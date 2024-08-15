"Запад устраивает украинский след в деле подрыва "Северного потока" — эксперт Юшков

Эксперт Юшков: украинский след в подрыве "Северного потока" — абсурд

10:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Германия выдала ордер на арест граждан Украины в связи с подрывом "Северного потока". Своими версиями события в интервью Pravda.Ru поделился эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.

— Во многих немецких газетах было публиковано сообщение, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира З., дайвера, который в составе группы из трёх человек организовал подрыв двух веток "Северного потока" из трёх. Почему немцы наконец-то выдали ордер?

— Эта тема не уходит из внутренней немецкой политики, её используют даже кандидаты на различных выборах, вплоть до местного масштаба. Этот вопрос задают правящие партии и коалиции.

Это теракт против энергетической инфраструктуры Германии.

Во-первых, в "Северном потоке-1" были акционеры — немецкие компании.

Во-вторых, немецким компаниям не дали быть акционерами.

В этом нет противоречия. Польша заблокировала сделку по вхождению непосредственно в капитал оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2.

И тогда компании выкрутились: они дали кредиты "Газпрому" в той мере, в которой должны были спонсировать строительство этого газопровода, если бы были акционерами. Фактически они тоже участвовали в этом проекте.

Обе трубы приходили в Германию. Естественно, когда вам взорвали крупнейшие газопроводы в вашу страну, то возникает вопрос: "А вы вообще не будете расследовать? Вы, как Дания и Швеция, собираетесь слиться?" Эти две страны объявили об окончании расследования, потому что там не пострадали их граждане. Но с немцами сложнее. Всё-таки труба выходит на их берег, взрывы произошли в их акватории. Поэтому здесь нужно было дать какой-то ответ.

Два сценария подрыва "Северного потока"

След США

Вы рассказываете про связь с Западом, потому что изначально была именно такая версия, и очевидно, что наиболее выигравшей страной являются Соединённые Штаты. Это особо никто не скрывал даже в день взрыва.

Например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опубликовал в Твиттере* фотографию выходящего на поверхность газа и написал: "Спасибо США". До этого, буквально за пару месяцев, президент США Джо Байден сказал, что если Россия начнёт военную операцию на Украине, "Северных потоков" не будет.

Надо было тогда идти по этому очевидному сценарию, расследовать вмешательство западных спецслужб. Не важно, сделали американцы это своими руками или руками кого-то из европейцев — в качестве таких кандидатов рассматривали поляков, даже норвежцев. Нужно было копать либо эту версию, либо ту, которую сразу вбросили в качестве защитной, что некие украинцы сами это сделали.

След Украины

Эта версия совершенно фантастическая. Нам рассказывают, что одни из наиболее мощных в мире подводных газопроводов взорвали какие-то любители-дайверы, двое мужчин и одна женщина. Получается, что...

мужчины выехали в тот период, когда мужскому населению уже было запрещено так просто выезжать из Украины; они вывезли оборудование для глубоководного погружения и взрывчатку в больших масштабах; они пересекли границы либо одной, либо нескольких европейских стран и провезли через них всё это оборудование и взрывчатку; они арендовали там яхту, вышли в датскую и шведскую акватории, заложили несколько бомб, один газопровод "Северный поток" взорвался в одной акватории, а второй в ста километрах; они спокойно уехали, и никто их не заподозрил.

Нам предлагают такую версию, и, конечно, возникает довольно много вопросов. Говорят, что эти дайверы устроили взрывы из-за обиды на Россию, что это гражданские активисты и что никакие спецслужбы их туда не посылали. Это выглядит абсурдно.

Версию о причастности американских и западных спецслужб никто не хочет копать. Запад в целом устраивает украинский след, хотя взрывы довольно существенно ударили по самой Европе.

Акционеры, и в том числе немецкие компании "Северного потока-1", кредиторы "Северного потока-2", потеряли миллиарды долларов своих инвестиций. Но я думаю, что они побоятся подать иск Украине, даже если будет доказано, что был её официальный приказ уничтожить "Северные потоки". Возможно, здесь есть некий размен: Германия выторговала, что она будет меньше спонсировать Украину, часть затрат возьмут на себя Соединённые Штаты, а взамен они пойдут по лёгкому пути объяснения взрывов "Cеверных потоков". Это довольно странно, потому что в преддверии выборов никто никаких гарантий в США не даст. Для немцев решение объявить, что взрывы осуществили украинские активисты, — это плохой сценарий.

