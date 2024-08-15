В интервью Илону Маску Дональд Трамп невольно раскрыл свой хитрый план по Украине. Мнение американиста Владимира Васильева

Американист Васильев: если Трамп станет президентом, будет ситуация "ни мира, ни войны"

13 августа Дональд Трамп дал большое двухчасовое интервью Илону Маску. Обсуждались вопросы ядерной войны, отношения Трампа с президентом Владимиром Путиным, перспективы урегулирования украинского конфликта. Своим мнением о планах Трампа в интервью Pravda.Ru поделился главный научный сотрудник Института США и Канады доктор экономических наук Владимир Васильев.

— На днях Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску. Он сказал: "У Украины нехватка солдат для продолжения войны, Россия по-прежнему представляет собой значительную военную силу". Трамп добавил, что хочет снова "поладить с Путиным". Также он раскритиковал обещания Запада принять Украину в НАТО и рассказал о своём разговоре с президентом Владимиром Путиным, в частности об Украине: "Я ему сказал, что я сделаю в ответ на его действия". Путин ответил: "Это невозможно". Трамп сказал: "Ещё как возможно". Тут какой-то туман войны, как принято говорить. И последнее очень интересное заявление: он пообещал не допустить союза России и Китая. Что он имел в виду?

— История не знает сослагательного наклонения, и это надо понимать, когда мы оцениваем слова Дональда Трампа. Там есть зерно истины, та точка зрения, которая в Америке даже среди ведущих специалистов по международным отношениям, критически настроенных к политике демократов, получила распространение.

Приняв решение об уходе из Афганистана в конце лета 2021 года, Джо Байден показал всю уязвимость Соединённых Штатов Америки. И даже американская печать связывала уход американцев из Афганистана с поражением в Юго-Восточной Азии в середине 1970-х годов.

Во многих странах уход из Афганистана был воспринят как историческое отступление Соединённых Штатов Америки, которое открыло новые возможности другим странам, в том числе и России, для реализации своих геополитических или внешнеполитических интересов.

Популистские рассуждения Трампа

Рассуждая о сегодняшней ситуации, Трамп говорит: если бы он был в Белом доме, то никакой кровопролитной войны, возможно, не было бы. Возможно, Трамп тогда пошёл бы на какие-то сделки и договорённости, и, самое главное, в тот период администрация наверняка имела бы перспективу не допустить российско-китайского стратегического сближения в военной и во многих других сферах.

Трамп чётко говорит: "Если я в январе 2025 года стану президентом, то прежде всего сделаю всё, чтобы оттянуть Россию от Китая, чтобы предотвратить их сближение для сдерживания экспансии Китая на международной арене".

Сегодня камнем преткновения, основной проблемой, является Украина. Трамп как бы заявляет: "Я очень быстро постараюсь эти вопросы решить, основываясь на том, что я хорошо знаю Владимира Путина".

Трамп считает, что он может начать диалог с Россией сразу после объявления итогов выборов. Каким образом будут решены наши проблемы, Трамп, естественно, не говорит. Украина для Трампа будет большой или малой разменной монетой для того, чтобы сказать: "Давайте закончим этот конфликт, который сегодня является камнем преткновения в российско-американских отношениях. Может быть, мы пойдём на какие-то уступки вам, но взамен…"

Вот тут начинается самое главное — "но взамен". Запад твёрдо стоит на позициях Украины в границах 1991 года. Эта позиция железная: ни Крым, ни Донбасс, ни ЛНР, ни ДНР никогда не должны быть частью Российской Федерации.

Трамп готов пойти на компромисс. Он считает, что проблема больше касается территориальной целостности Украины, и может предложить сделку исходя из этого. Запад же пока стоит на очень жёстких позициях.

Для Трампа будет большой, серьёзной проблемой убедить кого-то поменять свои взгляды.

Формула "взамен" может сегодня привести к очень серьёзному затягиванию ситуации.

Есть некая иллюзия, и я хочу о ней как раз сказать. Когда в январе 2021 года Байден пришёл к власти, в американской элите все были рады, что Трампа выкурили из Белого дома и можно вернуться к состоянию января 2017 года. Так, в январе 2021 года Соединённые Штаты Америки вернулись в Парижское соглашение по климату.

