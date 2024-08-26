Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

"Что-то у них не сложилось". Дурову продлили срок предварительного задержания

Что будет с Telegram? Технически надавить на Дурова невозможно, но можно политически
4:35
Мир

Срок предварительного задержания владельца Telegram Павла Дурова под стражей во Франции экстраординарно продлён. Это означает, что он не пошёл на сделку со следствием.

Что будет с Telegram? Технически надавить на Дурова невозможно, но можно политически
Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, CC BY 2.0

"Что-то у них не сложилось"

Во Франции без официального предъявления обвинения нельзя держать человека под стражей дольше 48 часов.

Но случай Павла Дурова признан экстраординарным и увеличен до 96 часов — до вторника, 27 августа.

Как сказал любимый Штирлиц, "да, что-то не сложилось, что-то у них не сложилось".

Из этого можно сделать вывод: Дуров не пошёл на сделку с французами и выбрал продолжать. По истечении 96 часов он должен быть освобождён или представлен судье для предъявления обвинения.

Ордер на арест выдало управление по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних (Ofmin) по ряду преступлений: от мошенничества до незаконного оборота наркотиков, киберпреследования, организованной преступности, пропаганды терроризма и мошенничества, — пояснил AFP один из источников, близких к делу.

Заявление Telegram говорит о наличии плана защиты

"Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто ездит в Европу", — заверил Telegram в воскресенье, 25 августа, вечером на собственном канале.

"Абсурдно говорить, что за злоупотребления несёт ответственность платформа или её руководитель", — добавили в компании.

По её словам, "Telegram соответствует европейским законам, в том числе Регламенту о цифровых услугах, её модерация является отраслевым стандартом".

Главный офис платформы находится в Дубае, она позиционируется противником тенденции американских платформ, критикуемых за коммерческое использование личных данных. Тelegram, в частности, взял на себя обязательство никогда не раскрывать информацию о своих пользователях.

Telegram имеет 900 млн пользователей и, вероятно, превысит 1 млрд активных пользователей в месяц в течение года.

Что теперь будет с Telegram?

Технология Telegram устроена так, что владельцы соцсети знают только номер телефона для регистрации аккаунта и могут аккаунт блокировать, если получают доказательства от силовиков, когда они поймали преступника и он открыл им доступ к своей переписке.

В Сети активно разгоняют панику о возможной конфискации серверов, но переживающие могут прямо сейчас в десктопной версии сделать бэкап всего своего Telegram-канала.

Как указывают специализированные ресурсы, у Telegram в ЕС всего два главных дата-центра и каждый из них может работать независимо от другого. Данные многократно дублируются для надёжности. Даже если Франция добьётся конфискации серверов в ЕС, то из США и Сингапура достать дата-центры будет в разы сложнее. Также есть "серые" дата-центры, которые помогают Telegram переживать местные блокировки. То есть технический рычаг не может быть использован с целью повлиять на Дурова, чтобы он "отдал ключи".

Дуров — гражданин Франции. Если он выходит в ближайшее время без объяснения причин и последствий, то все сделают вывод, что он пошёл на сделку с местными силовиками. Очевидное последствие — Telegram потеряет доверие пользователей и уйдёт в небытие.

Если же Дуров не признает обвинений, то дело затянется и будут региональные блокировки платформы с финансовыми последствиями. Впрочем в РФ блокировок не будет, поэтому военным зоны СВО, которые переживают за свой контент и связь, волноваться не стоит.

Дуров имеет и российское гражданство. Возможно, РФ сможет как-то повлиять на судьбу Дурова, если он займёт независимую позицию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о конкретных обвинениях, выдвинутых против Дурова.

"На данный момент у нас нет информации о том, в чём именно обвиняют Дурова", — отметил Песков во время брифинга для журналистов.

Читайте по теме:

Раскрыты удручающие перспективы для пользователей Telegram: Дуров сольёт всё

Арест Дурова может ударить по финансам Telegram

Тёмные времена для свободы слова: Такер Карлсон прокомментировал арест Дурова

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Функциональность приложения может быть значительно расширена при помощи ботов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и GNU/Linux.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель и программист, помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте» (2006—2014). 24 августа 2024 года арестован в Париже по обвинению в отказе от сотрудничества с правительством Франции, связанном с наркоторговлей, распространением порнографии, мошенничеством и отсутствием модерации в Telegram.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Арест Дурова. Что будет с Телеграм и демократией?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы франция павел дуров дмитрий песков
Обсудить
Новости Все >
Психолог Рашевская: руки не должны находиться за спиной во время публичного выступления
Кардиолог Конев признал небезопасным использование дефибриллятора дилетантом
Зоологи успешно протестировали способ защиты австралийских крокодилов от токсичных жаб
Российские туристы массово отказываются от поездок в Грецию из-за проблем с визами
Как овсянка помогает увеличить урожай огурцов и томатов
Звезда сиквела "Битлджуса" Дженна Ортега в детстве боялась клоуна из первого фильма
Почему наземные животные не могут восстанавливать утраченные части тела
Перекупщик предупреждает: почему трейд-ин не всегда выгоден для покупателя
Биотехнолог Куликов: к сырам с плесенью следует относиться с осторожностью
Санкции против России лишили Whittier Seafood крабов
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Что будет с Telegram? Технически надавить на Дурова невозможно, но можно политически Любовь Степушова Под Торецком два батальона ВСУ попали в окружение, с ними больше нет связи Дмитрий Плотников
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Три самых преданных породы собак на свете
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Последние материалы
Экономист Валентин Катасонов предсказал дальнейшее ослабление рубля
Мария Шарапова вложила деньги в компанию, замораживающую яйцеклетки
Названы самые отвратительные поступки пассажиров, которые раздражают всех в самолёте
У попугаев обнаружены территориальные диалекты
По "половине" уцелевшей энергосистемы Украины нанесён массированный удар
Эксперт Артимович признал бесполезным удаление чувствительной информации из Telegram
Преимущества и недостатки обновлённого Hyundai i10: что стоит знать
Как приготовить шашлык с использованием гранатового маринада
В Госдуме выдвинули инициативу о запрете шоковых ошейников для собак
Александр Овечкин вошёл в тройку лучших капитанов по версии Bleacher Report
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.