Германия и российский газ

— Куда может привести эта версия?

— Если предположить, что подобную версию режиссируют Соединённые Штаты, то они могли убедить немцев объявить, что во всём виноваты украинские активисты: что с них возьмёшь, они же сражаются с Россией. Во всём виновата Россия, Украину спровоцировали. А дальше скажут, что это некий украинский активист, который давно где-нибудь погиб, объявят его героем или выдадут ему новый паспорт, и дело с концом. Я не исключаю, что примерно так всё закончится.

— Мы сейчас видим, что Суджа, газораспределительная станция, работает, Европе нужен газ, Украина ничего не закрывает. В Германии рецессия в экономике из-за того, что они потеряли дешёвый российский газ. Будет ли реанимирована оставшаяся ветка "Северного потока"?

— Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от энергетического кризиса, который начался ещё в 2021 году. Отопительный сезон с 2021-го на 2022 год они проходили с ценами уже выше 1000 долларов за 1000 кубов — это исторический рекорд. Сокращение радикальной поставки газа из России просто усугубило энергокризис.

В Германии на поставках сначала советского, а потом российского газа выстраивались целые отрасли экономики. И сейчас пострадали больше всего те отрасли, которые использовали в качестве сырья газ. Это химическая промышленность, производство азотных удобрений.

Производство этих продуктов упало, и теперь многие из них Германия закупает в России, например, азотное удобрение. Мы увеличили поставку в Германию, потому что у нас азотное удобрение делается из газа, цена которого ниже 100 долларов за 1000 кубов.

Наиболее простым сценарием понизить цены на газ было бы увеличить закупки у России по уцелевшей нитке "Северного потока-2", которая даже не находится под санкциями Евросоюза.

Там есть определённые санкции США, но тем не менее европейцы могли бы её запустить.

Но дело в том, что газопровод так и не получил разрешения на ввод в эксплуатацию. Чтобы завершить процесс сертификации, нужно было собрать все документы. После начала СВО министерство экономики Германии отозвало свой отзыв о том, как повлияет "Северный поток-2" на экономику страны, в том числе и у регулятора, который выдаёт разрешение на ввод в эксплуатацию. Теперь пакет документов неполный, и всё заморозилось. Можно просто дополнить эти документы, выдать разрешение на ввод в эксплуатацию — и газопровод заработает, что мгновенно увеличит поставки российского газа в два раза.

В 2023 году два газопровода через Украину и через "Турецкий поток" были немного не загружены — 27 млрд кубов суммарно трубопроводных поставок. В этом году и украинский транзит, и "Турецкий поток" максимально забиты.

Уцелевшая нитка "Северного потока-2" — 27,5 млрд кубов, но она всегда работала с превышением проектной мощности. Поэтому можно рассчитывать, что сейчас она может выдать 30 млрд кубов. Естественно, это повлияет на европейский рынок — цены снизятся.

С точки зрения экономики Германия могла бы выдать разрешение на эксплуатацию и чувствовать себя гораздо лучше, но политические мотивы не позволяют ей этого сделать. Если изменится политическая ситуация, то одной из первых мер может быть запуск уцелевшей нитки "Северного потока-2".

— А как может измениться политическая картина?

— Я думаю, что Трамп должен сказать Украине, чтобы они подписывали мирные договорённости, документы о прекращении огня. Это ключевой момент. По территориальной уступке или без неё, главное, чтобы здесь произошли изменения в вопросе ведения боевых действий. Тогда немцам будет как оправдать свои действия, и они могут запустить "Северный поток-2".

Но, скорее всего, в Германии продолжится политическая борьба, к власти будут приходить более национально ориентированные политики, потому что действующие вызывают много вопросов. Они свободно жертвуют экономическими интересами Германии в пользу процветания европейской солидарности, как они говорят. Они должны видеть, что электорат — за восстановление экономического благополучия. Когда будет внятный запрос, будет и ответ в виде рационального мышления.

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