Израиль и Ливан ударили по друг другу массированными ударами и... довольные собой разошлись

Израиль нанёс превентивный удар по Ливану — израильская версия развития событий

8:33 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Рано утром 25 августа представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что армия нанесла упреждающий удар по объектам "Хезболлы", откуда планировался запуск ракет и снарядов по Израилю.

Фото: idf.il by Фотограф отдела пресс-секретаря ЦАХАЛа, CC BY-SA 3.0

Хагари подчеркнул, что атака "Хезболлы" ожидается в ближайшее время, а пока на юге Ливана десятки атак ЦАХАЛа пытаются её предотвратить.

Спустя 45 минут после выступления Хагари начали звучать сирены воздушной тревоги

в населённых пунктах Галилеи,

на Голанах,

в Кацрине,

Нагарии,

Акко

и по всему северу.

Сообщалось об активном движении самолётов ВВС в небе района и отголосках взрывов. Зафиксированы десятки перехватов и мощный ракетный обстрел.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Израиль заранее проинформировал Соединённые Штаты об этом превентивном ударе. Превентивный удар ЦАХАЛа был одобрен в ходе обсуждений, состоявшихся накануне ночью.

Предварительная информация от военной разведки Израиля (АМАН) о масштабной подготовке "Хезболлы" к удару по Израилю, включая центр страны, позволила предотвратить тяжёлые разрушения и, возможно, человеческие жертвы. Информация, полученная израильскими разведывательными службами, позволила ЦАХАЛу нанести превентивный удар по тысячам пусковых установок ракет различных типов, включая ограниченное количество точных ракет, которые должны были поразить стратегические военные объекты Израиля в центральном районе, включая центр страны.

Превентивный удар ЦАХАЛа сорвал планы "Хезболлы" начать ракетную атаку и атаку с использованием беспилотников в священный для шиитов праздник сорокадневного траура, когда поминают смерть имама Хусейна в битве при Кербеле. "Хезболла" выбрала этот день для атаки, рассчитывая на элемент неожиданности, полагая, что Израиль не будет готов к ней в такой важный для шиитов праздник.

Однако в преддверии удара "Хезболла" должна была изменить расположение своих ракетных установок и беспилотников таким образом, чтобы приблизить пусковые установки и ударные дроны к югу Ливана, чтобы сократить время предупреждения для Израиля во время такой атаки, а также для того, чтобы поразить цели в центре более тяжёлыми ракетами, чем те, которые обычно размещены на юге Ливана. А такая переброска сил и была зафиксирована ЦАХАЛом, который нанёс превентивный удар.

По данным Израиля, "Хезболла" готовилась к комбинированной атаке ракетами и ударными беспилотниками одновременно, и превентивный удар ЦАХАЛа сорвал не только возможность запуска уничтоженных на земле объектов, но и график проведения атаки. Это связано с тем, что комбинированная атака ракет и беспилотников требует точной синхронизации времени между относительно медленными беспилотниками и быстрыми баллистическими ракетами.

Истребители ВВС атаковали террористические объекты "Хезболлы" в Ливане после того, как были обнаружены её приготовления к массированному запуску ракет, снарядов и БПЛА. По оценкам ЦАХАЛа, сотни атак ВВС в Ливане предотвратили запуск около 6000 ракет и БПЛА по территории Израиля.

"Хезболла" планировала нанести удары по стратегическому объекту в районе Тель-Авива, включая возможность нанесения удара по аэропорту Бен-Гурион. В этой связи в 6:00 аэропорт Бен-Гурион отложил вылеты на следующие несколько часов. Рейсы, прибывающие в Тель-Авив, планировалось перенаправлять в ближайший аэропорт Рамон на юге страны. Однако уже в 7:00 Бен-Гурион полностью возобновил свою деятельность, но многие рейсы, которые должны были вылететь, были отложены. Тем временем несколько иностранных авиакомпаний объявили о приостановке рейсов в Израиль и обратно. Из 360 международных рейсов (прибытия и вылеты) на время атаки были отменены 50 рейсов.

По сведениям Израиля, "Хезболла" планировала обстрелять ещё сотни военных и стратегических объектов. Одной из целей "Хезболлы" в предотвращенной атаке был район Глилот, где расположены штаб-квартира Моссада и база подразделения 8200.

В ходе превентивного удара одновременно действовало около 100 самолётов ВВС Израиля, которые уничтожили тысячи пусковых установок "Хезболлы", готовых к запуску ракет на 40 пусковых площадках на юге Ливана.

Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что удары Израиля по южному Ливану в воскресенье, 25 августа, были "самыми жестокими" с начала войны в секторе Газа в октябре. Удары нанесли "серьёзный ущерб" местной инфраструктуре, включая сети электроснабжения и водоснабжения, сообщило агентство.

Катарское издание "Аль-Арабия" на условиях анонимности побеседовало с высокопоставленным чиновником из США, который подтвердил, что разведывательная информация, полученная за последние два дня США, показала, что "Хезболла" собирается совершить крупномасштабное нападение на Израиль. А глава Пентагона Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, и в принципе вся атака шла под управлением США.

Нарвавшись на столь стремительную и неожиданную атаку ЦАХАЛ, которая позволила полностью сорвать планы "Хезболлы", последняя, пытаясь сохранить лицо, заявила о достижении всех ранее поставленных задач.

"Хезболла" заявила, что выпустила более 320 ракет по Израилю и поразила 11 военных объектов, а также сообщила что обстрел завершил "первую фазу" её ответа на убийство Фуада Шукра, высокопоставленного командира, в Бейруте, но полный ответ займёт "некоторое время". В итоге "Хезболла" опубликовала заявление, в котором говорится, что "операция на сегодня завершена". По утверждению организации, "заявления Израиля о превентивной акции противоречат фактам на местах и ​​будут опровергнуты в речи Хасана Насраллы".

За час до этого Израиль обнародовал своё сообщение о том, что атака закончилась и расширять операцию он не намерен. По оценкам ЦАХАЛ, "Хезболла" в данное время оценивает ситуацию, ликвидирует ущерб и, соответственно, примет решения об ответных действиях.

После обмена ударами Израиль и "Хезболла” обменялись успокоительными посланиями и заверили друг друга в обоюдном отсутствии желания расширять конфликт. Об этом, со слов двух дипломатических источников, сообщило агентство Reuters и со ссылкой на него рассказали израильские СМИ. И Нетаньяху, и Насралла объявили миру о своём успехе, оба пригрозили, что это "ещё не конец”. Насралла при этом прозрачно намекнул, что израильтянам не стоит слишком усердно оспаривать его "победную картинку” — и если выяснится, что "мы не достигли цели, придётся продолжить".

В общем, как и всегда было на Ближнем Востоке, здесь со стороны "Хезболлы" главное было сохранить лицо и показать своим единомышленникам и миру, что они отомстили за ликвидацию Фуада Шукра, "главнокомандующего” вооружёнными силами "Хезболлы”, а значит, задача выполнена и нет смысла разжигать региональную войну. При этом, естественно, последовали громогласные заявления, что "Хезболла" всегда готова ответить на агрессию Израиля, но явно не сейчас.

В Израиле тоже все довольны, они нанесли превентивный удар по Ливану, который готовился в координации с американцами, планы были согласованы с Пентагоном и США помогли ЦАХАЛу разведданными при построении "банка целей" для превентивного удара. И главное — что столь мощный удар не вызвал региональную войну, хотя для этого Израиль тут же после завершения своей атаки заявил, что расширять операцию не намерен.

В итоге все стороны конфликта разошлись удовлетворённые собой.

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем. Столица — Бейрут. Государственный язык — арабский (ливанский диалект). Население Ливана — более 8 миллионов человек. Республика выделяется чрезвычайным религиозным разнообразием. В Ливане действует особая политическая система, так называемый конфессионализм, подразумевающий организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины.

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 96-е место в мире по численности населения и 148-е по территории. Расположен на Ближнем Востоке, у восточного побережья Средиземного моря. На севере граничит с Ливаном, на северо-востоке — с Сирией, на востоке — с Иорданией и территорией Западного берега реки Иордан, на юго-западе — с Египтом и сектором Газа. Столица — Иерусалим. Подразделяется на 6 административных округов. Государственный язык — иврит; арабский язык обладает особым статусом. Унитарная парламентская республика. Не имеет кодифицированной конституции, роль некодифицированной исполняют 14 основных законов. Постиндустриальная страна с развитой экономикой. Объём номинального ВВП на 2021 год составил 488 миллиарда долларов США (52,1 тысячи долларов США на душу населения). В списке стран по индексу развития человеческого потенциала находится на 22-м месте в мире: индекс 0,903. Денежная единица — новый израильский шекель.