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Любовь Степушова

В странах НАТО появились идейные союзники России "с оружием в руках"

В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну
Мир

В ядерной войне никто не заинтересован. В США есть такой термин "горизонтальная эскалация", в России это называют гибридной войной, которая уже ведётся в странах НАТО.

В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну
Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

У России вновь появились идейные союзники на Западе

Если США ведут гибридную войну руками украинцев, то Россия может вести её руками своих союзников по антиамериканским настроениям — таких в мире просто "океан".

Президент РФ Владимир Путин прямо сказал, что если американские ракеты полетят в глубь территории РФ, то Москва передаст аналогичное оружие заинтересованным силам для нанесения ущерба США.

Все сразу думают о Северной Корее, хуситах, Кубе, Венесуэле, но такие силы есть и в Европе. Это те люди, которые не хотят быть родителями номер один и номер два. То есть появилось то, что имел Советский Союз — союзники по мировоззрению, которые сражались за идею.

Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"У них (россиян) есть связи и источники интереса по всей Европе, а также на Ближнем Востоке и в Азии. Они могут причинить нам страдания и экономический ущерб, и даже в военном отношении, способами, которых у нас нет. У нас нет опыта противостояния этому", — сказал он.

По словам Макгрегора, такой пример был в Болгарии, где "была уничтожена значительная материально-техническая база или пункт сосредоточенья США и НАТО". Вероятно, речь идёт о мощном пожаре в ночь с 8 на 9 августа в Софии на территории автобусного парка на улице капитана Любена Кондакова. Огнём было уничтожено не менее 10 рейсовых автобусов, а также ремонтная мастерская, в которой, по информации жителей окрестных районов, проводился ремонт агрегатов для техники ВСУ.

"Было потеряно много средств, и люди говорили, что это были недовольные болгары. Что же, это может быть правдой", — сказал Макгрегор и добавил, что это может быть осуществлено по всей Центральной и Восточной Европе от Чёрного моря до Балтийского.

В Польше, Румынии и Болгарии "недовольные" особенно активны

Издание Foreign Policy приводит другие примеры такой гибридной войны:

  • поджог связанного с Украиной предприятия в Лондоне,
  • волну кибератак с целью нарушить работу европейских железнодорожных сетей в странах на восточном фланге НАТО,
  • глушение сигналов GPS по всей Прибалтике,
  • неудачную попытку поджечь чешские автобусы
  • и провалившиеся заговоры с целью диверсий на американских военных базах в Германии.

Telegram-канал "Сварщики" публикует видеодоказательства "успешной деятельности украинского партизанского движения "Сопротивление" (рух "Опір") в европейских странах". Были уничтожены военные склады в Румынии и колонна грузовиков с военной помощью для Украины в Польше.

"В Польше, Румынии и Болгарии вся эта движуха наиболее активна. Ну и очевидно, что это не предел", — пишут авторы.

Появятся новые красиковы

Гибридная война приобретёт больший масштаб после вторжения ВСУ в Курскую область, что Владимир Путин расценил как террористическую атаку. Он пообещал в Беслане, что возмездие коснётся всех причастных.

"И я ожидаю, что многие люди на Украине, связанные с этим, и, вероятно, некоторые офицеры и персонал НАТО на местах на Украине, которые имели к этому какое-то отношение, в конечном итоге погибнут. Мы увидим, как русские со временем заставят заплатить их цену. Но это будет не то, что мы ожидаем", — прокомментировал Макгрегор.

То есть это будут новые красиковы, которые будут приводить приговоры судов в исполнение.

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Уточнения

Гибридная война (англ. hybrid warfare) — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. При этом военные действия могут вообще не вестись, и с формальной точки зрения гибридная война может протекать в мирное время. Нападающая сторона осуществляет стратегическую координацию указанных действий, сохраняя при этом возможность правдоподобного отрицания своей вовлечённости в конфликт.

Террористический акт в Бесла́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы польша румыния болгария владимир путин
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