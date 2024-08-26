Никто не тронет Льва, подружившегося с Медведем: Иран и РФ подпишут огромный документ о стратегическом партнёрстве

Иран и Россия готовятся подписать важное стратегическое соглашение

Официально стало известно, что проект Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (СВСП) между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (ИРИ) готов и полностью согласован после проработки его по дипломатическим каналам и в специальных рабочих группах.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в личных беседах уже договорились, что этот поистине исторический документ они подпишут во время осеннего саммита стран БРИКС осенью этого года. Это соглашение было готово уже к маю месяцу, но его подписание было отложено в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе предыдущего президента ИРИ Ибрахима Раиси.

Ещё при подготовке проекта СВСП в СМИ противников Москвы и Тегерана началась настоящая истерия, ставшая частью информационной войны, уже долгие годы ведущейся против России и Ирана. От грядущего российско-иранского союза США и их союзников по НАТО, а также Израиль поистине лихорадит. Только за последние полгода, как появилась информация о СВСП, каких только страшилок не появилось на полях враждебной западной и мировой прессы.

США уже грозят

В вашингтонском Белом доме звучали неприкрытые угрозы и жёсткие предостережения в адрес руководства наших стран. Влиятельная среди демократов Хиллари Клинтон высказалась, что не успокоится, пока не увидит, что судьбу ливийского лидера Муамара Каддафи и главы Ирака Саддама Хусейна не разделят такие "иранские недочеловеки", как верховный лидер Ирана Хаменеи и президент Пезешкиан.

Не отстал от неё и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Он и так печально прославился тем, что в 2018 году, будучи на посту главы американской администрации, самолично, в угоду Израилю, разорвал коллективную сделку с Ираном — Совместный всеобъемлющий план действий (CВПД) со странами — членами Совета безопасности ООН плюс Германия (Соглашение 5+1). И вместо предусмотренного СВПД ослабления санкций против Ирана в ответ на определённое ограничение иранской "программы мирного атома" США наложили дополнительные штрафные ограничения на финансово-экономическую деятельность Тегерана.

Теперь Трамп, ещё не заняв "трон" вместо Байдена, уже выступил с угрозами в адрес Ирана, заявив, что тот поплатится за "любую большую ошибку", будучи в союзе с Россией. Видимо, Трамп полагает, что пока прямого повода "наказать непокорный Иран" нет, но он может появиться, несмотря на потенциальную поддержку Ирана со стороны Кремля.

В тон своим американским союзникам ряд израильских политиков-ястребов, включая самого премьера Беньямина Нетаньяху, уже поспешил сделать ряд провокационных заявлений, что борьба сионистского государства с таким мировым злом как Иран и с поддерживаемыми им "палестинскими террористами" будет продолжена в любом случае, и никакая Россия не сможет помешать Израилю при поддержке Запада добиться, чтобы Иран свернул свою ядерную программу. Тем более, если он намерен создать своё ядерное оружие.

Видимо, наши геополитические противники всерьёз полагают, что тем самым они могут оказать давление на руководство в Кремле, чтобы если не сорвать подписание СВСП, то хотя бы не допустить появление в документе росийско-иранского договора пункта о военно-стратегическом партнёрстве наподобие тому, которое уже существует в недавно подписанном Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который 19 июня этого года подписали Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Ведь согласно Договору РФ и КНДР, любая из сторон, подвергшаяся любой агрессии извне, вправе рассчитывать на военную поддержку страны-партнёра.

Это будет тектоническое изменение

Наши противники прекрасно осознают, что военно-политический союз РФ и ИРИ неминуемо приведёт к тектоническому сдвигу в пластах всего мироустройства, подорвёт гегемонию США и их сателлитов в мировой политике и окончательно сдвинет международный баланс в сторону многополярного мира. Это подорвёт уже зашатавшиеся устои агрессивного американского гегемонизма и системы неоколониализма в целом.

Укрепление же военного сотрудничества и стратегического партнёрства между государствами, входящими уже в образованные международные организации типа БРИКС, ШОС и Евразийский союз, позволит вовсе исключить применение против этих стран военной силы как средства давления. Уж тем более - развязать какую-то открытую агрессию против любой из стран "нового Восточного блока".

Ответ на вопрос, насколько важно подписание СВСП и создание военно-политического союза между Россией и Ираном с обязательствами оказания военной помощи партнерам, мы получили от своих коллег-журналистов в Тегеране. Товарищи в Иране дружно выражают уверенность, что такой договор будет обязательно подписан именно с включением в него пункта о взаимной военной поддержке. Кстати, подобные разъяснение уже дают и представители МИД РФ.

В журналистских кругах Ирана прозвучало образное сравнение насчёт возможного стратегического эффекта партнёрства Москвы и Тегерана. Там напомнили, что мощь и силу иранского государства с древних времён Персии олицетворяет образ льва, изображаемого с мечом в руках на фоне золотого солнца. Наши иранские друзья подчеркнули, что дружба иранского Льва с русским Медведем будет представлять большую грозную силу, неподвластную ни одному "агрессивному шакалу".

И касательно того клинка, который держит на иранской эмблеме лев, друзья в Тегеране напомнили нам старую персидскую поговорку: "Ржавеет тот меч, который не полируют". Что следует понимать и по-русски, как важно и необходимо в нынешней сложной международной ситуации "порох держать сухим".

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н;) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. Государственный язык — персидский — один из иранских (индоиранских) языков с письменностью на основе арабицы. На протяжении многих веков эта страна играла ключевую роль на Востоке, и современный Иран обладает четвёртой по размеру ВВП (по ППС) экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии.

Масуд Пезешкиан (перс. مسعود پزشکیان‎, азерб. مسعود پزشکیان; род. 29 сентября 1954, Мехабад, Шаханшахское Государство Иран) — иранский кардиохирург и политик-реформатор, 9-й президент Исламской Республики Иран с 28 июля 2024 года. Представлял избирательные округа Тебриз, Оску и Азаршахр в парламенте Ирана. Занимал пост первого заместителя спикера парламента с 2016 по 2020 год, с 2001 по 2005 год был министром здравоохранения и медицинского образования в правительстве Мохаммада Хатами.

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