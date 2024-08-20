На днях заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением их оружия соответствуют политике Штатов. Смелое заявление, которое ещё раз подтверждает, что официальная риторика Вашингтона вовсе не миролюбива.
При этом зарабатывать на России американцы не забывают. Им мало продажи оружия, американские компании, несмотря на санкции, продолжают успешно вести бизнес в России. Доктор политических наук Станислав Радкевич считает, что пора американцам ответить: ударить их по больному — деньгам.
С февраля 2022 года российский рынок покинули 322 компании из 650, то есть более половины организаций, среди которых такие гиганты, как
продолжают зарабатывать на российских покупателях, получая при этом приличный доход.
Так, "дочка" PepsiCo особо отличилась в прошлом году: объём продаж компании вырос на 15,5%, до 311,9 млрд рублей, как считают эксперты, прибыль была получена от роста цен на продукцию, опережающего и даже разгоняющего инфляцию.
Нет проблем у компании и с молоком — российская компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), которая была поглощена PepsiCo в 2011 году, став подразделением американской корпорации, в прошлом году получила чистую прибыль в 8,825 млрд рублей (в 2022 году — 3,36 млрд рублей).
Компания Coca-Cola ни один свой завод не закрыла, а их в России десять, и тоже продолжает получать прибыль. При этом американский гигант в 2022 году громко заявлял, что уходит из России, но слова разошлись с делом, российское подразделение всего лишь сменило название, став ООО "Мултон Партнерс", получив в прошлом году более 10 млрд рублей прибыли.
Не определился со своей позицией и Kraft Heinz — хочет ли он оставаться в России или ему "пора на выход". В этом году комбинаты по производству детского питания приобрела ГК "Черноголовка", заявив, что Gipopo придёт на смену Heinz. Но кетчупы пока продолжают разливать на заводе в Ленинградской области.
А компания Mondelez (Alpen Gold, Milka, печенье Oreo) уже стала вызывать немало вопросов — в начале лета депутат Андрей Луговой обратился с запросом в Генпрокуратуру РФ, поскольку подозревает, что компания, получающая прибыль в России, передаёт деньги Киеву.
А сколько менее известных компаний тихо отсиживаются, зарабатывая неплохие деньги на российском рынке. Та же Remington Seeds ("Долина семян") продолжает деятельность в России, поставляя для отечественного АПК семена. Выручка компании за 2023 год превысила 8 млрд рублей.
Депутаты Госдумы отмечают, что иностранные граждане владеют почти 1 млн га сельхозземель в аграрных регионах России, многие из них в том числе и из США. При этом в Штатах уже прошлым летом вышел закон, который запрещает инвесторам из
покупать сельхозземли.
Интересно, что американцам минфин США по-прежнему разрешает платить налоги в России, если это необходимо для деятельности их бизнесменов в нашей стране.
Как можно расценивать подобное лицемерие? С одной стороны, угрожать России санкциями и продавать оружие её врагам, одобрять вторжение на исторические территории, с другой — не забывать про кормушку в нашей стране. Хотя чему тут удивляться, если девиз большинства американцев: "Ничего личного, только бизнес".
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