии на конкретной станции. Как мы видели в случаях Фукусимы и Чернобыля, объёмы и площади поражения могут быть разные. Зависит от характера повреждения и применяемых мер по предотвращению катастрофы. В данном случае очень сложно прогнозировать масштабы. Но тем не менее, по заявлениям экспертов, не стоит ожидать чего-то большего, чем Чернобыльская АЭС. Атомные технологии всё-таки эволюционируют, и есть возможности предотвращения угрозы.

Что делать населению

— Если вдруг произошло заражение местности, что надо делать людям, которые оказались в этой зоне, как им защитить себя от радиации?

— В первую очередь необходимо следовать тем установкам, которые будут выдавать гражданские власти. Я уверен, что ещё с советских времён у нас есть отработанная система в случае угрозы радиоактивного заражения.

Не подаваться панике; следовать всем указаниям властей; выполнять все порученные меры, связанные с эвакуацией, принятием необходимых медикаментов.

Система гражданской обороны в России функционирует, и в случае серьёзных вызовов она мобилизуется и эффективно противостоит всем возможным вызовам. Как показал опыт в Курской области, буквально за несколько часов могут быть развёрнуты пункты размещения и проводиться эвакуация.

Куда смотрит МАГАТЭ

— Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещал Курскую область, но не сказал ничего внятного. Я уже не говорю про его посещение Запорожской атомной электростанции, где он в упор не видит, что киевский режим постоянно атакует эту станцию беспилотниками. На ваш взгляд, какова сейчас роль МАГАТЭ в мире, какой авторитет у этой организации?

— МАГАТЭ вынуждена балансировать на грани интересов.

Тем не менее эта организация ведёт довольно крупную непубличную дипломатическую работу, связанную с нивелированием рисков, с противостоянием устремлениям нанести урон ядерной энергетике и соответствующей инфраструктуре.

Поэтому несмотря на то, что публично МАГАТЭ очень скромно себя ведёт, стоит ожидать, что именно за закрытыми дверями представители организации очень интенсивно доносят существующие риски до новоевропейских и американских политиков. Конечно, в первую очередь ситуация опасна для Европы, потому что она непосредственно граничит с опасной зоной.

— Вы считаете, европейцы слышат МАГАТЭ и пересматривают свои планы, касающиеся радикальных замыслов Зеленского?

— Я думаю, европейцы слышат МАГАТЭ, но зачастую мало что могут с этим делать, потому что Соединённые Штаты настроены очень агрессивно и, как уже не раз, задвигают интересы своих европейских союзников подальше.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ, англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основание в 1957 году. Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия) — Венский международный центр.

Радиологи́ческое ору́жие — разновидность оружия массового поражения (ОМП), использующая в качестве основного поражающего фактора ионизирующее излучение радиоактивных материалов, помещённых в оружие, либо образовавшихся под действием, например, облучения изначально нерадиоактивных материалов (к примеру, кобальта, становящегося кобальтом-60 от облучения нейтронами, или крайне слаборадиоактивного висмута, превращающегося в крайне опасный полоний-210), нейтронным излучением в результате ядерной или термоядерной реакции. == Описание == Самый простой вариант радиологического оружия — «грязная бомба», состоящая из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Конкретное исполнение бомбы может быть различным в зависимости от количества и свойств исходного материала. Одним из вариантов «грязной бомбы» может быть намеренный подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

Ава́рия на АЭС Фукуси́ма-1 — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), произошедшая в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.