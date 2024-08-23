"Никто не хотел умирать": произошла смена лидеров по эскалации ситуации на Украине

Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят

5:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Из медийной повестки в поддержку Украины совсем ушли Польша, страны Прибалтики, Франция. Сейчас её держат Германия и Молдавия, которые не хотят проанализировать, что же случилось с их предшественниками.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Польша, Прибалтика и Франция перестали "будоражить массы"

Совсем недавно Варшава, Париж и столицы "маленьких, но гордых" республик Прибалтики фонтанировали идеями о том, как эскалировать конфликт с РФ на Украине.

Но сейчас у них — полное отсутствие таких идей. В лидеры выдвинулись Германия и Молдавия, которую недавно посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Можно указать на несколько причин спешного оставления позиций прежними "мужественными бойцами с агрессором".

Появились оценки экспертов, что НАТО надо готовиться к войне с Россией. Это признание того факта, что ВС РФ успешно завершат СВО и выйдут к границе с НАТО в Польше и Прибалтике. Для этих стран замаячила реальная угроза быть втянутыми в военный конфликт с силами, намного превосходящими и умелыми, в котором поддержка НАТО совсем не очевидна. Тем более с приходом к власти в США Дональда Трампа. Когда ВСУ передали первые F-16, поляки сразу поняли, что они под угрозой ответного удара по своим аэродромам базирования, и замолкли с подобными предложениями, хотя два года назад предлагали. Были попытки что-то вякнуть, что мы, мол, будем сбивать российские ракеты в небе Украины. Но идея была раскритикована среди польских военных. Самолёты в итоге решили запускать из Румынии в Молдавию и только потом на Украину. Варшава — "гиена Европы", давно сказано. Париж перестал выдвигать завиральные идеи о направлении контингента на Украину, так как у него свои большие проблемы — французы никак не сформируют правительство после победы на парламентских выборах левых и правых и провала центристской партии президента Эмманюэля Макрона. А левый премьер (любой) будет против эскалации. Стала очевидной неадекватность киевских властей. Сложно поддерживать невменяемых, нарциссов, наркоманов. Владимир Зеленский — артист и за аплодисменты готов на многие авантюры. Такой представляется многим вторжение в Курскую область. Бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти сказал в эфире LCI, что Россия применила традиционную "теорию Кутузова": пожертвовала своей территорией, чтобы выиграть время для решения приоритетной задачи. А вот какая теория у Зеленского, кроме пиара, он не понимает. В США сложилась взрывоопасная обстановка — страна на грани обширных протестов по итогам выборов. И при Дональде Трампе, и при Камале Харрис США будут снижать помощь Украине, перекладывая её на ЕС. Значит, у многих отберут субсидии, а Польша — главный её бенефициар, как и страны Прибалтики, которые без этих дотаций просто не выживут. Между тем дефицит бюджета Украины составляет 42 млрд долларов в этом году и будет только увеличиваться. На год вперёд Киеву деньги выделили, но на перспективу — это очень затратно для стагнирующей экономики Запада. И это шестая причина быть осторожными в эскалации — экономика этих стран не выдерживает. Прибалты вырождаются, поляки бунтуют, французы — тоже. Чем дольше Украина находится в боевых действиях, тем менее она привлекательна как актив. Европарламент в начале этого года оценивал примерную стоимость необходимых вливаний в инфраструктуру в 500 млрд долларов. Учитывая, что эти средства никогда не окупятся, желающих делать одно государство с Украиной резко поубавилось. Обычно страны, которые были прокси в конфликтах США/ЕС, оставались "без штанов".

Молдавия и Германия стали первоочередными мишенями для ВКС РФ

Молдавия и Германия — вот сегодня главные ньюсмейкеры по российской угрозе. Германия то и дело объявляет о поставках оружия Киеву и наперебой обещает размещать своих солдат в странах Восточной Европы. Литва заполучила четыре тысячи немецких солдат, Польша и Румыния в листе ожидания.

