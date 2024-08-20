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Александр Приходько

Ничего личного, только бизнес: как американские компании наживаются на россиянах

4:13
Мир

На днях заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением их оружия соответствуют политике Штатов. Смелое заявление, которое ещё раз подтверждает, что официальная риторика Вашингтона вовсе не миролюбива.

Ничего личного, только бизнес: как американские компании наживаются на россиянах
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

При этом зарабатывать на России американцы не забывают. Им мало продажи оружия, американские компании, несмотря на санкции, продолжают успешно вести бизнес в России. Доктор политических наук Станислав Радкевич считает, что пора американцам ответить: ударить их по больному — деньгам.

С февраля 2022 года российский рынок покинули 322 компании из 650, то есть более половины организаций, среди которых такие гиганты, как

  • Procter & Gamble,
  • Mars,
  • Colgate-Palmolive,
  • Johnson & Johnson,
  • Coca-Cola
  • и PepsiCo,

продолжают зарабатывать на российских покупателях, получая при этом приличный доход.

Так, "дочка" PepsiCo особо отличилась в прошлом году: объём продаж компании вырос на 15,5%, до 311,9 млрд рублей, как считают эксперты, прибыль была получена от роста цен на продукцию, опережающего и даже разгоняющего инфляцию.

Нет проблем у компании и с молоком — российская компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), которая была поглощена PepsiCo в 2011 году, став подразделением американской корпорации, в прошлом году получила чистую прибыль в 8,825 млрд рублей (в 2022 году — 3,36 млрд рублей).

Компания Coca-Cola ни один свой завод не закрыла, а их в России десять, и тоже продолжает получать прибыль. При этом американский гигант в 2022 году громко заявлял, что уходит из России, но слова разошлись с делом, российское подразделение всего лишь сменило название, став ООО "Мултон Партнерс", получив в прошлом году более 10 млрд рублей прибыли.

Не определился со своей позицией и Kraft Heinz — хочет ли он оставаться в России или ему "пора на выход". В этом году комбинаты по производству детского питания приобрела ГК "Черноголовка", заявив, что Gipopo придёт на смену Heinz. Но кетчупы пока продолжают разливать на заводе в Ленинградской области.

А компания Mondelez (Alpen Gold, Milka, печенье Oreo) уже стала вызывать немало вопросов — в начале лета депутат Андрей Луговой обратился с запросом в Генпрокуратуру РФ, поскольку подозревает, что компания, получающая прибыль в России, передаёт деньги Киеву.

А сколько менее известных компаний тихо отсиживаются, зарабатывая неплохие деньги на российском рынке. Та же Remington Seeds ("Долина семян") продолжает деятельность в России, поставляя для отечественного АПК семена. Выручка компании за 2023 год превысила 8 млрд рублей.

Депутаты Госдумы отмечают, что иностранные граждане владеют почти 1 млн га сельхозземель в аграрных регионах России, многие из них в том числе и из США. При этом в Штатах уже прошлым летом вышел закон, который запрещает инвесторам из

  • России,
  • Китая,
  • Северной Кореи
  • и Ирана

покупать сельхозземли.

Интересно, что американцам минфин США по-прежнему разрешает платить налоги в России, если это необходимо для деятельности их бизнесменов в нашей стране.

Как можно расценивать подобное лицемерие? С одной стороны, угрожать России санкциями и продавать оружие её врагам, одобрять вторжение на исторические территории, с другой — не забывать про кормушку в нашей стране. Хотя чему тут удивляться, если девиз большинства американцев: "Ничего личного, только бизнес".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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