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Олег Володин

ATM: мемы могут сокрушить США, лучше всего их делают русские

ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США
3:08
Мир

Финансовая стабильность США находится под угрозой, что обусловлено огромным государственным долгом страны и экономической турбулентностью.

ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако эксперты одного из старейших think tank Америки предупреждают о новых потенциальных угрозах для финансовой стабильности — такой угрозой стали… мемы.

Они могут оказывать влияние на убеждения и поведение людей, что в свою очередь влияет на финансовые рынки и внутриполитические "расклады" в стране, цитирует доклад научного центра рассылка ATM.

"Инженерия мемов" определяется как стратегическое создание или манипулирование идеями для воздействия на целевую аудиторию, используя психологические триггеры и когнитивные предубеждения.

Такие атаки могут быть более целенаправленными, чем просто дипфейки, и адаптироваться под конкретных людей или группы.

Атаки мемами могут либо быстро вызвать ажиотаж вокруг определённых акций, либо постепенно подрывать доверие к финансовым институтам. А ещё примеры такой "инженерии мемов" мы наблюдаем уже сейчас в политической сфере.

Отметим, что применения мемов в качестве "элементов организованного конфликта" впервые поднял майор морской пехоты Майкл Проссер в американском докладе 2006 года.

Он утверждал, что "используя логическую прогрессию связи мемов с идеями и политическими убеждениями, любая атака на какую-либо идеологию должна учитывать нападение на центральную идею или персону, группу".

Далее мемы как идеи "играют" в качестве инструментов (или средств) для атаки на идеологию.

"Инструментальная мощь интернет-мема — в его склонности к жесткой агрессии, дезавуированию объекта репрезентации … важна его способность "нападать и развенчивать", то есть, например, делегетимизировать политика, создавать негативное впечатление о тех или иных событиях", — звучит в исследовании "Война мемов": новые повороты информационного противостояния".

"Троллинг — это эквивалент партизанской войны в социальных сетях, а мемы — это валюта пропаганды", — говорится в другом исследовании.

"Самые жёсткие (лютые) мемологи — из России. Там делают ролики и картинки, умеющие хлестать мир", — говорится в дискуссии по докладу о мемах.

И действительно, можно вспомнить множество супермемов, влиявших на восприятие событий — от жующего галстук Саакашвили в 2008 году до "вежливых людей" в 2014-м. А ещё — про популярность кривой лягушки с пилой "Зойч" (оппозиция бросилась поддерживать её как логотип Сочи-2014, а она оказалась заказанной властями), а также мемов о "Султане Эрдогане и двух стульях".

К слову, мемы на тему "купил "Колу" — отдал деньги Западу, чтобы он передал ракеты Израилю, который убьёт наших детей" стали одним из эффективнейших средств поддержки бойкота западных товаров в исламских странах.

Уточнения

Мем (англ. meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. Термин «мем» и его понимание были введены эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген».

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Политические мемы, чёрные "ястребы" и проклятие Зеленского
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы михаил саакашвили
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