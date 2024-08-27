Арест Дурова, вторжение ВСУ в Курскую область, социальный кризис в Европе — всё для того, чтобы "послать народ в окопы". Мнение политолога Соколова

Политолог: "Арест Павла Дурова ставит под удар свободу слова в мире"

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Во Франции в аэропорту "Ле Бурже" был задержан основатель Telegram Павел Дуров. О том, к каким последствиям для Европы и мира может привести арест предпринимателя-миллиардера, Pravda.Ru поговорила с геополитиком, членом-корреспондентом РАЕН Константином Соколовым.

— По прилёту в Париж арестовали основателя Telegram Павла Дурова, и без санкции премьер-министра Франции Макрона этого не могло произойти. Какую, на ваш взгляд, цель преследовал Макрон, отдавая такое распоряжение?

— Эту цель можно рассматривать в двух плоскостях.

Все спецслужбы и военные службы мира предупреждены, что с Россией идёт война и относиться к этому надо соответственно.

С военной точки зрения Павел Дуров обладает бесценными возможностями: через Telegram можно вести конфиденциальные переговоры. И все понимают, что оперативно-тактическое значение этой информации колоссально.

Если брать шире, то сейчас идёт не просто война, а гибридная война, в рамках которой проводятся переговоры куратора со своими исполнителями на местах, организуются массовые акции, координируются подрывные действия. Влияние Telegram на события, происходящие в мире, очень велико.

Французские власти выдвигают Дурову странные обвинения в том, что он якобы помогал распространять через Telegram наркотики, пропагандировал педофилию. Но мы же прекрасно понимаем, что социальные сети невозможно так контролировать. Существуют специальные службы, которые отсеивают подобные сообщения, блокируют их, владелец не может отвечать за то, что простой человек пишет в мессенджере.

— Сейчас ширится международная поддержка Павлу Дурову, по этому поводу высказался известный американский журналист Такер Карлсон, Илон Маск прямо осудил его арест. На ваш взгляд, могут ли отпустить Павла Дурова под залог, ведь он всё-таки крупный предприниматель и миллиардер?

— Мне представляется, что такая возможность есть. Почему ширится поддержка? Все прекрасно понимают, что арест Дурова — это лишь первый очень серьёзный шаг по закручиванию гаек в отношении свободы слова.

Сейчас конфиденциальность информации, как и конфиденциальность средств связи, в корне нарушена. Нас могут прослушивать где угодно, брать наши персональные данные, даже говорить от нашего лица, потому что технически возможно подделать наш голос.

— Вы имеете в виду так называемые дипфейки?

— Совершенно верно. Поэтому возникший реальный канал конфиденциальной связи между любыми субъектами в мире — это серьёзный шаг в сторону расширения свободы слова, и он совершенно не приемлем для тех, кто борется за мировое господство. Борьба вокруг Павла Дурова будет достаточно ожесточённой, исход предсказать трудно. Полагаю, за него вступятся люди, связанные со средствами массовой информации, которые хотят остаться в информационном поле, а не становиться примитивными пропагандистами в руках безжалостного начальника.

— То есть перестанут быть свободными журналистами?

— Конечно. Надо сказать, что абсолютно свободной журналистики не было никогда — всегда существовали какие-то ограничения. Но сейчас идёт переход к рабскому подчинению.

— Вы согласны с мнением экспертов, которые говорят, что главная цель ареста Дурова — это надавить на него и получить ключи шифрования?

— Безусловно. Если он передаст ключи шифрования, тогда смысл конфиденциальной связи утратится и можно будет прослушивать, контролировать всех интересующих спецслужбы лиц.

— Telegram используют и наши военные, в том числе для шифрования переписки. Как вы считаете, французские власти так осмелели, что арестовали Павла Дурова именно после вторжения в Курскую область ВСУ?

— Это вещи связанные, но здесь важно не само вторжение, а факт расширения территории противостояния. И хотя мы говорим о специальной военной операции, с той стороны все прекрасно понимают, что решается вопрос не взаимоотношений России и Украины, решается вопрос мирового устройства на далёкую перспективу.

В случае поражения Соединённые Штаты сразу потеряют множество вынужденных союзников. Точно так же и Россия в случае поражения может потерять серьёзных союзников, и для неё это будет катастрофа.

Поэтому схватка — экзистенциальная, это антагонистические противоречия, которые не могут разрешиться примитивным компромиссом. Последствия будут на многие годы, даже на поколения вперёд. Поэтому ставки очень высоки.

— В борьбе с Россией не брезгуют уже ничем, в том числе не боятся радикально ограничивать свободу слова, за которую Запад всегда ратовал. Какие последствия для политического климата в Европе принесёт это решение? Что будет с простыми людьми, использующими Telegram?

— Если исходить из того, что схватка будет расширяться, поскольку это глобальное противоречие, то жизнь простого народа в Европе будет ухудшаться. Если человек имеет нормальную работу, обеспечивающую ему привычный уровень жизни, возможность дать детям образование, иметь хорошую медицинскую страховку, захочет ли он променять это на окопы? Вряд ли.

Для того, чтобы народ послать в окопы, сначала надо создать социальный кризис.

Так было и перед Первой, и перед Второй мировой войной. Для того, чтобы набрать комбатантов, нужен кризис. Задумано подорвать экономику Европы для того, чтобы людям стало хуже, и от безысходности они пойдут туда, куда их позовут.

— Как вы считаете, арест Павла Дурова — это сигнал для российских программистов, что теперь нет тихой гавани и везде их ждёт опасность задержания?

— Я думаю, наши программисты, IT-шники, давно понимают, что профессия у них небезопасная. Мы постоянно видим в новостях разоблачения в киберсфере. Программист, технологически обслуживающий примитивную систему, например, учёта, находится в относительной безопасности, но как только он выходит на уровень, когда затрагиваются крупные интересы, фигурируют крупные средства, так сразу нужна хорошая охрана.

Уточнения

Дипфейк (англ. deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте. === Синтез изображения === Мето́дика си́нтеза изображе́ния используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. В подавляющем большинстве случаев для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна часть алгоритма учится на реальных фотографиях определённого объекта и создаёт изображение, буквально «состязаясь» со второй частью алгоритма, пока та не начнёт путать копию с оригиналом.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте» (2006—2014). В студенческие годы — лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии. Был признан журналом Forbes долларовым миллиардером.