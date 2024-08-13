Украина выведет свои войска из Курской области

"Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины

4:18 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В МИД Украины заявили, что не заинтересованы в присвоении территорий Курской области. Значит, проект похода ВСУ "на Курск и Воронеж" исчерпал себя.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"Украине чужое не нужно"

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что наступление ВСУ в Курской области РФ нужно не для того, чтобы аннексировать территории, а "для защиты жизни наших людей".

"Могу подчеркнуть то, что в отличие от России Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области, но мы хотим защитить жизни своих людей", — сказал Тихий на брифинге, трансляция которого велась на странице украинского МИД в Facebook* (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

И это при том, что националисты в эйфории кричали о притязаниях Украины на территории Курской области (якобы входила в состав Украины) и о "походе на Воронеж".

Если теперь, оказывается, Киеву не нужны территории, то зачем Зеленский разбазарил резервы при широком наступлении ВС РФ в Донбассе? Зачем погнал на смерть тысячи человек, которые умрут в полях Курской области? И о защите "наших" тоже лучше бы молчали. Сумчане уже почувствовали "безопасность" с началом операции в Суджанском районе — их бомбят, объявлена эвакуация. Как и харьковчане после рейдов "власовцев" в Белгородскую область.

Жители Черниговской области, вероятно, сейчас очень переживают, чтобы Киев не вспомнил об их "безопасности".

Цели Киева не реализованы, планы США поменялись

По словам Тихого, военная операция Украины в Курской области усложняет военную логистику России.

"Это не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения на Донбасс и усложняет её военную логистику. Целью являются только военные объекты и военный контингент", — сообщил Тихий, отказавшись комментировать расстрелы солдатами ВСУ мирных жителей.

С начала вторжения 6 августа в Курскую область Киев молчал, вероятно, не желая прослыть агрессором.

Потом Владимир Зеленский в эйфории заявил, что "катастрофа Курска будет концом правления Путина", и даже поручил МВД и СБУ подготовить гуманитарный план (фильтрации) для Курской области. Были разговоры об образовании "Курской народной республики" с использованием российской политэмиграции.

Также Зеленский просил под наступление разрешение на удары в глубь РФ дальнобойными ракетами. Но Великобритания не дала такое разрешение, сообщила газета The Daily Telegraph.

Немцы в растерянности требовали объяснений от США, те молчали.

Значит, планы Вашингтона поменялись, возможно, что США из Москвы было передано что-то по дипканалам.

Итог для Украины будет печальным

Жестокая акция против российского населения повлечёт за собой большие последствия для Украины в виде полного уничтожения Сумской области и больших потерь, обрушения фронта на многих участках, тотального блэкаута.

В Кремле восприняли вторжение в Курскую область в качестве очередного витка эскалации конфликта. Поэтому любые инициативы по мирным переговорам будут заморожены до тех пор, пока обстановка "на земле" не будет соответствовать интересам РФ. Ответ однозначно будет, но верховный главнокомандующий армии России никогда не принимает эмоциональных решений. Как сказал Владимир Путин на совещании Совбеза РФ, сейчас главная задача — выбить противника из Курской области, а выводы будут сделаны.

Теперь Кремлю будет легче обосновать свою позицию странам Глобального Юга: Москва может легко сослаться на радикальность и неадекватность киевского режима.

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