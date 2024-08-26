"Что-то у них не сложилось". Дурову продлили срок предварительного задержания

Что будет с Telegram? Технически надавить на Дурова невозможно, но можно политически

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Срок предварительного задержания владельца Telegram Павла Дурова под стражей во Франции экстраординарно продлён. Это означает, что он не пошёл на сделку со следствием.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, CC BY 2.0

"Что-то у них не сложилось"

Во Франции без официального предъявления обвинения нельзя держать человека под стражей дольше 48 часов.

Но случай Павла Дурова признан экстраординарным и увеличен до 96 часов — до вторника, 27 августа.

Как сказал любимый Штирлиц, "да, что-то не сложилось, что-то у них не сложилось".

Из этого можно сделать вывод: Дуров не пошёл на сделку с французами и выбрал продолжать. По истечении 96 часов он должен быть освобождён или представлен судье для предъявления обвинения.

Ордер на арест выдало управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (Ofmin) по ряду преступлений: от мошенничества до незаконного оборота наркотиков, киберпреследования, организованной преступности, пропаганды терроризма и мошенничества, — пояснил AFP один из источников, близких к делу.

Заявление Telegram говорит о наличии плана защиты

"Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто ездит в Европу", — заверил Telegram в воскресенье, 25 августа, вечером на собственном канале. "Абсурдно говорить, что за злоупотребления несёт ответственность платформа или её руководитель", — добавили в компании.

По её словам, "Telegram соответствует европейским законам, в том числе Регламенту о цифровых услугах, её модерация является отраслевым стандартом".

Главный офис платформы находится в Дубае, она позиционируется противником тенденции американских платформ, критикуемых за коммерческое использование личных данных. Тelegram, в частности, взял на себя обязательство никогда не раскрывать информацию о своих пользователях.

Telegram имеет 900 млн пользователей и, вероятно, превысит 1 млрд активных пользователей в месяц в течение года.

Что теперь будет с Telegram?

Технология Telegram устроена так, что владельцы соцсети знают только номер телефона для регистрации аккаунта и могут аккаунт блокировать, если получают доказательства от силовиков, когда они поймали преступника и он открыл им доступ к своей переписке.

В Сети активно разгоняют панику о возможной конфискации серверов, но переживающие могут прямо сейчас в десктопной версии сделать бэкап всего своего Telegram-канала.

Как указывают специализированные ресурсы, у Telegram в ЕС всего два главных дата-центра и каждый из них может работать независимо от другого. Данные многократно дублируются для надёжности. Даже если Франция добьётся конфискации серверов в ЕС, то из США и Сингапура достать дата-центры будет в разы сложнее. Также есть "серые" дата-центры, которые помогают Telegram переживать местные блокировки. То есть технический рычаг не может быть использован с целью повлиять на Дурова, чтобы он "отдал ключи".

Дуров — гражданин Франции. Если он выходит в ближайшее время без объяснения причин и последствий, то все сделают вывод, что он пошёл на сделку с местными силовиками. Очевидное последствие — Telegram потеряет доверие пользователей и уйдёт в небытие.

Если же Дуров не признает обвинений, то дело затянется и будут региональные блокировки платформы с финансовыми последствиями. Впрочем в РФ блокировок не будет, поэтому военным зоны СВО, которые переживают за свой контент и связь, волноваться не стоит.

Дуров имеет и российское гражданство. Возможно, РФ сможет как-то повлиять на судьбу Дурова, если он займёт независимую позицию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о конкретных обвинениях, выдвинутых против Дурова.

"На данный момент у нас нет информации о том, в чём именно обвиняют Дурова", — отметил Песков во время брифинга для журналистов.

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Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Функциональность приложения может быть значительно расширена при помощи ботов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и GNU/Linux.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте» (2006—2014). 24 августа 2024 года арестован в Париже по обвинению в отказе от сотрудничества с правительством Франции, связанном с наркоторговлей, распространением порнографии, мошенничеством и отсутствием модерации в Telegram.

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