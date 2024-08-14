В США заявили о неспособности страны выстраивать приоритеты

В США признали неспособность выстраивать приоритеты в политике

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США будут в большей безопасности, если будут делать меньше, пишет военный аналитик Дженнифер Кавана в своей статье для американского портала Breaking Defense. По ее мнению, многие проблемы Вашингтона связаны с его неспособностью правильно выстроить приоритеты. Pravda.Ru публикует перевод материала Breaking Defense.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

В своем итоговом отчете, опубликованном в конце прошлого месяца, Комиссия по национальной оборонной стратегии (NDS) получила возможность решить самую сложную, но насущную проблему Пентагона: неспособность расставить приоритеты. Однако он упустил эту возможность, рекомендовав "создание сил на нескольких театрах военных действий", что требует увеличения численности вооруженных сил, увеличения расходов и усиления передового присутствия в Азии, Европе и на Ближнем Востоке при одновременной защите родины. Другими словами, предписание Комиссии "всего и побольше" касалось, пожалуй, самого важного вопроса, который она должна была решить.

Несмотря на то, что оборонный бюджет приближается к одному триллиону долларов, подход, основанный на сохранении статус-кво, приводит к тому, что Соединенные Штаты оказываются перегруженными — вовлеченными в ненужные войны, где их интересы ограничены, и отстающими в Азии, где ставки наиболее высоки. Ответом Комиссии на это постоянное превышение полномочий является удвоение расходов, при этом американская общественность оплачивает счета за счет повышения налогов и сокращения социальных пособий. Поскольку внимание переключается на то, как может выглядеть оборонная стратегия США при новом президенте, политикам не следует повторять ошибку Комиссии, а вместо этого следует принять трудные, но необходимые меры по расстановке приоритетов, необходимые для согласования амбиций и ресурсов.

В настоящее время мы являемся свидетелями последствий неспособности США определить приоритеты национальной безопасности и придерживаться их, а также их усилий по сохранению глобального военного превосходства. Хотя администрация Байдена определила Китай как "движущуюся угрозу", а Азию — как наиболее важный театр военных действий для интересов США, она оказалась втянутой еще глубже на Ближний Восток и в Европу, где Вашингтон располагает большим количеством вооруженных сил и имеет обширные обязательства в области безопасности, за счет своих инвестиций в Индо-Тихоокеанский регион. В Азии, тем временем, Китай использует в своих интересах рассеянность Соединенных Штатов, продолжая наращивать свой военно-морской флот и запасы ракет, одновременно наращивая активность в "серой зоне" в Южно-Китайском море.

Многосторонний подход Комиссии к решению этих проблем усугубляет их. Даже при более крупных бюджетах попытки удовлетворить потребности национальной обороны и глобального военного лидерства на трех театрах военных действий приведут к тому, что в обозримом будущем боеприпасы, вооруженные силы и передовые системы США будут истощены, что сделает Соединенные Штаты недостаточно подготовленными к миссиям за рубежом, уязвимыми внутри страны и подвергнет риску поражения в Азии, где они могут оказаться в невыгодном положении. Усилия по установлению военного превосходства США могут потерпеть неудачу и по другим причинам, включая запуск новой гонки вооружений или отчуждение стран, которые менее охотно уступают американскому превосходству теперь, когда у них есть другие варианты.

Комиссия недвусмысленно отвергает принятие решений о расстановке приоритетов, которые потребовались бы для обоснования стратегии США, утверждая, что "Соединенные Штаты должны действовать глобально... для поддержания стабильности и сохранения влияния во всем мире" и что их присутствие просто слишком важно повсюду, чтобы отступать с какого-либо одного театра военных действий. Вместо этого он настаивает на том, что потребуется больше ресурсов — денег и персонала для заполнения вакансий — и надеется, что американская общественность предоставит и то, и другое. Даже если оборонный бюджет продолжит расти, он не сможет реально покрыть расходы на реализацию предложений Комиссии, что делает рекомендованную стратегию столь же несостоятельной, сколь и неосмотрительной.

Отчет Комиссии действительно заслуживает нескольких баллов за откровенность. В нем признается, что, поскольку государственный долг сам по себе представляет угрозу безопасности, значительное увеличение расходов на оборону — Комиссия предполагает, что военный бюджет должен вырасти на сотни миллиардов долларов в ближайшие годы — должно сопровождаться неуказанными "дополнительными налогами и реформами в области социальных расходов". Но давайте будем реалистами: непопулярность повышения налогов и сокращения расходов на медицинскую помощь и социальное обеспечение означает, что конгресс, скорее всего, проигнорирует эти идеи, оставив лишь несколько небольших сумм денег для перенаправления на оборону — ничего похожего на то, что, по мнению Комиссии, нужно Пентагону.

Комиссия также вряд ли получит общественную поддержку, которая, по ее словам, необходима для обоснования ее видения. Комиссия призывает политиков "публично обосновать, почему эти проблемы имеют значение и почему Соединенные Штаты остаются незаменимой страной для поддержания мира, стабильности и процветающей экономики".

Но американцы вряд ли снова попадутся на эту удочку. Десятилетия масштабных военных операций за рубежом и неудачных военных авантюр на Ближнем Востоке не принесли этому региону мира и процветания, а также не улучшили положение американцев. Вместо этого, как утверждает Комиссия, риск крупной войны между державами более вероятен, чем когда-либо в этом столетии. Поэтому неудивительно, что американские избиратели все более неоднозначно относятся или выступают против того, чтобы Соединенные Штаты играли большую роль за рубежом, сопротивляются увеличению расходов на оборону и не заинтересованы в военной службе — в 2023 году интерес к службе среди молодых людей, имеющих право на участие в выборах, составил всего девять процентов.

Авторы следующего доклада должны раз и навсегда отказаться от стремления к глобальному военному превосходству и безжалостно расставить приоритеты, сосредоточив внимание на инвестициях и позиции США в Азии и у себя дома, взяв на себя обязательство, наконец, осуществить обещанный "азиатский поворот". Это будет означать сокращение численности сухопутных войск и сокращение передового присутствия в Европе и на Ближнем Востоке, а не его увеличение; прекращение устаревших и неэффективных программ закупок; выбор более дешевых стратегий, а не зависимость от дорогих и совершенных систем; и смириться с уменьшением, хотя и по-прежнему важной, глобальной роли Соединенных Штатов, что отражает их географические и скрытые преимущества в силе.

Эти сокращения будут болезненными, но, в конечном счете, Соединенные Штаты будут в большей безопасности, если будут делать меньше.