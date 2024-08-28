Паника царит везде на Украине из-за обрушения фронта ВСУ в Донбассе

Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе

4:40 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

На Украине царит хаос и паника в связи с обрушением фронта ВСУ в Донбассе. Зеленский и команда обвиняют военных, военные — Зеленского, внутри армии солдаты обвиняют командиров, и наоборот.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

ВСУ сдают города в пику Зеленскому

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источник в генштабе, что в ВСУ считают курскую операцию "предательством Зеленского и Сырского" и не хотят умирать за авантюры политиков. Именно поэтому — в пику им — "целые города сдают за три дня, а раньше неделями держали одно село".

"Командиры не могут понять, зачем нам кусок российской территории, куда отправили лучшие бригады и технику в тот момент, когда на покровском направлении нет снарядов и резервов", — пишет "Резидент".

Целые подразделения ВСУ, по данным его источника, оставляют позицию и отходят, "чтобы не попасть под каток противника, который только усилил нажим, а не перебросил силы на курский фронт".

Зеленский креативно пошёл на "договорняк" с Москвой

Но есть и другая версия. Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что у командиров ВСУ был приказ об отступлении.

Владимир Зеленский специально "под прикрытием курской авантюры начал подготовку к ранее договорённым кулуарным соглашениям, где принял предложение об отказе от территорий" таким вот замаскированным путём — не росчерком пера, а отступлением.

И командиры никудышные в ВСУ, и солдаты

Между тем командиры ВСУ катят бочку на своих солдат, они говорят, что "плохо обученные новобранцы способствуют потере украинских территорий на восточном фронте". Они "не умеют стрелять и бегут с поля боя", пишет Associated Press.

"Некоторые новобранцы не хотят стрелять. Они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь… Вот почему наши люди гибнут", — цитирует агентство расстроенного командира батальона 47-й бригады ВСУ.

Командиров, в свою очередь, критикует один из авторов натовского паблика Deepstate:

"Полный хаос: командование ВСУ, отвечающее за покровское направление, не владеет осведомлённостью о ситуации на поле боя!"

Зеленский уверен, что военные виноваты в срыве его замыслов

Зеленский дискредитирует ВСУ в глазах населения. Его рупором является депутат Марьяна Безуглая, которая публично называет командующего Александра Сырского и генштаб ВСУ виновными в провале под Очеретиным и дальше. Она сообщает в соцсети, что лично побывав в Селидове, убедилась, что окопы пусты:

"В эти сутки россияне зашли в Селидово. Неделю тому назад я вышла на окраине Селидова в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. Я вошла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. Я прошла под землёй и вышла в поле. За полем уже были русские".

Она жалуется, что с Селидова была снята опытная бригада, а на её место поставили неопытную часть.

Такой раздрай в верхах усиливает панику в низах, как и призывы срочно эвакуироваться. Сообщается, что из Мирнограда, Покровска, Селидова и даже Украинска уже бежали власти.

Паника у спонсоров Зеленского

Панические настроения будут царить и на заседании совета НАТО — Украина в среду, 28 августа. Зеленский будет просить сделать хоть что-то кардинальное, но ничего не получит, кроме обещаний.

В США идёт предвыборная кампания, там приветствуется только внутренняя повестка. У европейцев предел возможностей достигнут. Неслучайно Польша, главный ястреб ЕС, отказалась поставлять Украине МиГи и ввязываться в авантюру со сбиванием российских БПЛА и ракет над украинской территорией.

Панические настроения на Украине усилятся со взятием Угледара, после города до реки Днепр нет никаких особых укреплений.

Однако не будем преуменьшать мастерство и опыт ВС РФ, которые своими действиями, мужеством и упорством и привели ВСУ к панике.

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Уточнения

Наступле́ние — основной вид военных (боевых) действий, основанный на атакующих действиях, в форме боёв, операций и сражений формирований вооружённых сил того или иного государства или союза государств. Применяется для разгрома формирований противника (уничтожения (пленения) его живой силы, уничтожения (захвата) вооружения и военной техники) и овладения важными оборонительными районами, рубежами и объектами на территории занятой противником.

Па́ника пани́ческий стра́х — внезапное чувство страха, настолько сильное, что подавляет логическое мышление. Паника может возникать у отдельных людей или проявляться в больших группах в качестве массовой паники.

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