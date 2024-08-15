Названо имя главного соперника Макрона на грядущих выборах

Стало известно, кто станет "беспощадным соперником" Макрона на выборах

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Отправленный в отставку экс-премьер Франции Габриэль Атталь станет главной угрозой для нынешнего президента страны Эммануэля Макрона и поставит под вопрос его политическую карьеру, пишут журналисты американского издания Politico. В свой статье они объясняют, почему Атталь способен стать "беспощадным соперником" Макрона.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Растерянное выражение лица Габриэля Атталя, когда президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах проведения досрочных выборов после победы его партии на европейских выборах в июне, запечатленное личным фотографом президента, намекает на грядущие проблемы.

Всего за несколько месяцев до этого Макрон доверился Атталю, что сделало его самым молодым премьер-министром в истории Франции. Но внезапное решение президента, принятое после сокрушительной победы ультраправых на Национальном митинге, означало, что пребывание 35-летнего политика в правительстве, скорее всего, будет сокращено, поскольку центристская коалиция уходящего правительства практически не надеялась на победу.

Именно тогда Атталь решил взять дело в свои руки.

"Я не собирался распускать парламент, но я отказался оставаться пассивным", — заявил Атталь после досрочных выборов.

Во время предвыборной кампании уходящий премьер-министр успешно заполнил пустоту во власти. Обескураженные, казалось бы, неожиданным решением президента назначить новые выборы и опасаясь, что его низкий рейтинг может повлиять на их шансы на переизбрание, депутаты предпочли сплотиться вокруг молодого и воинственного Атталя, а не ядовитого Макрона.

Несмотря на потерю примерно трети своих мест в Национальном собрании, центристская коалиция сумела занять второе место после левого альянса "Новый народный фронт" (NFP), но опередила Национальное объединение, победу которого ожидали социологи. В условиях раскола законодательной власти центристские силы могут сыграть ключевую роль, несмотря на свое поражение на выборах.

На волне этого частичного успеха, вырванного из пасти поражения, Атталь воспользовался моментом и взял под свой контроль главную центристскую группу в парламенте "Возрождение" вопреки желанию президента.

Теперь 35-летний политик намерен возглавить и партию, что снова поставит его на путь столкновения с президентом Франции — человеком, который однажды назвал его "немного похожим на моего младшего брата".

"Маленький Макрон" стал угрозой Макрону

Одаренный политики без какой-либо доминирующей идеологической линии, Атталь был ценным помощником Макрона с момента его избрания в 2017 году. После избрания в парламент Атталь, выходец из элитных парижских институтов, занимал пост министра по делам молодежи, бюджета и образования, а также некоторое время был представителем правительства во время пандемии COVID-19, прежде чем стать премьер-министром.

Несмотря на то, что Атталь был бывшим членом Социалистической партии, он придерживался правых взглядов, позиционируя себя как сторонника закона и порядка, что повысило его популярность.

На момент своего назначения Атталь рассматривался как последний козырь Макрона против стремительного взлета восходящей звезды ультраправых Джордана Барделлы в преддверии европейских выборов. Атталь активно участвовал в предвыборной кампании ЕС, даже рискуя затмить ведущего кандидата от "Возрождения" Валери Хайер, но в конечном итоге потерпел неудачу, поскольку национальное объединение Барделлы закончилось двузначным перевесом над центристами.

Тем не менее, Атталь, похоже, вышел невредимым из предвыборных передряг своего собственного лагеря.

"Габриэль Атталь по-прежнему популярен среди французов, несмотря на его поражение на европейских выборах и выборах в законодательные органы, которые никак не повлияли на его популярность, — сказал Батист Дюпон, исследователь института опросов IFOP, — Решение о проведении досрочных выборов не было популярным, и именно поэтому Габриэль Атталь не потерял популярности, он выступил против президента, заявив, что не понимал, что тот не принимал решения о роспуске". "Роль злодея легла на плечи президента", — добавил Дюпон.

Макрон официально принял отставку Атталя 16 июля, и с тех пор уходящий премьер-министр выступает в качестве главы временного правительства, поскольку президент не торопится с назначением новой исполнительной власти.

Тем временем Атталь продолжает укреплять свою политическую идентичность, справляясь с кризисами и празднуя вместе со спортсменами Олимпийские игры в Париже, одновременно принимая свою новую роль парламентского лидера.

Несмотря на задержку Макрона с формированием нового правительства, Аттал обратился к лидерам других парламентских фракций с предложением провести политические переговоры в расколотом законодательном органе, где ни одна фракция не имеет большинства.

Его амбиции все больше беспокоят союзников президента.

"Если вы начнете [президентскую] кампанию 2027 года сейчас, вас сметут", — заявил Макрон, которому не разрешат баллотироваться на переизбрание через три года, лидерам своей коалиции, включая Атталя, во время встречи в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien. Макрон попросил своих союзников поставить "нацию" выше своих "преждевременных амбиций".

План Атталя возглавить как парламентскую группу "Возрождение", так и партию, что дало бы ему контроль над стратегиями предвыборной кампании и финансированием, вызвал критику. "Нет лучшего способа обжечься, чем пытаться контролировать все сразу", — сказал представитель "Возрождение" и союзник Макрона, который говорил на условиях анонимности.

Несмотря на недовольство в Елисейском дворце, Атталь завоевывает поддержку среди законодателей. "Габриэль Атталь — это созревающий политический плод. Он еще не созрел, но проходит все этапы на полной скорости", — заявила член парламента от "Возрождения" Анн Жене.