Молдавия влезает в авантюру с F-16. Шольц приезжал в Молдавию для того, чтобы договориться с властями о транзите и размещении военной техники на территории страны. На Украине уверены, что Приднестровье ВСУ "вернут" Кишинёву после соответствующей просьбы президента Майи Санду.

В стране запланировано строительство 23 военных объектов на сумму более 375 млн леев. Это будет сеть тренировочных лагерей с инфраструктурой для отработки действий спецподразделений в городской застройке.

На Молдавию оказывает давление "братская" Румыния — оплот НАТО на Чёрном море. Берлин и Кишинёв ещё, вероятно, не осознали, что выдвигаются на первую линию фронта с Россией, которую им отдали

Польша,

Прибалтика

и Франция.

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Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Омывается на севере Балтийским морем. Имеет сухопутную границу с Россией (Калининградской областью), Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией. Столица — Варшава. Государственный язык — польский. Население по итогам 2021 года составляет 37,9 млн человек, территория — 312 696 км²; занимает 39-е место в мире по численности населения и 69-е по территории (10-е место в Европе). Польша — моноэтническое государство, поляки составляют более 98,84 % населения. Бо́льшая часть верующих (около 71,30 % населения) исповедует католицизм, что делает Польшу страной с самым большим католическим населением в Центральной Европе. Унитарное государство, президентско-парламентская республика. Президент — Анджей Дуда. Премьер-министр — Дональд Туск. Подразделяется на 16 воеводств, которые в свою очередь делятся на повяты (уезды) и гмины (волости). Индустриальная страна с развитой экономикой. Денежная единица — польский злотый (усреднённый курс за 2023 год — 4,2 злотых за 1 доллар США). В 2023 году ВВП по ППС составил 1706 млрд долл.; объём ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения — 46 412 долларов в год.

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией. Площадь территории — 33 846 км², однако де-факто около 12,3 % территории (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) не контролируется молдавскими властями. Численность населения, по итогам переписи 2014 года, — 2 913 281 человек, по оценке на 1 января 2022 года — ↘2 603 813 человек. Занимает 132-е место в мире по численности населения и 135-е по территории. Не имеет непосредственного выхода к морю, однако порт Джурджулешты на Дунае способен принимать суда класса «река-море» и небольшие морские суда. Форма правления в Молдове — Унитарная парламентская республика. Столица — Кишинёв. Административно страна разделена на 32 района, 13 муниципиев, автономное территориальное образование Гагаузия и административно-территориальные единицы левобережья Днестра (Приднестровье). Государственный язык — румынский (молдавский). Большая часть верующих (90,16 % населения, по данным переписи 2014 года) исповедует православие. С 24 декабря 2020 года пост президента занимает Майя Санду. Премьер-министр — Дорин Речан с 16 февраля 2023 года. Объём номинального ВВП за 2020 год составил $ 11,5 млрд (около $ 4370 на душу населения). Денежная единица — молдавский лей. Независимость страны от СССР была провозглашена 27 августа 1991 года. С 1918 по 1940 год бо́льшая часть территории нынешней Молдавии находилась в составе Королевства Румынии после того, как местный орган самоуправления Сфатул Цэрий проголосовал за вхождение Молдавской Демократической Республики в его состав. 12 октября 1924 года сессия ВУЦИК приняла постановление об образовании Автономной Молдавской Социалистической Советской Республики в составе Украинской ССР. С 1940 после присоединения Бессарабии входила в СССР под названием Молдавская ССР по 1991 год на правах союзной республики (с 5 июня 1990 года — Советская Социалистическая Республика Молдова). Член ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ВТО, СНГ, ГУАМ и Ассоциированного трио. Официальный кандидат на вступление в Европейский союз.

О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии. Министр труда и социальных вопросов в 2007—2009 годах. Бургомистр Гамбурга в 2011—2018, вице-канцлер Германии и министр финансов Германии в 2018—2021, заместитель председателя Социал-демократической партии Германии в 2009—2019 годах.

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