Но тогда специалисты сказали: "Нет, вы знаете, за четыре года Трамп и его администрация поработали, и так просто вы не обратите вспять исторические процессы в других регионах".

Классический пример — это то, что происходит сейчас на Ближнем и Среднем Востоке. Администрация считала, что она очень быстро вернётся в соглашение 2015 года по ядерной сделке и всё будет очень хорошо на Ближнем и Среднем Востоке. Сегодня мы видим, что этого не произошло.

Ту же самую иллюзию имеет и Трамп, когда считает, что он очень быстро всё открутит назад и вернётся к ситуации января 2021 года.

Этого сделать Трампу в любом случае не удастся, потому что за эти четыре года администрация Байдена тоже поработала и мы сегодня имеем военный вооружённый конфликт на территории Украины, который, кстати сказать, очень опасен: бои уже выходят за пределы территории Украины, ситуация грозит очень серьёзными противоречиями между Россией и странами Запада. Трамп хотел бы этого избежать.

Предположим, завтра Трамп встанет на примирительную позицию, мы будем приветствовать шаги к сближению с США. А у нас иногда существует такая точка зрения — стоит только где-то какому-то чиху произойти, говорят: "Ну вот началась, наконец-то, долгожданная нормализация отношений между Россией и США". Но даже если этот процесс начнётся, он не будет быстрым.

Вот это самое главное на сегодняшний момент, потому что одно дело — сторговать что-то в дипломатическом плане, когда не было военной операции. А сейчас Трамп скорее даёт некие предвыборные обещания, смысл которых повторяет рефреном: "Вот если бы я остался в Белом доме, то в таком случае ничего бы этого не было".

— То есть это популистские заявления, рассчитанные на американца, который вот ему поверит?

— Да, совершенно правильно. В словах Трампа слышен посыл: "Вот я вернусь, и мы быстренько отмотаем всё назад. А если я не приду в Белый дом, тогда может быть ещё хуже". А что хуже? В интервью с Маском они затронули проблему: мир может оказаться на пороге третьей мировой войны. И тогда действительно ситуация становится очень непонятной, проблематичной.

Если Трамп станет президентом, мы можем говорить о какой-то паузе: ситуация — ни мира, ни войны, нет большой эскалации, но нет и перспектив заключения дипломатических соглашений.

Сколько может продолжаться это неопределённое состояние, сказать довольно сложно. Таким я вижу расклад, если Трамп вернётся.

Слова Трампа о том, что он урегулирует эту проблему, — риторика. Скорее всего, проблема будет поставлена на серединное положение: не надо заниматься эскалацией, но и перспективы мира или дипломатического урегулирования тоже в тумане, ситуация будет скорее неопределённой, чем определённой.

Если останутся демократы, сказать, как ситуация будет складываться дальше, довольно сложно. Демократы загнали себя в угол, они зациклены на стратегическом поражении России. И если сегодня что-то здесь не будет представлено под таким углом, то будут говорить наоборот: вот вам второй Афганистан, Соединённые Штаты Америки потерпели поражение в отношении Европы.

Хитрый ход Трампа

Есть ещё один момент, на который я хотел бы обратить внимание, когда мы говорим о Трампе. Администрация Байдена оказалась на распутье. У Трампа есть ещё один хитрый ход.

Давно, в 2016 году, будучи президентом США, когда встал вопрос о НАТО, Трамп сказал: "Да, Украина нас не интересует, это не та геополитическая карта, которая что-то решает в российско-американских отношениях. Давайте её не забудем, а сбросим на Европу. Европа проявляет интерес к Украине, вот пускай она и займётся. Хотите воевать, хотите тратить впустую сотни миллиардов долларов на восстановление непонятно чего — мы не возражаем". Вот как Трамп собирается решить эту проблему — сбросить всё на Европу. И если вдруг Европа скажет: "Мы не хотим ни воевать, ни поддерживать Украину", — тогда, может быть, Трамп ответит: "Тогда давайте договариваться". Но это, скорее всего, процесс неблизкий, небыстрый.

Сегодня главное — военные успехи

Многое зависит не только от того, что происходит на Западе, но и от наших действий. Трамп и сейчас в беседе с Маском повторил: "Россия победила Наполеона, Россия победила Гитлера, это действительно крупная держава, у которой в прошлом есть военные успехи".