Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис

Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками"

3:51 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Украина признана банкротом агентством Fitch Ratings после того, как это сделало агентство S&P. Теперь Киеву дадут кредиты только на войну, частные инвесторы потеряли свои деньги и больше рисковать не будут.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Fitch Ratings признало Украину банкротом по евробондам

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Украины до уровня RD — "ограниченный дефолт" .

Понижение долгосрочного рейтинга Украины до RD с C ("дефолт неизбежен") вызвано истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму 750 млн долл. Рейтинг этих облигаций понижен до дефолтного "D", рейтинг других валютных облигаций подтверждён на уровне "C".

Fitch отозвал рейтинги выпусков облигаций Украины в иностранной валюте, поскольку они больше не считаются релевантными для сферы покрытия агентства.

Реструктуризация долгов означает неплатёжеспособность

9 августа правительство Украины официально начало процедуру получения согласия на реструктуризацию непогашенных суверенных еврооблигаций на сумму 19,7 млрд долл. США и гарантированных государством облигаций "Укравтодора" на сумму 0,7 млрд долл. США.

По мнению Fitch, это предложение представляет собой обмен проблемных долгов (DDE), поскольку оно подразумевает сокращение основного долга и процентов по нему, а также продление сроков погашения. Fitch оценивает, что это приведёт к материальным потерям для держателей ценных бумаг.

Fitch пожалел Украину

Страновой рейтинг Украины пока не дефолтный, потому что у агентства есть "ожидания, что Украина продолжит обслуживать свой долг в национальной валюте, отчасти потому, что только 2,2% его принадлежит нерезидентам по сравнению с 41,4% у Национального банка Украины и 42% у отечественных банков (в основном государственных)".

Но объявленная реструктуризация "может создать риски для стабильности финансового сектора и ухудшить развитие внутреннего рынка долга". Эти риски усиливаются военным конфликтом, "слабым институциональным потенциалом, неравномерным применением верховенства закона и высоким уровнем коррупции".

Страновой рейтинг будет понижен до "CC" при усилении признаков вероятного дефолта по долгу, например, из-за серьёзного дефицита ликвидности и сокращения возможностей правительства получать доступ к финансированию, указывает агентство.

Украина погружается в инвестиционный кризис

Агентство Fitch посчитало, что все проблемы Украины оказывают негативное влияние на её кредитный профиль.

Международное рейтинговое агентство S&P в начале августа понизило кредитный рейтинг Украины с CC/C до SD/SD ( "выборочный дефолт").

Таким образом, Украина входит в долгосрочный инвестиционный кризис, который не позволит привлекать финансирование в страну, кроме кредитов на войну. Западные инвесторы начинают осознавать, что Киев не станет отдавать долги по кредитам в любом случае.

Украина в такой ситуации будет перепродавать свой суверенный долг "фондам-стервятникам", разорившим в свое время немало латиноамериканских стран. Это значит, что украинские активы будут продавать по цене в разы ниже номинальной стоимости.

Однако и с военными кредитами далеко не всё ясно, они будут зависеть от политиков, которые в ближайшее время будут на Западе менять свою точку зрения на Украину и конфликт с РФ.

Читайте по теме: Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"

ГИС Суджа, захваченная ВСУ, работает исправно, увеличивая доходы "Газпрома"

Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики

Детали

Несостоятельность

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей. Источник Украина

Украи́на — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Источник